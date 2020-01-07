 Решения о выводе войск США из Ирака нет. Точка, - глава Пентагона Эспер

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
"Нет ни одного решения по выводу (войск. - Ред.) из Ирака. Точка", - отметил глава Пентагона.
Ранее парламент Ирака сегодня принял резолюцию, в которой говорится, что правительство должно попросить о выводе войск США с территории страны.
В прошлую пятницу США нанесли удар, в результате которого был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Это резко обострило и без того сложные отношения между Вашингтоном и Тегераном, что вызвало опасения по поводу вооруженного конфликта между странами. Вашингтон заявляет, что убил Сулеймани в целях самообороны, стремясь разрушить его планы по нападению на граждан США и интересы Соединенных Штатов.
На фоне угроз со стороны Ирана за убийство Сулеймани Трамп написал в Твиттере, что Соединенные Штаты выбрали 52 иранских объекта в качестве целей, некоторые из которых "важны для Ирана и иранской культуры", если Иран нанесет удар по американским гражданам или объектам.
"Им разрешено использовать придорожные бомбы и взрывать наших людей, а нам не разрешается трогать их культурные объекты. Это так не работает", – заявил Трамп в воскресенье, выступая перед журналистами.
"Голос Америки" сообщил,что дочь Касема Сулеймани Зейнаб имеет американское гражданство
Багдад столкнется с небывалыми санкциями, если власти Ирака примут решение о выводе американских войск из страны, заявил в ответ на решение иракского парламента президент США Дональд Трамп.
"Если они займут враждебную и неприемлемую для нас позицию, то мы введем очень серьезные санкции", - сказал Трамп на борту президентского самолета, возвращаясь в Вашингтон из своей резиденции, где проводил отпуск.
При этом он отметил, что эти санкции будут значительно более жесткими, чем санкции против Ирана.
Трамп также сказал, что США не выведут свои войска из Ирака до тех пор, пока Багдад не расплатится за построенную на американские средства военно-воздушную базу, которая обошлась в миллиарды долларов.
Американские ВВС переводят шесть стратегических бомбардировщиков B-52 на расположенный в Индийском океане остров Диего-Гарсия. Передислокация связана с возможным ответом Ирана на ликвидацию командующего подразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.
Как сообщает телеканал Fox News, бомбардировщики вылетели с авиабазы Барксдейл, расположенной в американском штате Луизиана. Остров Диего-Гарсия находится в 2.300 милях (3.700 километрах) от Ирана, вне досягаемости иранских ракет.
B-52, впервые поднявшийся в воздух еще в 1952 году, неоднократно подвергался модернизациям, а его долговечность - свидетельство удачности конструкции. В общей сложности было произведено 744 самолета. 58 из них находятся на вооружении, около 30 - в резерве или законсервированы.
Самолеты, способные нести ядерное оружие, были важной частью доктрины сдерживания. Их использовали в ходе Вьетнамской войны, в иракских войнах 1991 и 2003 годов, при бомбардировках Югославии. На сегодняшний день они оснащены крылатыми ракетами и бомбами с лазерным наведением.
Также сообщается, что США направляют на Ближний Восток еще 200 военнослужащих. Дислоцированные в Ираке войска будут усилены вертолетами, главная задача которых - защита "зеленой зоны" - района в центре Багдада, где расположены правительственные учреждения и посольства, в том числе американское.
Министр обороны США Майк Эспер опроверг публикации, согласно которым администрация начала подготовку к выводу войск из Ирака. После уничтожения Сулеймани этого потребовали правительство и парламент страны.
в Корее и Вьетнаме США потерпели разгромные поражения, и мы сейчас обсуждаем не почивший в бозе СССР, а последние события. И в них сэсэсэр не участвует.
Хотя...если вы не закусываете, то понимаю ))
Они туда вторглись? вторглись. Заднюю включили, понеся потери - включили.
Царство Небесное, Маккейн бы Вам рассказал про Вьетнам и что там было ((
Но если говорить о настоящем, про вот этот конфликт, то даже если он будет утихать - его раздуют, уж очень интересная конфигурация получается..слишком много заинтересованных сторон, чтобы там полыхнуло.. опять же саудитам выгодно, чтобы нефть рванула вверх, а их конкурент - Иран - пошёл вниз.
Главное, чтобы Трамп заднюю сам не включил, а разошёлся по - полной, наказал, так сказать, тех, кто замахивается на американскую демократию в регионе! ))
Ну или попробовал наказать! Не подведи, Трамп!!!
щодо іншого вчить історію тупі москалі
В течение июня - сентября 1950 г. войска КНА развернули наступление от 38-й параллели до реки Нактонган, разгромили основные силы противника, продвинулись на 250-350 км, заняли свыше 90% территории Южной Кореи и прижали к морю в районе Пусана американо-южнокорейскую группировку.
В середине сентября 1950 г. МНС перехватили стратегическую инициативу и перешли с Пусанского плацдарма в контрнаступление основными силами американской 8-й армии и двух южнокорейских армейских корпусов (всего окол 150 тысяч человек, 500 танков, свыше 1,6 тысяч орудий и миномётов, свыше 1 тысячи самолётов). 15-16 сентября МНС высадили морской десант (американский 10-й армейский корпус) в районе Инчхона, нанесли удар по Сеулу и к 28 сентября овладели городом. Развивая наступление, они стремились окружить основные силы КНА, но значительной части её войск удалось отойти на север.
в Коалицията за борба с ИДИЛ преди няколко години.
По-моему, достаточно. О чем разговаривать? Должно попросить- говорит само за себя. Принимали резолюцию, прекрасно зная о результате.
Тут вариант безпроигрышный для всех. в особенности для рашки и штатов. Ну и Израиля.
Продажа оружия, рост цен на нефть, ослабление Ирана, предвыборная гонка в США..
Партия очень красивая
Это идеальная картина, где можно управлять фигурами со стороны, и все участники будут пытаться это делать. Израильтяне - руками США, саудиты - тоже руками США.
Никаких вагнеровцев там 100% нахрен не будет. У них в Сирии полно дел, тут без них разберутся
смотрел утром в новостях, жесть....