EN|RU|UK
Темы дня: Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Общество
  2780  97
Все про:загранпаспорт (154) рейтинг (1274) безвизовый режим (1419)

 Украина опустилась на две строчки в рейтинге паспортов мира

По итогам 2019 Украина сместилась на сорок третьей место в рейтинге паспортов мира, упав на две позиции. При этом количество стран, в которые безвизово (или с визой по прибытию) могут посещать граждане Украины, осталась неизменной - 128.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", такие данные содержатся в обновленном Индексе паспортов от компании Henley & Partners.

Как отмечается в обновленном индексе, в 2019 году Украина получила безвизовый доступ в Бахрейн и Саудовскую Аравию, но одновременно безвизовыми перестали быть Бенин и Джибути.

Лидерст во в рейтинге третий год подряд удержит Япония - ее граждане могут посещать без визы 191 страну. В топ-3 также входят Сингапур и Южная Корея.Остання делит третье место с Германией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С марта для выезда из Украины в РФ нужен будет загранпаспорт, - Гончарук

На 4-м месте Италия, тогда как пятое делят между собой Дания, Люксембург и Испания. США и Великобритания, которые еще 5 лет назад бел мировыми лидерами, пока занимают 8 место. Аутсайдером рейтинга является Афганистан (26 безвизовых стран).

Источник: https://censor.net.ua/n3168590
 
 
 Топ комментарии
 
Україна опустилася у всьому
ви зробили це разом, зебіли
 показать весь комментарий
 
не прогнувся, а прогнув
Молдову
а сам він прогнутим і народився
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Додон прогнулся. Но проблему Приднестровья не решил.
Украина опустилась на две строчки в рейтинге паспортов мира - Цензор.НЕТ 6181
 показать весь комментарий
 
 
не прогнувся, а прогнув
Молдову
а сам він прогнутим і народився
 показать весь комментарий
 
 
Michael MacKay‏ @mhmck



Ukrainian President Zelenskyy is out of the country on a scandal-ridden trip to Oman. Oman doesn't impose sanctions on invader Russia and is one of the many places the Putin-Kremlin crime syndicate launders money. Back in Ukraine, invader Russia made a hybrid warfare attack in Odesa that was reminiscent of those made in Simferopol, Donetsk, Luhansk, etc. in 2014. A Russian blogger/propagandist led a mob to pillory a Ukrainian patriot. Odesa police were complicit in this attack.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
у 8% пердак разрывает, соглашусь...но причем тут страна....и почему порохнявые решили что высер на инглиш имеет целебные свойства?
 показать весь комментарий
 
якщо це була спроба реабілітувати клована за тупий дипломатичний просер, то це навіть для зебіла занадто зебільно
 показать весь комментарий
 
 
у 0,00000000073% зебилов до сих пор Порошенко во всем виноват.
 показать весь комментарий
 
 
за останніми опитуваннями зебіли тільки на ботофермах залишилися
так шо відсоток напевне менший
 показать весь комментарий
 
порохобот, выдавать желаемое за действительное это болезнь...у тебя походу в хронической стадии.
 показать весь комментарий
 
Україна опустилася у всьому
ви зробили це разом, зебіли
 показать весь комментарий
 
 
Но есть и утешительный приз:
Московия опустилась еще больше на 3 строчки...
 показать весь комментарий
 
 
Главное чтобы в Омане было все спокойно. Ведь это идеальная офшорная зона для украденных из бюджета денег.
 показать весь комментарий
 
 
Эх, не успел ЗЕ договориться о безвизе с Оманом, вот и уступили позиции Украина опустилась на две строчки в рейтинге паспортов мира - Цензор.НЕТ 3787
 показать весь комментарий
 
 
Ладно, це - по візам, по можливості безперешкодно пересуватися по світу.
А по престижності документу?
Вангую: також рейтинг впав. Але - питання: як низько?
 показать весь комментарий
 
 
Так себе слуга@ZeUkraine

Одно из "достижений" Зе: Нам усложнили въезд в ЕС. Европарламент утвердил документ, теперь для пересечения границы с ЕС с 2021 года нам придётся за 4 дня до вылета заполнять онлайн-анкету ETIAS. Если сделать это позже, могут возникнуть проблемы на таможне. Стоить это будет €7.

ЗЕбилы, вы сделали это вместе. Сами знаете в каком!
 показать весь комментарий
 
 
цікаво, як ти, зебіл, недокумекав і процитував весь цей пост... попри його закінчення...
 показать весь комментарий
 
 
Каким надо быть тупым))). С рождения или с годами стал ??? Об этом писали за год , до того как зеленский стал президентом. Что с 2021 года для всех 3-стран. Куда входит Украина тоже! Также Молдова , Грузия , Сербия , Мексика , Бразилия и тд. У всех у кого безвиз есть с Европой. Прикинь Канада тоже должна платить!
По твоему нику понятно что недалёкий Україна опустилася на два рядки в рейтингу паспортів світу - Цензор.НЕТ 8575
 показать весь комментарий
 
 
Что с 2021 года для всех Что с 2021 года для всех 3-стран. Куда входит Украина тоже! Также Молдова , Грузия , Сербия , Мексика , Бразилия и тд
Садитесь вам пять за математику 👏👏👏
 показать весь комментарий
 
Лидерст во в рейтинге третий год подряд удержит Япония - ее граждане могут посещать без визы 191 страну. В топ-3 также входят Сингапур и Южная Корея.Остання делит третье место с Германией. Источник: https://censor.net.ua/n3168590\\\\\

редакторов с "праздниками")
а так - и так.
нормально(берет паспорт и едет в Гуантанамо))
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
ладно Украина..любопытно, как стремительно другие страны отказывают США в безвизе, они свалились в конец первого десятка..
Японцы на Окинаве и Хоккайдо требуют ввести визы с Америкой..
Дела у Украины в плане паспортов очень даже приличные!
 показать весь комментарий
 
 
А сколько миллионов американцев ездят в год на этот остров?
Некоторые исламские страны умышленно ставят конский ценник на визу для граждан сша и американцы туда просто не едут.
Кстати, ценность кацапского паспорта высока исключительно благодаря безвизовости со множеством африканских, южноамериканских стран - эти страны вообще нет смысла ехать
 показать весь комментарий
 
 
В Европе да. В Азии ужасные. Даже Сингапур не хочет давать безвиз. Я молчу про Южную Корею , Тайвань и далее по списку. Китай сильно ужесточает получения виз именно для украинцев.
 показать весь комментарий
 
Порохоботы, ну вы хоть для приличия статью прочитайте, а не только заголовок.
Хотя,кому я это говорю!
Кстати, в этом году снега нет- вот вам ещё одна тема для зрады Зе.
 показать весь комментарий
 
 
Якщо знала, то навіщо тоді пишеш таке? Троляк-початківців видає слово ХОТЯ. Україна опустилася на два рядки в рейтингу паспортів світу - Цензор.НЕТ 7521
 показать весь комментарий
 
 
Що тобі не сподобалось, торляка зі стажем?
 показать весь комментарий
 
 
"Хотя,кому я это говорю!"
Стандартна фраза дилетантів в цій справі.
 показать весь комментарий
 
 
Справа в тому, що я не троль, і ти це чудово розумієш.
А ваші тролячі скрєпи мені ні до чого.
 показать весь комментарий
 
У тебе в Кр.Розі може снігу й нема,
А у мене за вікном справжня зима.
 показать весь комментарий
 
До Дніпра 240км Сьогодні увесь день сонце,а вночі зоряне небо було.Ніяких ознак снігу або дощу
 показать весь комментарий
 
а ти не хочеш подякувати за безвіз Порошенку? і на рахунок снігу, моніка Оманська договорилась про поставки снігу в Оман в обмін на пісок, так що все ми знаємо. Україна опустилася на два рядки в рейтингу паспортів світу - Цензор.НЕТ 7559
 показать весь комментарий
 
 
Дякули, не фантазуйте, якби не Порошенко , Україна мала б отримати безвіз набагато раніше , а Порошенко не виконував вимог, імітував боротьбу з корупцією , що не бачив навіть що сліпий.
Немоніка своєю тотальною брехнею та корупцією призвела до того, що про Україну стали згадувати тількино у контексті найбільш корумпованої держави у світі. Возив свою товсту дупу на Мальдіви інкогніто виключно, щоб нажертися під пальмою
 показать весь комментарий
 
 
хвилинку....ви:
Немоніка своєю тотальною брехнею та корупцією призвела до того, що про Україну стали згадувати тількино у контексті найбільш корумпованої держави у світі. Возив свою товсту дупу на Мальдіви інкогніто виключно, щоб нажертися під пальмо
помилки по фрейду?
а безвіз мабудь тобі янукович дав би, так?
 показать весь комментарий
 
 
Безвіз вибороло українське суспільство. А надав нам безаіз не Порошенко , а Європа
 показать весь комментарий
 
 
А можно поинтересоваться как вы за него боролись ?
 показать весь комментарий
 
а чому ти так любиш в дітей кишки випускати?

пишуть, шо ти своє перше кохання зарізала та наварила борщу, а після того в тебе розвинулася непереборна жага випускати кишки в дітей
як таких земля носить?
 показать весь комментарий
 
Татьяна, я вас запитував,ви проігнорували. Де саме ви працюєте?- Цілодобово сидите на Цензорі, і маєте змогу літати найдорожчими курортами світу. Цікаво.
 показать весь комментарий
 
 
Владимир Бенин закрыл доступ в Бенин. Украина опустилась на две строчки в рейтинге паспортов мира - Цензор.НЕТ 3064
 показать весь комментарий
 
 
Остання делит третье место с Германией.Источник: https://censor.net.ua/n3168590 Новый суржик зародился на Цензоре.. Украина опустилась на две строчки в рейтинге паспортов мира - Цензор.НЕТ 7562
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Порохоботы спешат сообщить Пепе радостную новость. Україна опустилася на два рядки в рейтингу паспортів світу - Цензор.НЕТ 5713
 показать весь комментарий
 
 
При зелетварях "дакакаяразница" рано или поздно ЕС отменит безвиз для украинцев. Я много по делам езжу по странам Евросоюза, так сильно как последние полгода, ранее не шманали никогда. У немцев (Франкфурт) контроль документов рейсов из Украины начинается... у трапа самолета - как галимых негров габона, а ляхи те вообще в каждом мужчине видят уголовника даже если у него 20+ штампов вьезда-выезда различных стран ЕС. С ужасом представляю, как к украинцам будут относится погранцы ЕС, когда слуги каломойши амнистируют дырявых
 показать весь комментарий
 
 
Это из-за того , что некоторые прикидываются туристами - а сами евроремонты в Париже делают! И нелегалами сидят безвыездно!

Что-то в Европе ко мне ни одного слова. Максимум смотрели паспорт на границе со Швейцарией , со стороны Италии. И всё. Везде очень любезны.

В Германии 0 проблем. А если с огромными тюками туристы в Польшу , то я бы тоже никого не пускал.
 показать весь комментарий
 
 
А как это вас шманают у трапа самолёта? При наличии визы и вылета из международного аэропорта о каком шмоне может идти речь? Да и в самом аэропорте вылета.

Это только если сканер Ваших вещей или Вы наводите на подозрения.
 показать весь комментарий
 
И в чём проблемы документы в аэропорту показать? Это занимает минуту.
 показать весь комментарий
 
У Німеччини завжди у трапа перевіряли паспорта. А ось запрошення, білети по країні(куди далі будеш їхати) та назад перший раз перевірили. Відчуваю, що наступного разу будуть перевіряти чи вистачає грошей на перебування Україна опустилася на два рядки в рейтингу паспортів світу - Цензор.НЕТ 628
 показать весь комментарий
 
Да ще! У деяких дзвонили по телефону та перевіряли на справжність... Україна опустилася на два рядки в рейтингу паспортів світу - Цензор.НЕТ 236 Україна опустилася на два рядки в рейтингу паспортів світу - Цензор.НЕТ 5680
 показать весь комментарий
 
Ага благодаря зебилам, мы теперь африка
 показать весь комментарий
 
 
Наконец-то реальное достижение Организма и Гончарука

Україна опустилася на два рядки в рейтингу паспортів світу - Цензор.НЕТ 5048
 показать весь комментарий
 
 
до речі, лікарі кардіологи, не рекомендують вживати банани людям з хворобами серцево-судинної системи
 показать весь комментарий
 
Бакс падает, а на бананы цены не снижаются.
Год назад испанские ********* стоили у нас на 50-70 евроцентов дешевле чем в испании. Сейчас уже цены одинаковые.
 показать весь комментарий
 
 
"На 4-м месте Италия"
Как это может быть, если впереди её Япония, Сингапур, Южная Корея и Германия?
 показать весь комментарий
 
багатьом раджу переглянути у відкритих джерелах місця нашої країни з багатьох показників..може дехто і прозріє..(
 показать весь комментарий
 
деякі сторінки вже закриті, злякалося бидло малороське....
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
зрада. капутыляція. верните к власти яхтсмена сейшельского.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
На свиноферме выходных нет даже в праздники. Чем им сверхурочные платят? Судя по предводителю - просроченым хрючевом.
 показать весь комментарий
 
 
зебильным завидущим тварям вечно жрать нечего, даже на нг?
 показать весь комментарий
 
 
Безвіз, 110 міст і містечок звільнено, Словянськ, Маріуполь, 6 пакетів санкцій, децентралізація, прозоро, томос, асоціація, звт. стокгольмський арбітраж. укр.кіно. Енергоощадність, реверс, декомунізація, закон про мови.
.... шо досяг Зе?
 показать весь комментарий
 
 
А ось чого.
Україна опустилася на два рядки в рейтингу паспортів світу - Цензор.НЕТ 9566
Як він там казав? - ;президент не має права відпочивати, коли в країні іде війна;?
 показать весь комментарий
 
 
И вишенка на торте) с зебобой фоткались послы, которых срочно из мацквы вызвали...
 показать весь комментарий
 
 
Гросмейстер Бендера‏ @Lviv_UA_SU 1 ч.1 час назад



Сьогодні твітер МЗС Оману @MofaOman виклав дуже цікаве фото чувака, з яким провів переговори Найвеличніший лідер ********** (про візит Короля Віслюка МЗС Оману так і не згадав)

Україна опустилася на два рядки в рейтингу паспортів світу - Цензор.НЕТ 498
 показать весь комментарий
 
 
сместилась на сорок третьей место

Лидерст во в рейтинге третий год подряд удержит Япония

Остання делит третье место

5 лет назад бел мировыми лидерами
 показать весь комментарий
 
Нова перемога застада. Зробимо їх усіх по повній )))
 показать весь комментарий
 
Скоро напишут 25 раз - про безвиз с Мексикой , Македонией , Сербией.
А в будущем с Коста-Рикой (с 2017) , Сальвадором (виза по прибытию), Монголией и другими странами с которыми давным давно безвиз с Украиной.
 показать весь комментарий
 
Ростущая роль УкрАиинского пёсидедента наверняка сыграла ведущую признательность.Нью 3,14здюки,- Мировая столица в табеле о рангах.
 показать весь комментарий
 
Портнявая скотина следит за яхтой Порошенка а не за Оманскими похождениями преЗЕдента))
 показать весь комментарий
 
 
ботоферма лютует, а всё до ноги, деньги на ветер
 показать весь комментарий
 
Ожидаемо. Граждан Украины, проголосовавших за Зеленского, реально опасно пропускать в другие страны - у них точно с головой и моральными ценностями не всё впорядке.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх