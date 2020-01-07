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 Политика Украины, Экономика
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Все про:профсоюз (221) экономика (3536) Милованов Тимофей (127)

 Профсоюзы, паразитирующие на рабочих, должны быть остановлены, - Милованов

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов считает, что нужно пересмотреть роль профсоюзных организаций в экономике Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Профсоюзы. Какова их роль сегодня в экономике? Профсоюзы должны защищать права рабочих. Делают ли они это эффективно? Особенно на предприятиях где у людей нет альтернативы. То есть там, где не работает конкуренция за работника. Например, борются профсоюзы за право рабочего дышать чистым воздухом на металлургическом заводе? Или за право шахтера спускаться в шахту, где правильно обеспечена безопасность труда? Или за право рабочего получать высокую зарплату, даже если предприятие является монополистом на рынке труда?" - написал министр.

Милованов подчеркнул, что существуют разные профсоюзы: есть профсоюзы, которые борются за права рабочих, а есть и такие, которые на самом деле работают на руководство предприятий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гривня будет укрепляться в 2020, но все зависит от развития экономики, - Милованов

"Что-то я не вижу протестов профсоюзов против условий и оплаты труда на заводах олигархов. А еще есть такие, которые вообще ничего не делают, и просто получают (обязательный) процент с зарплаты рабочих. Ситуация с профсоюзами должна быть изменена. Настоящие, эффективные профсоюзы должны получить доступ к ресурсам. А те, кто паразитируют на рабочих, должны быть остановлены", - добавил министр.

Профсоюзы, паразитирующие на рабочих, должны быть остановлены, - Милованов 01

Источник: https://censor.net.ua/n3168597
 
   
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Так у Лукашенко тоже были и есть неправильные профсоюзы...

Они идут по сценарию, и не только с профсоюзами, которые отработаны паРашей в Беларуси по укреплению власти Лукашенко...
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тільки один кловун поїхав в Оман, відразу на сцену наступний вилазить..... Профсоюзы, паразитирующие на рабочих, должны быть остановлены, - Милованов - Цензор.НЕТ 7132 ну не можна ж цілими днями народ смішити
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Вообще все профсоюзы нужно ликвидировать. Они все рпазитируют.
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Зграя паразитуючих на суспільстві бізнесових гнид має бути зупиненою!
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а как же ежегодная помощь в 200 гривен при тяжелой болезни или смерти близких? изверг, а не министр!
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Менистер економики должен непеременно задавить паразитов, паразитирующих на теле рабочего. От этого страдает економика. рабочий плохо работает, чешется, тем самым теряет время взамест того шоб работать на Беню.
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Да-да, только работодатели могут защитить своих рабов...пардон, рабочих...
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Не... Пропишут в контракте, что тебя могут уволить в любой момент без объяснения причины, и иди трудись..)
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Виборці Зе мають пахати на заводах Коломойського цілодобово за миску баланди раз на тиждень.
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У зеленых шизофреников новые лозунги...долой профсоюзы! даёшь крепостное право!😁
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Какие там профсоюзы?
Предприятий почти нет, все развалили и разворовали за 29 лет, 6 место в Европе по ВВП было, а теперь третьи с конца списка в мире.
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Що, новий Трудовий Кодекс на підході? Ви тільки спробуйте дерибан землі протягнути.
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Ну это конечно показуха бурной деятельности свини в калюже. Когда настоящими реформами займетесь?
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Не займуться. И не знают какими. Профсоюзы-левачество,но ЗЕ-лень леваки. На словах. Вас,леваков будут иметь как сидорову козу.
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Глядя на то, что вытворяет дамбаский сепар волынец, согласен.
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А что делать с Зепрезидентом паразитирующем на свох избирателях?
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Реформа зеленных большевиков заключается в переходе от капитализма к феодализму, минуя коммунизм...с такими успехами к концу правления зели Украина откатися к 17 веку н.э😄
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Профсоюзи - це холуї, які завжди питають у керівництва підприємства чи організації: "Чого бажаєте?" Два роки тому написав заяву на вихід і ще ніколи не пожалкував.
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Что скажет по поводу главный финансовый курьер всех времен и народов? У него ведь очень нервная работа. Молоко за вредность надо давать. Без профсоюза фин.курьеров здесь не обойтись.
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Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 52 мин.52 минуты назад



Правильный мужик. Его бы в президенты Украины вместо трижды за полгода отдыхавшего бубочки.

https://twitter.com/i/status/1214520843277144069
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какие нах профсоюзы могут быть в нашей стране , если проф. содержится за счет предприятия - то как он будет защищать работяг , да никак , а лидер проф. хочет ездить на неплохой машине , иметь офис , минимум 1 помошника ну и секретарку до кучи ( он ведь босс ) , за чей счет ?
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Уберите долбня нафиг. Слуга внешнего влияния, саботажник, вражина Украины.
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хм...и Кабмин который паразитирует на гражданах Украины должен быть остановлен , а лучше - ликвидирован полностью... Профсоюзы, паразитирующие на рабочих, должны быть остановлены, - Милованов - Цензор.НЕТ 1748
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Коломойський хоч і падлюка, але справедливо охарактеризував це чмо - дебіл.
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Схоже, чутки про новий трудовий кодекс і 14-годинний робочий день таки правдиві.
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" титушки" вполне заменяют любые профсоюзы.
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Правильно Милованов.Можно только уточнить,остановлены,значит разогнаны.Первый на вылет Волынец-карманный тузик Ахметова,в то же время сынок его у того же Рината зарплату получает,на уровне его бразильских футболистов.
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Особенно эффективно на рабочих паразитирует правительство, если исходить из уровня зарплат.
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А яке право має Мілованов переглядати роль профсоюзів?
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