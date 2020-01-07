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Все про:Польша (5032) пропаганда (2396) Путин (25358) Россия (74699)

 Сейм Польши может принять резолюцию против российской пропаганды

На ближайшем заседании польского Сейма может быть представлен проект резолюции против "российской пропаганды, очерняющей Польшу".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "КоммерсантЪ", об этом заявила вице-спикер Сейма Малгожата Кидава-Блоньска. По ее словам, борьба с ложью о Польше и истории должна быть последовательной и серьезной для того, чтобы быть эффективной.

"Мы должны выработать единые позиции в защиту доброго имени нашей страны!" - сказала Кидава-Блоньска.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы готовы к длительной информационной войне с Россией из-за последних высказываний Путина, - МИД Польши

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что президент России Владимир Путин "много раз лгал о Польше и всегда делал это сознательно". Он отметил, что агрессивные выпады Путина в плоскости истории не имеют ничего общего с историческим прошлым, а являются попыткой скрыть последние проблемы и поражения России: неудачную попытку полного подчинения Беларуси, очередное продление санкций ЕС против РФ, наложенных за оккупацию Крыма, поражение на переговорах в нормандском формате, которые не только не принесли отмену санкций, но добавили очередные осложнения - со стороны США, что значительно усложнило реализацию проекта Северный поток-2, российских спортсменов отстранили на четыре года от международных соревнований в связи с допинг-скандалом.

Президент Польши Анджей Дуда отменил запланированную поездку на Всемирный форум памяти холокоста (World Holocaust Forum) в Израиле из-за присутствия на нем Владимира Путина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин обвинил Польшу в развязывании Второй мировой войны и сговоре с Гитлером

Как известно, Путин на пресс конференции 19 декабря, а затем, 24 декабря, на коллегии Минобороны России заявил, что СССР не оккупировал Польшу в сентябре 1939 года, а просто ввел туда свои войска, поскольку власть уже не контролировала ситуацию. Российский лидер также утверждал, что Польша ранее сама была агрессором, захватив осенью 1938 году часть Чехословакии. Кроме того, Путин заявил, что поводом к началу Второй мировой войны была не пакт Молотова-Риббентропа, а Мюнхенское соглашение 1938 года. Довоенного посла Польши в Германии Юзефа Липского он назвал "сволочью и антисемитской свиньей".

Источник: https://censor.net.ua/n3168600
 
   
 Топ комментарии
 
А когда наши слуги народа примут этот закон и позакрывают пропагандистские 1+1 и другие? Сейм Польши может принять резолюцию против российской пропаганды - Цензор.НЕТ 6209
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Але ми бачимо перекручення історії з боку Польщі та росії.
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поляки самі ведуть таку ж пропаганду проти всього українського і паралельно відбілюють своїх злочинців
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А когда наши слуги народа примут этот закон и позакрывают пропагандистские 1+1 и другие? Сейм Польши может принять резолюцию против российской пропаганды - Цензор.НЕТ 6209
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а разве Польша не захватила часть Чехословакии в 1938-м году ? Это всё рашинская пропаганда ?
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В Польше нет поговорки - Не буди лихо?
После исторической справедливости от паРаши, не надо было лезть в историю Украины и тогда бы паРаша дальше не пошла...
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полякам пора навчитись визнавати власні історичні помилки
Сейм Польши может принять резолюцию против российской пропаганды - Цензор.НЕТ 2746
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Пилсудский с Гитлером в дёсны лобызался. Гитлер даже лично приехал на его похороны. А для поляков он национальный херой, и попробуй возрази !
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моя бабця проживала в с. ПІскоровичі (біля Лежайська).... перед депортацією(операція Вісла), армія крайова винищила майже всіх українців, які там проживали.....
В селі Піскоровичі на цвинтарі стоїть багато пам'ятників жертвам бандитизму поляків, де поховано по 5-10 чоловік, а на одній могилі напис, що тут заховано 386 українців, знищених в 1945 році. Пам'ятник поставлений українцями Канади. А скільки пішло людей рікою Сян, яких чекали озброєні бандити коло переправи м. Лежайськ, що верталися додому з Німеччини і других місць. Ріка Сян була червона від людської крови. В селі Піскоровичі в школу були зібрані люди для переселення. На вечір охорона з НКВД була відізвана в Ярослав, а ополчення в 10 тисяч поляків під керівництвом поляка під кличками «Волиняка» і «Кудлатого» оточило всі села по ріці Сян і зробило кінцеву акцію. Про решту сіл не маю відомостей, а пишу лише про Піскоровичі тому, що там були вбиті мої мами сестра і брат, Базилевичі Михайліна і Павло (Михайліна була вдова, а Павло втікаючи на полі коло села, ворони декілька днів клювали його тіло). Люди збились на другому поверсі школи так тісно, що потім трупи не можна було витягнути. Все це було спресовано, а стріляли їх знизу з першого поверху з автоматів. Кров текла по стінах, і перший поверх був залитий кров'ю»[6].
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Заруби на носу и не повторяй свои выдумки!
Не ездил Гитлер на похороны в Польшу.
Он посетил траурный зал в польском посольстве в Берлине.
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Жавно пора,вон Украина с 20-го числа кацапской пропоганде нанесет ощутимый удар ниже пояса закодируя украинские каналы,Анароговое уже отключили правда забыв включить цифровое а теперь еще и спутниковое.
Настоящая борьба с кацапской пропогандой.
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https://youtu.be/wip8Kvjc0eQ

МАЛОРОСЬ1. Анатомия уродства.

АЙдар Муджабаев,
преди 20 часа.
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поляки самі ведуть таку ж пропаганду проти всього українського і паралельно відбілюють своїх злочинців
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Каждая страна ведет свою прапоганду,только почему-то Украина поощряет кацапскую и угнетает свою.
Что мы видим на украинском ТВ.Мы видим,кто еше не видел,что говорят кацапские пропагандисты а украинская заключается кто кого убил кто что украл и еого арестовали и ни капли кого посадили за корупцию,что новое построили да и вообзе что сделали хорошее для народа.
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Це справді потужно. Бо у нас цілий мінстець трудився п"ять років і добалакався тільки до того, що красти - це тільки для перемоги.
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Але ми бачимо перекручення історії з боку Польщі та росії.
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Видно, що полякам кацапи допекли.
Або вони самі мають плани відновити Річ Посполиту.
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было бы весьма удивительно если бы в планах поляков было восстановление Украины.
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Поляците са по-последователни в борбата срещу империята на злото.

Какви претенции териториални имат поляците сега към Украйна?

Докато в Украйна избират кгбзе проксита на мацква за да ги предадат, а хилядите загинали украинци срещу агресията на путлеристите да се забравят?
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Понимаешь, каждая страна пытается сделать все максимально выгодно для себя и это вполне нормально, так что упрекать Польшу в том, что она пытается чето там восстановить - смешно. Пока рашка существует в данном виде, да, это бОльшее зло и надо всем миром давить путинцев. Если Польша займет ее место - будем давить Польшу - это бесконечный процесс.
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У самих поляков имперских амбиций и спеси - уж точно не меньше, чем у кацапов. И вечный комплекс неполноценности на тему того, как их всё время делили между собой крупные державы. Но это уже давно закончилось, и можно же жить мирно на своей земле, не лезть ни к кому ! Как цивилизованные европейские страны. Но нет ! Спят и видят вернуть "восточные кресы"
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Так. Я думала, вони вже оминули цей етап, але з останніх історичних дебатів з питань "волиньської різні" ясно, до чого вони ведуть.
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Не путай польское национальное чванство и кровавой российской агрессией.
Для того, чтобы убивать украинцев из ТОС "Буратино", как это делают московиты, надо иметь дьявольскую злобу к людям.
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Малоросите НИКОГА не чуват нищо лошо, което прави мацква.
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Нужно постоянно усиливать Холодную войну против РФ! Нужно РФ, как анаконда вцепляется в жертву и начинает сворачиваться кольцами - душить и медленно ломать косточки, так и холодная война должна душить и медленно ломать косточки РФ!!!
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Российская пропаганда опаснее гитлеровской. Потому что умеет изображать борьбу за правду, за справедливость. Только надо крепко запомнить: те, кто повелись на кремлевскую "правду" - закончили жизнь в ГУЛАГе, в Голодоморе, или убиты при попытке бегства из СССР.
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А в нашому МЗС прибирають відділ по протидії російській агресії
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Иногда мне приходит мысль что ***** украинский националист под прикрытием. Ведь благодаря ***** Украина плавно рубит ниточки с которыми связана с паРашей. Ну и тут даже полякам показал что не все так красиво у них😷
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