 Украина опустилась на две строчки в рейтинге паспортов мира

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", такие данные содержатся в обновленном Индексе паспортов от компании Henley & Partners.

Как отмечается в обновленном индексе, в 2019 году Украина получила безвизовый доступ в Бахрейн и Саудовскую Аравию, но одновременно безвизовыми перестали быть Бенин и Джибути.

Лидерст во в рейтинге третий год подряд удержит Япония - ее граждане могут посещать без визы 191 страну. В топ-3 также входят Сингапур и Южная Корея.Остання делит третье место с Германией.

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На 4-м месте Италия, тогда как пятое делят между собой Дания, Люксембург и Испания. США и Великобритания, которые еще 5 лет назад бел мировыми лидерами, пока занимают 8 место. Аутсайдером рейтинга является Афганистан (26 безвизовых стран).