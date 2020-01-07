 Хозяин во время ссоры выкинул гостя в 7-метровый колодец, мужчина умер в больнице, - Нацполиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Одесской области.
О событии, которое произошло сегодня после полуночи, полицейским сообщил сам злоумышленник. Свое агрессивное поведение 31-летний мужчина объяснил чувством обиды, возникшим якобы из-за нецензурной брани, которую услышал от знакомого в свою сторону.
29-летнего пострадавшего немедленно достали из колодца и доставили в больницу, но через несколько часов от полученной черепно-мозговой травмы он скончался.
Подозреваемого полицейские задержали. Его действия квалифицировали по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет.
Просто даже если проживешь 200 лет, где гарантия, что что-либо изменится!?
Скорее всего, ничего не изменится, т.к. должны смениться поколения....
Каждое поколение - это ~20-25 лет.
Лично у меня такого времени ждать нет.
https://www.youtube.com/watch?v=R49YD0_eFeU
Эээээ, уууу, да пошел бы ьы попить водички.... ой алло, это полиция?
- нет это МинКультуры.
- да идите вы на
- и Вам ту да же, Уважаемый Господин
- (давится закуской)
Люди цените свободу и жизнь, не делайте глупостей.