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Все про:Одесса (5863) Нацполиция (10683) смерть (6336)

 Хозяин во время ссоры выкинул гостя в 7-метровый колодец, мужчина умер в больнице, - Нацполиция

Во время празднования Рождества у подозреваемого дома мужчины поссорились. Дело дошло до драки, в ходе которой хозяин бросил гостя в заброшенный семиметровый колодец рядом со своим домовладением.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Одесской области.

О событии, которое произошло сегодня после полуночи, полицейским сообщил сам злоумышленник. Свое агрессивное поведение 31-летний мужчина объяснил чувством обиды, возникшим якобы из-за нецензурной брани, которую услышал от знакомого в свою сторону.

29-летнего пострадавшего немедленно достали из колодца и доставили в больницу, но через несколько часов от полученной черепно-мозговой травмы он скончался.

Подозреваемого полицейские задержали. Его действия квалифицировали по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет.

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Источник: https://censor.net.ua/n3168592
 
 
 Топ комментарии
 
в малороський сачєльнік і не таке буває
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Опять Одесская обл.?! Пороблено.
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не только... в стране вобще что-то нереальное творится...
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вже півроку як..... а ти тільки зауважив?
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майже класика пізньої бронзи..не вистача декілька десятків декапітованих родичів переможеного..
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Резюме: никогда не ругаться рядом с колодцем.
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Странно якось - щось забагато негативу проти Одещини!
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я как-то даже стесняюсь спросить, так как вопрос по большому счету риторический - доживу ли я до того дня, когда страна, просуществовавшая уже почти 30 лет, когда-нибудь порадует нас например производством мобильных телефонов, космическими кораблями, ядерным оружием....или наш народ способен только насиловать, убивать, взрывать банки, тырить бабло вместе с терминалами, стреляться в барах и на улицах, совершать более двух сотен дтп в сутки....? Это все, на что нация способна??? Имеет ли такая нация право на существование?
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Не отчаивайтесь. Болтом она Вас точно порадует.
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Вот в этом я ничуть не сомневаюсь...радует ежедневно и помногу раз
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Я не знаю, доживешь ты или нет, но есть смысл подумать, в какой стране жить и ждать этих изменений.Есть ведь разница, жить в, например, Полтаве и ждать изменений или жить в Нью-Йорке и ждать изменений!
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красиво сказано...с недавних пор я уже об этом думаю))))
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хотя признаться первые 7 слов мне абсолютно не понравились, скорее всего седьмое слово есть ключевое))) Господар під час сварки викинув гостя в 7-метровий колодязь, чоловік помер у лікарні, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7786
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Я не намекал, что жизнь будет короткая!
Просто даже если проживешь 200 лет, где гарантия, что что-либо изменится!?
Скорее всего, ничего не изменится, т.к. должны смениться поколения....
Каждое поколение - это ~20-25 лет.
Лично у меня такого времени ждать нет.
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Реванш ригулів. Патріотів ставлять на коліна, а Портнови диктують політику
https://www.youtube.com/watch?v=R49YD0_eFeU
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Хозяин узнал что гость голосовал за зеленского все понятно
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Не-а, спорили диабет лечится или нет.
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наверно спорили кто из них больше рошена любит
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Новость мона подать так:

Эээээ, уууу, да пошел бы ьы попить водички.... ой Господар під час сварки викинув гостя в 7-метровий колодязь, чоловік помер у лікарні, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7416 алло, это полиция?
- нет это МинКультуры.
- да идите вы на
- и Вам ту да же, Уважаемый Господин
- (давится закуской)
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Гость был званный ? Или просто ночной гость ?
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Погуляли, встретили Новый год-один на зоне ещё не один встретит, для другого он оказался последним.
Люди цените свободу и жизнь, не делайте глупостей.
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