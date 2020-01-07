 Сейм Польши может принять резолюцию против российской пропаганды

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "КоммерсантЪ", об этом заявила вице-спикер Сейма Малгожата Кидава-Блоньска. По ее словам, борьба с ложью о Польше и истории должна быть последовательной и серьезной для того, чтобы быть эффективной.

"Мы должны выработать единые позиции в защиту доброго имени нашей страны!" - сказала Кидава-Блоньска.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы готовы к длительной информационной войне с Россией из-за последних высказываний Путина, - МИД Польши

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что президент России Владимир Путин "много раз лгал о Польше и всегда делал это сознательно". Он отметил, что агрессивные выпады Путина в плоскости истории не имеют ничего общего с историческим прошлым, а являются попыткой скрыть последние проблемы и поражения России: неудачную попытку полного подчинения Беларуси, очередное продление санкций ЕС против РФ, наложенных за оккупацию Крыма, поражение на переговорах в нормандском формате, которые не только не принесли отмену санкций, но добавили очередные осложнения - со стороны США, что значительно усложнило реализацию проекта Северный поток-2, российских спортсменов отстранили на четыре года от международных соревнований в связи с допинг-скандалом.

Президент Польши Анджей Дуда отменил запланированную поездку на Всемирный форум памяти холокоста (World Holocaust Forum) в Израиле из-за присутствия на нем Владимира Путина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин обвинил Польшу в развязывании Второй мировой войны и сговоре с Гитлером

Как известно, Путин на пресс конференции 19 декабря, а затем, 24 декабря, на коллегии Минобороны России заявил, что СССР не оккупировал Польшу в сентябре 1939 года, а просто ввел туда свои войска, поскольку власть уже не контролировала ситуацию. Российский лидер также утверждал, что Польша ранее сама была агрессором, захватив осенью 1938 году часть Чехословакии. Кроме того, Путин заявил, что поводом к началу Второй мировой войны была не пакт Молотова-Риббентропа, а Мюнхенское соглашение 1938 года. Довоенного посла Польши в Германии Юзефа Липского он назвал "сволочью и антисемитской свиньей".