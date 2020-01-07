 Профсоюзы, паразитирующие на рабочих, должны быть остановлены, - Милованов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Профсоюзы. Какова их роль сегодня в экономике? Профсоюзы должны защищать права рабочих. Делают ли они это эффективно? Особенно на предприятиях где у людей нет альтернативы. То есть там, где не работает конкуренция за работника. Например, борются профсоюзы за право рабочего дышать чистым воздухом на металлургическом заводе? Или за право шахтера спускаться в шахту, где правильно обеспечена безопасность труда? Или за право рабочего получать высокую зарплату, даже если предприятие является монополистом на рынке труда?" - написал министр.
Милованов подчеркнул, что существуют разные профсоюзы: есть профсоюзы, которые борются за права рабочих, а есть и такие, которые на самом деле работают на руководство предприятий.
"Что-то я не вижу протестов профсоюзов против условий и оплаты труда на заводах олигархов. А еще есть такие, которые вообще ничего не делают, и просто получают (обязательный) процент с зарплаты рабочих. Ситуация с профсоюзами должна быть изменена. Настоящие, эффективные профсоюзы должны получить доступ к ресурсам. А те, кто паразитируют на рабочих, должны быть остановлены", - добавил министр.
Они идут по сценарию, и не только с профсоюзами, которые отработаны паРашей в Беларуси по укреплению власти Лукашенко...
Предприятий почти нет, все развалили и разворовали за 29 лет, 6 место в Европе по ВВП было, а теперь третьи с конца списка в мире.
Правильный мужик. Его бы в президенты Украины вместо трижды за полгода отдыхавшего бубочки.
https://twitter.com/i/status/1214520843277144069