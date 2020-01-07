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Все про:Ирак (257) Пентагон (556) США (15995) Эспер Марк (17)

 Решения о выводе войск США из Ирака нет. Точка, - глава Пентагона Эспер

Глава министерства обороны США Марк Эспер опроверг сообщения о возможном выходе войск США из Ирака после появления соответствующей информации в американских СМИ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Нет ни одного решения по выводу (войск. - Ред.) из Ирака. Точка", - отметил глава Пентагона.

Ранее парламент Ирака сегодня принял резолюцию, в которой говорится, что правительство должно попросить о выводе войск США с территории страны.

В прошлую пятницу США нанесли удар, в результате которого был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Это резко обострило и без того сложные отношения между Вашингтоном и Тегераном, что вызвало опасения по поводу вооруженного конфликта между странами. Вашингтон заявляет, что убил Сулеймани в целях самообороны, стремясь разрушить его планы по нападению на граждан США и интересы Соединенных Штатов.

На фоне угроз со стороны Ирана за убийство Сулеймани Трамп написал в Твиттере, что Соединенные Штаты выбрали 52 иранских объекта в качестве целей, некоторые из которых "важны для Ирана и иранской культуры", если Иран нанесет удар по американским гражданам или объектам.

"Им разрешено использовать придорожные бомбы и взрывать наших людей, а нам не разрешается трогать их культурные объекты. Это так не работает", – заявил Трамп в воскресенье, выступая перед журналистами.

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Источник: https://censor.net.ua/n3168598
 
 
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Ответ США: на Ближний Восток вылетели бомбардировщики B-52

Американские ВВС переводят шесть стратегических бомбардировщиков B-52 на расположенный в Индийском океане остров Диего-Гарсия. Передислокация связана с возможным ответом Ирана на ликвидацию командующего подразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.
Как сообщает телеканал Fox News, бомбардировщики вылетели с авиабазы Барксдейл, расположенной в американском штате Луизиана. Остров Диего-Гарсия находится в 2.300 милях (3.700 километрах) от Ирана, вне досягаемости иранских ракет.
B-52, впервые поднявшийся в воздух еще в 1952 году, неоднократно подвергался модернизациям, а его долговечность - свидетельство удачности конструкции. В общей сложности было произведено 744 самолета. 58 из них находятся на вооружении, около 30 - в резерве или законсервированы.
Самолеты, способные нести ядерное оружие, были важной частью доктрины сдерживания. Их использовали в ходе Вьетнамской войны, в иракских войнах 1991 и 2003 годов, при бомбардировках Югославии. На сегодняшний день они оснащены крылатыми ракетами и бомбами с лазерным наведением.
Также сообщается, что США направляют на Ближний Восток еще 200 военнослужащих. Дислоцированные в Ираке войска будут усилены вертолетами, главная задача которых - защита "зеленой зоны" - района в центре Багдада, где расположены правительственные учреждения и посольства, в том числе американское.
Министр обороны США Майк Эспер опроверг публикации, согласно которым администрация начала подготовку к выводу войск из Ирака. После уничтожения Сулеймани этого потребовали правительство и парламент страны.
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Иди к деду ХУ...и спроси его о выводе вашых дебилов с Крыма и Донбасса
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Символічно. Прямо, як у кремльовських:
"Голос Америки" сообщил,что дочь Касема Сулеймани Зейнаб имеет американское гражданство

Решения о выводе войск США из Ирака нет. Точка, - глава Пентагона Эспер - Цензор.НЕТ 2908
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Символічно. Прямо, як у кремльовських:
"Голос Америки" сообщил,что дочь Касема Сулеймани Зейнаб имеет американское гражданство

Решения о выводе войск США из Ирака нет. Точка, - глава Пентагона Эспер - Цензор.НЕТ 2908
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Завжди є можливість вибору: "СИЛА ПРАВА",чи "ПРАВО СИЛИ".
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Как это нет решения о выводе американских войск из Ирака? Ведь Ирак принял такое решение! Что это?
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а с каких пор Ирак уполномочен вместо Пентагона решать что делать армии США?
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Стоп. Я так понял, что Ирак принял решение о выводе иностранных войск со своей территории. Или США имеют право словом Пентагона располагать свои войска в любой стране... принудительно?
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ты не так понял,матчасть учи, кроме парламент рекомендовал правительству а правительство пока никаких решений не принимало

Багдад столкнется с небывалыми санкциями, если власти Ирака примут решение о выводе американских войск из страны, заявил в ответ на решение иракского парламента президент США Дональд Трамп.
"Если они займут враждебную и неприемлемую для нас позицию, то мы введем очень серьезные санкции", - сказал Трамп на борту президентского самолета, возвращаясь в Вашингтон из своей резиденции, где проводил отпуск.
При этом он отметил, что эти санкции будут значительно более жесткими, чем санкции против Ирана.
Трамп также сказал, что США не выведут свои войска из Ирака до тех пор, пока Багдад не расплатится за построенную на американские средства военно-воздушную базу, которая обошлась в миллиарды долларов.
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Ну даже если и так. Ну это вообще шикарно. Гостей просят выйти, а они санкции накладывают. Типа никуда не пойдём. Очень интересно всё закручивается.
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Иди к деду ХУ...и спроси его о выводе вашых дебилов с Крыма и Донбасса
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иран хочет захватить ирак тогда они могут угрожать странам персидского залива и Израилю регулярно обстреливать саудовские нефтяные заводы (проделки сулеймани)
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Ответ США: на Ближний Восток вылетели бомбардировщики B-52

Американские ВВС переводят шесть стратегических бомбардировщиков B-52 на расположенный в Индийском океане остров Диего-Гарсия. Передислокация связана с возможным ответом Ирана на ликвидацию командующего подразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.
Как сообщает телеканал Fox News, бомбардировщики вылетели с авиабазы Барксдейл, расположенной в американском штате Луизиана. Остров Диего-Гарсия находится в 2.300 милях (3.700 километрах) от Ирана, вне досягаемости иранских ракет.
B-52, впервые поднявшийся в воздух еще в 1952 году, неоднократно подвергался модернизациям, а его долговечность - свидетельство удачности конструкции. В общей сложности было произведено 744 самолета. 58 из них находятся на вооружении, около 30 - в резерве или законсервированы.
Самолеты, способные нести ядерное оружие, были важной частью доктрины сдерживания. Их использовали в ходе Вьетнамской войны, в иракских войнах 1991 и 2003 годов, при бомбардировках Югославии. На сегодняшний день они оснащены крылатыми ракетами и бомбами с лазерным наведением.
Также сообщается, что США направляют на Ближний Восток еще 200 военнослужащих. Дислоцированные в Ираке войска будут усилены вертолетами, главная задача которых - защита "зеленой зоны" - района в центре Багдада, где расположены правительственные учреждения и посольства, в том числе американское.
Министр обороны США Майк Эспер опроверг публикации, согласно которым администрация начала подготовку к выводу войск из Ирака. После уничтожения Сулеймани этого потребовали правительство и парламент страны.
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82-я десантная дивизия (Северная Каролина) переправлена в Кувейт (около 3-х тысяч солдат)
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Що там, що там декілька млн загиблих.
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в корее вышел обсерон СССР и корейских коммунистов миллион китайких добровольцев почти захватил юг но американцы выбили их оттуда и уничтожили советские танки.
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Тут справа не в тому, перехід іракців на сторону Ірана виглядає як перехід москалів на сторону Гітлера, вони ж 10 років воювали і цих до влади привели американці, знищивши Хусейна.
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релігійна війна,краще б залишався Саддам.демократія та араби несумісні поняттяРешения о выводе войск США из Ирака нет. Точка, - глава Пентагона Эспер - Цензор.НЕТ 6422
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вы долго бухали на праздниках.
в Корее и Вьетнаме США потерпели разгромные поражения, и мы сейчас обсуждаем не почивший в бозе СССР, а последние события. И в них сэсэсэр не участвует.
Хотя...если вы не закусываете, то понимаю ))
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В Кореє, В'єтнамі США не мали поразок, там мала поразку їх політика, розумієте поразка у війні це намаперед втрати людей на територій, американці вирішили що воно того не варте.
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Уважаемый, это уже с Вашей стороны хитрые инсинуации...имели - не имели..
Они туда вторглись? вторглись. Заднюю включили, понеся потери - включили.
Царство Небесное, Маккейн бы Вам рассказал про Вьетнам и что там было ((
Но если говорить о настоящем, про вот этот конфликт, то даже если он будет утихать - его раздуют, уж очень интересная конфигурация получается..слишком много заинтересованных сторон, чтобы там полыхнуло.. опять же саудитам выгодно, чтобы нефть рванула вверх, а их конкурент - Иран - пошёл вниз.
Главное, чтобы Трамп заднюю сам не включил, а разошёлся по - полной, наказал, так сказать, тех, кто замахивается на американскую демократию в регионе! ))
Ну или попробовал наказать! Не подведи, Трамп!!!
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про вьетнам я не писав
щодо іншого вчить історію тупі москалі

В течение июня - сентября 1950 г. войска КНА развернули наступление от 38-й параллели до реки Нактонган, разгромили основные силы противника, продвинулись на 250-350 км, заняли свыше 90% территории Южной Кореи и прижали к морю в районе Пусана американо-южнокорейскую группировку.

В середине сентября 1950 г. МНС перехватили стратегическую инициативу и перешли с Пусанского плацдарма в контрнаступление основными силами американской 8-й армии и двух южнокорейских армейских корпусов (всего окол 150 тысяч человек, 500 танков, свыше 1,6 тысяч орудий и миномётов, свыше 1 тысячи самолётов). 15-16 сентября МНС высадили морской десант (американский 10-й армейский корпус) в районе Инчхона, нанесли удар по Сеулу и к 28 сентября овладели городом. Развивая наступление, они стремились окружить основные силы КНА, но значительной части её войск удалось отойти на север.
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Правильно сказав свого часу мій друг, американський латиш: "Трамп - це чувак із дворовою пацанською етикою. Може дати у мармизу кому потрібно. Ху*лу в тому числі."
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Вот что пишет зарубежная пресса."Нынешнее иракское правительство является временным правительством, поскольку премьер-министр Адель Абдул Махди подал в отставку 29 ноября. Согласно Конституции Ирака , его правительство не может заключать или отменять международные соглашения и договоры или предлагать законы.
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Ми то резолюцията на парламента не е задължителна за изпълнителната власт, а това правителство е временно и няма право да разваля договора, с който Ирак е поканил американците в
в Коалицията за борба с ИДИЛ преди няколко години.
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Ранее парламент Ирака сегодня принял резолюцию, в которой говорится, что правительство должно попросить Источник: https://censor.net.ua/n3168598
По-моему, достаточно. О чем разговаривать? Должно попросить- говорит само за себя. Принимали резолюцию, прекрасно зная о результате.
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Не памятаю такого американського завзяття під час фольклендської війни, або віджиму Індією Гоа.. Мабуть брешу..
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Просто Министър-председателят е заплашен от иранските главорези да му убият семейството ,ако не внесе това предложение в парламента и той го прочете с разтреперан глас, но и нямаше достатъчно гласове в действитилност..., Добре, че този изверг ирански, приятел на Путин, най-накрая го гръмнаха!
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вообще-то, я думаю - это очередная многоходовочка ХЛО по выдавливанию США из региона руками Ирана, но ХЛО как всегда просчитается и эффект будет обратным
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Скажи що воно невинне у анексії Криму і захоплені частини Донбасу
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У тебе подобных как всегда хромает логика. Если оно виновато в том, что происходит в Крыму и на Донбассе, это не означает, что оно виновато в иранских событиях, войне в Сирии, терактах в Европе и таянии ледников в Арктике.
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Цікаво,чим ця миротворчість Трампа в Іраку,відрізняється від миротворчості рф в Грузії ?
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В Грузии нет нефти. Зато- там есть чача! Много чачи... Ну и всё.
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США не проводят миротворческую операцию в Ираке
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А.АТО проводять.Благородна мета.Тільки держава,з дозволу якої вони знаходяться,попросила їх звідти забратися.(хоча б на ті бази в Сирії,які Трамп залишив для кацапів).
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США захватывали Ирак не без помощи шиитского большинства. А теперь США начали убивать шиитов. Придется распрощаться с Ираком.
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и будет Ирак сам себе нефть продавать.
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Для купівлі сірої нафти завжди є Китай, правда ціна буде не та.
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Тогда нефть станет по 200 долларов за баррель. Ирак сейчас четвертая страна по экспорту нефти после СА, России и США.
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Чого б це, в Басру зайде якийсь американський Коврак чи Сабуров, а дурні на півночі нехай воюють.
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Наоборот, введут США санкции и будет Ирак нефть за полцены вчерную толкать на Китай через посредников типа Турции.
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Я соврал. США вообще не экспортируют нефть. Это по добыче она занимает третье место. Так что Ирак в тройке экспортеров.
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Жерти я так розумію вони будуть пісок і гуманітарну репу з Москви.
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а теперь натравили шиитов на США, чтобы убрать США оттуда.. кто бы это мог быть...)))
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Даёшь войнушку, пинтагон нисдавайся Решения о выводе войск США из Ирака нет. Точка, - глава Пентагона Эспер - Цензор.НЕТ 7475 покажи иранцам кто в Ираке хазяен
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Вагнерівці вже набирають москальске м'ясо в Ірак?
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Ну, разве что как массовку, для участия в похоронах. Правда, если таки попробуют, то там 40-ка трупами не обойдутся. Да и похороны будут не генерала, а собственные.
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А в них нема вибору, росія себе позиционує як лідера антимаериканізму, інакше їх просто викинуть з БС.
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а смысл? там без вагнеровцев мясо будет знатное.
Тут вариант безпроигрышный для всех. в особенности для рашки и штатов. Ну и Израиля.
Продажа оружия, рост цен на нефть, ослабление Ирана, предвыборная гонка в США..
Партия очень красивая
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Я пояснив сенс, росія має бути присутня, бо інакше всі потуги кремлефюрера підуть насмарку.
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наоборот они в этой ситуации отойдут как бы в сторону. Там же ещё их "друг" Израиль, с которым путен никогда не ссорится, даже из за Асада в Сирии.
Это идеальная картина, где можно управлять фигурами со стороны, и все участники будут пытаться это делать. Израильтяне - руками США, саудиты - тоже руками США.
Никаких вагнеровцев там 100% нахрен не будет. У них в Сирии полно дел, тут без них разберутся
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Обмін беркутів пройшов, тепер їм відпрацьовувати. Там лише такі умови
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Hill Air Force Base Executes The Mother Of All Elephant Walks With 52 F-35s. Jan 6, 2020

Решения о выводе войск США из Ирака нет. Точка, - глава Пентагона Эспер - Цензор.НЕТ 4318
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можно поискать видео как они взлетают один з другим, сорри сейчас у меня просто нет времени.
смотрел утром в новостях, жесть....
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Мене більше вбивають паркани біля домів, як на ранчо в Техасі в 19 ст, але в Техасі вони були по 100 км довжиною і не біля будинків.
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Биньямин Нетаньяху. Премьер-министр Израиля
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Не для этого мочили иракцев, что бы сейчас отдавать контроль над ресурсами!
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Чого не забереш в іранців, ворогів вони вміють собі находити, це тобі не якийсь ***** .
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