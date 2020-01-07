 В Эстонии отказались ратифицировать договор о границе с Россией

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас (EKRE) в опубликованном во вторник интервью ERR.

"Позиция [правительственной] коалиции состоит в том, что мы не будем продвигаться с ратификацией пограничного договора", - сказал Пыллуаас.

Отвечая на вопрос о том, как следует поступить Эстонии, если Россия ратифицирует пограничный договор первой, Пыллуаас заявил, что в таком случае ничего делать не нужно.

"Ничего делать не следует. Несомненно, нам не следует его ратифицировать. Если мы заключим новый договор о границе и откажемся от тех территорий [Ивангорода и Печорского района, которые отошли к Эстонии по Тартускому мирному договору 1920 года - прим. ред.], это будет иметь огромные юридические последствия. Во-первых, мы аннулируем Тартуский мирный договор. В связи с этим аннулируется и наша правопреемственность, что означает автоматическое изменение состава наших граждан и т.д. Это исключительно опасный путь", - считает спикер эстонского парламента.

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Пограничный договор между Эстонской Республикой и Российской Федерацией был подписан 18 февраля 2014 года. Со стороны Эстонии подпись под соглашением поставил министр иностранных дел Урмас Паэт. Со стороны России - глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров. Первое чтение законопроекта о ратификации пограничных соглашений прошло в Рийгикогу 25 ноября 2015 года. В Госдуме РФ законопроект о ратификации этого договора все еще не поступил даже на первое чтение.