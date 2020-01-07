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Все про:граница (3287) Россия (74699) Эстония (652)

 В Эстонии отказались ратифицировать договор о границе с Россией

Правящая коалиции не намерена давать ход ратификации договора о государственной границе с Россией, подписанного в 2014 году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас (EKRE) в опубликованном во вторник интервью ERR.

"Позиция [правительственной] коалиции состоит в том, что мы не будем продвигаться с ратификацией пограничного договора", - сказал Пыллуаас.

Отвечая на вопрос о том, как следует поступить Эстонии, если Россия ратифицирует пограничный договор первой, Пыллуаас заявил, что в таком случае ничего делать не нужно.

"Ничего делать не следует. Несомненно, нам не следует его ратифицировать. Если мы заключим новый договор о границе и откажемся от тех территорий [Ивангорода и Печорского района, которые отошли к Эстонии по Тартускому мирному договору 1920 года - прим. ред.], это будет иметь огромные юридические последствия. Во-первых, мы аннулируем Тартуский мирный договор. В связи с этим аннулируется и наша правопреемственность, что означает автоматическое изменение состава наших граждан и т.д. Это исключительно опасный путь", - считает спикер эстонского парламента.

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Пограничный договор между Эстонской Республикой и Российской Федерацией был подписан 18 февраля 2014 года. Со стороны Эстонии подпись под соглашением поставил министр иностранных дел Урмас Паэт. Со стороны России - глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров. Первое чтение законопроекта о ратификации пограничных соглашений прошло в Рийгикогу 25 ноября 2015 года. В Госдуме РФ законопроект о ратификации этого договора все еще не поступил даже на первое чтение.

Источник: https://censor.net.ua/n3168593
 
   
 Топ комментарии
 
Надо брать пример с Эстонии: маленькая ,но гордая страна требует у русских мразей отдать часть двух областей Ленинградской и Псковской

https://www.obozrevatel.com/abroad/estoniya-potrebovala-u-rossii-otdat-dve-oblasti-zayavlenie.htm
В Эстонии отказались ратифицировать договор о границе с Россией - Цензор.НЕТ 1072
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Радіо Свобода‏Подлинная учетная запись @radiosvoboda 15 ч.15 часов назад



Поштова листівка із зображенням карти України «Carte de L'Ukraine» Червоним кольором позначено територію, яка потрапила до складу СРСР Ця листівка була видана в Бельгії у 1930-х роках
В Эстонии отказались ратифицировать договор о границе с Россией - Цензор.НЕТ 3244
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Імперцям із росії завжди мало землі😏
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Зеленський не такий, він на все завжди згодний.
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та да не то что петя просрать 20% територии за год🤣🤣ДЯКУЕМО ДЯКУЕМО
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посидь у спамі, прополачений кацапський троль. Застерігаю тебе - не гавкай у відповідь.
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🤣🤣чуть што то вси кацапи чисто пети парашенко слова
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Пора и Японии с Китаем предявить свои права на захваченые кацапией територии..
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Надо брать пример с Эстонии: маленькая ,но гордая страна требует у русских мразей отдать часть двух областей Ленинградской и Псковской

https://www.obozrevatel.com/abroad/estoniya-potrebovala-u-rossii-otdat-dve-oblasti-zayavlenie.htm
В Эстонии отказались ратифицировать договор о границе с Россией - Цензор.НЕТ 1072
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Радіо Свобода‏Подлинная учетная запись @radiosvoboda 15 ч.15 часов назад



Поштова листівка із зображенням карти України «Carte de L'Ukraine» Червоним кольором позначено територію, яка потрапила до складу СРСР Ця листівка була видана в Бельгії у 1930-х роках
В Эстонии отказались ратифицировать договор о границе с Россией - Цензор.НЕТ 3244
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Імперцям із росії завжди мало землі😏
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Ще хтось в світі вірить в договори з козлорилим.😨 Нахєр щось підписувати, якщо знаєте, що це не буде виконуватись.
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Вроде было что эстонцы могли "взять" *********, но Англия не подде.ржала
Вместе могли бы эту чуму задавить, навалились бы на быдло все народы.... А получилось что немцы гоняли этих тварей, а потом все вместе обосрались. кто меньше, а кто крепче.
Жаль что не задавили красную чуму. Даже УНР могла бы.... возможно.
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РФ должна вернуть оккупированные в 1940 земли Латвийской и Эстонской республик, точно так же как и отторгнутые в результате агрессии земли Финской республики в 1939 г ( за исключения земель присоединенных в 1945 ( область Петсамо). Все это было совершено по сговору Сталина и Гитлера. Также РФ должна вернуть Японии Курильские острова ( полностью, а не только южные), при этом конечно же Юж. Сахалин это российская территория отторгнутая Японией в 1905 году и возвращенная в 1945. И это не говоря уже о современных оккупированных территориях Молдавии ( Приднестровье), Грузии ( Абхазия и Юж. Осетия), Украины ( Крым, Донбасс, Севастополь) . Вопрос о судьбе Калининградской обл. ( Вост. Пруссии) должна конечно рассматриваться отдельно ( возможно она захочет вернуться " в родную немецкую гавань" как исторические и исконные земли, полные исторических немецких скреп. После этого останется всего лишь решить вопрос с Китаем по его правам на Уссурийский край, Амурскую обл и Южную часть Хабаровского края. ( перешедшим к России по неравноправных колонизаторским договорам.) Но думаю там Китай и сам лет через 50 разберется.
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Сейчас вылезет путинхЪ и заявит, что иранского генерала убил не его друг Трамп, а эстонцы. И диспетчера Карлоса с показаниями предъявит...
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Росія окупант, а естонці знають що окупанти повинні платити репарації... Скоро росіянам доведеться повертати окуповані території Україні, Молдові, Грузії, а потім і Естонії за договором 1920 року.... Ну не може бензоколонка диктувати свої умови цивілізованому демократичному світу...
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У лапотных каждый пятый анекдот об эстонцах,только молчат что средняя зарплата у них 1500 евро.. В Естонії відмовилися ратифікувати договір про кордон з Росією - Цензор.НЕТ 8747
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мені цікаво як це вкладається в устав НАТО ? в Естонії територіальний конфлікт з кацапами
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