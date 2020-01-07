 Сейм Польши может принять резолюцию против российской пропаганды

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "КоммерсантЪ", об этом заявила вице-спикер Сейма Малгожата Кидава-Блоньска. По ее словам, борьба с ложью о Польше и истории должна быть последовательной и серьезной для того, чтобы быть эффективной.
"Мы должны выработать единые позиции в защиту доброго имени нашей страны!" - сказала Кидава-Блоньска.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что президент России Владимир Путин "много раз лгал о Польше и всегда делал это сознательно". Он отметил, что агрессивные выпады Путина в плоскости истории не имеют ничего общего с историческим прошлым, а являются попыткой скрыть последние проблемы и поражения России: неудачную попытку полного подчинения Беларуси, очередное продление санкций ЕС против РФ, наложенных за оккупацию Крыма, поражение на переговорах в нормандском формате, которые не только не принесли отмену санкций, но добавили очередные осложнения - со стороны США, что значительно усложнило реализацию проекта Северный поток-2, российских спортсменов отстранили на четыре года от международных соревнований в связи с допинг-скандалом.
Президент Польши Анджей Дуда отменил запланированную поездку на Всемирный форум памяти холокоста (World Holocaust Forum) в Израиле из-за присутствия на нем Владимира Путина.
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Как известно, Путин на пресс конференции 19 декабря, а затем, 24 декабря, на коллегии Минобороны России заявил, что СССР не оккупировал Польшу в сентябре 1939 года, а просто ввел туда свои войска, поскольку власть уже не контролировала ситуацию. Российский лидер также утверждал, что Польша ранее сама была агрессором, захватив осенью 1938 году часть Чехословакии. Кроме того, Путин заявил, что поводом к началу Второй мировой войны была не пакт Молотова-Риббентропа, а Мюнхенское соглашение 1938 года. Довоенного посла Польши в Германии Юзефа Липского он назвал "сволочью и антисемитской свиньей".
После исторической справедливости от паРаши, не надо было лезть в историю Украины и тогда бы паРаша дальше не пошла...
В селі Піскоровичі на цвинтарі стоїть багато пам'ятників жертвам бандитизму поляків, де поховано по 5-10 чоловік, а на одній могилі напис, що тут заховано 386 українців, знищених в 1945 році. Пам'ятник поставлений українцями Канади. А скільки пішло людей рікою Сян, яких чекали озброєні бандити коло переправи м. Лежайськ, що верталися додому з Німеччини і других місць. Ріка Сян була червона від людської крови. В селі Піскоровичі в школу були зібрані люди для переселення. На вечір охорона з НКВД була відізвана в Ярослав, а ополчення в 10 тисяч поляків під керівництвом поляка під кличками «Волиняка» і «Кудлатого» оточило всі села по ріці Сян і зробило кінцеву акцію. Про решту сіл не маю відомостей, а пишу лише про Піскоровичі тому, що там були вбиті мої мами сестра і брат, Базилевичі Михайліна і Павло (Михайліна була вдова, а Павло втікаючи на полі коло села, ворони декілька днів клювали його тіло). Люди збились на другому поверсі школи так тісно, що потім трупи не можна було витягнути. Все це було спресовано, а стріляли їх знизу з першого поверху з автоматів. Кров текла по стінах, і перший поверх був залитий кров'ю»[6].
Не ездил Гитлер на похороны в Польшу.
Он посетил траурный зал в польском посольстве в Берлине.
Настоящая борьба с кацапской пропогандой.
МАЛОРОСЬ1. Анатомия уродства.
АЙдар Муджабаев,
преди 20 часа.
Что мы видим на украинском ТВ.Мы видим,кто еше не видел,что говорят кацапские пропагандисты а украинская заключается кто кого убил кто что украл и еого арестовали и ни капли кого посадили за корупцию,что новое построили да и вообзе что сделали хорошее для народа.
Або вони самі мають плани відновити Річ Посполиту.
Какви претенции териториални имат поляците сега към Украйна?
Докато в Украйна избират кгбзе проксита на мацква за да ги предадат, а хилядите загинали украинци срещу агресията на путлеристите да се забравят?
Для того, чтобы убивать украинцев из ТОС "Буратино", как это делают московиты, надо иметь дьявольскую злобу к людям.
Ух-ты.