 Украина опустилась на две строчки в рейтинге паспортов мира

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", такие данные содержатся в обновленном Индексе паспортов от компании Henley & Partners.
Как отмечается в обновленном индексе, в 2019 году Украина получила безвизовый доступ в Бахрейн и Саудовскую Аравию, но одновременно безвизовыми перестали быть Бенин и Джибути.
Лидерст во в рейтинге третий год подряд удержит Япония - ее граждане могут посещать без визы 191 страну. В топ-3 также входят Сингапур и Южная Корея.Остання делит третье место с Германией.
На 4-м месте Италия, тогда как пятое делят между собой Дания, Люксембург и Испания. США и Великобритания, которые еще 5 лет назад бел мировыми лидерами, пока занимают 8 место. Аутсайдером рейтинга является Афганистан (26 безвизовых стран).
Молдову
а сам він прогнутим і народився
Ukrainian President Zelenskyy is out of the country on a scandal-ridden trip to Oman. Oman doesn't impose sanctions on invader Russia and is one of the many places the Putin-Kremlin crime syndicate launders money. Back in Ukraine, invader Russia made a hybrid warfare attack in Odesa that was reminiscent of those made in Simferopol, Donetsk, Luhansk, etc. in 2014. A Russian blogger/propagandist led a mob to pillory a Ukrainian patriot. Odesa police were complicit in this attack.
так шо відсоток напевне менший
ви зробили це разом, зебіли
Московия опустилась еще больше на 3 строчки...
😂😂
В. Зеленський: "Президент не може відпочивати коли в країні йде війна"...
https://twitter.com/i/status/1214348813063860230
А по престижності документу?
Вангую: також рейтинг впав. Але - питання: як низько?
Одно из "достижений" Зе: Нам усложнили въезд в ЕС. Европарламент утвердил документ, теперь для пересечения границы с ЕС с 2021 года нам придётся за 4 дня до вылета заполнять онлайн-анкету ETIAS. Если сделать это позже, могут возникнуть проблемы на таможне. Стоить это будет €7.
ЗЕбилы, вы сделали это вместе. Сами знаете в каком!
По твоему нику понятно что недалёкий
Садитесь вам пять за математику 👏👏👏
редакторов с "праздниками")
а так - и так.
нормально(берет паспорт и едет в Гуантанамо))
Японцы на Окинаве и Хоккайдо требуют ввести визы с Америкой..
Дела у Украины в плане паспортов очень даже приличные!
Некоторые исламские страны умышленно ставят конский ценник на визу для граждан сша и американцы туда просто не едут.
Кстати, ценность кацапского паспорта высока исключительно благодаря безвизовости со множеством африканских, южноамериканских стран - эти страны вообще нет смысла ехать
Хотя,кому я это говорю!
Кстати, в этом году снега нет- вот вам ещё одна тема для зрады Зе.
Стандартна фраза дилетантів в цій справі.
А ваші тролячі скрєпи мені ні до чого.
А у мене за вікном справжня зима.
Немоніка своєю тотальною брехнею та корупцією призвела до того, що про Україну стали згадувати тількино у контексті найбільш корумпованої держави у світі. Возив свою товсту дупу на Мальдіви інкогніто виключно, щоб нажертися під пальмою
Немоніка своєю тотальною брехнею та корупцією призвела до того, що про Україну стали згадувати тількино у контексті найбільш корумпованої держави у світі. Возив свою товсту дупу на Мальдіви інкогніто виключно, щоб нажертися під пальмо
помилки по фрейду?
а безвіз мабудь тобі янукович дав би, так?
пишуть, шо ти своє перше кохання зарізала та наварила борщу, а після того в тебе розвинулася непереборна жага випускати кишки в дітей
як таких земля носить?
1ОТБР вітає з Різдвом Христовим!!!
https://twitter.com/i/status/1214243820549890050
Что-то в Европе ко мне ни одного слова. Максимум смотрели паспорт на границе со Швейцарией , со стороны Италии. И всё. Везде очень любезны.
В Германии 0 проблем. А если с огромными тюками туристы в Польшу , то я бы тоже никого не пускал.
Это только если сканер Ваших вещей или Вы наводите на подозрения.
Год назад испанские ********* стоили у нас на 50-70 евроцентов дешевле чем в испании. Сейчас уже цены одинаковые.
Как это может быть, если впереди её Япония, Сингапур, Южная Корея и Германия?
Списки сволоти яка знущалась над побитими ментами хлопцями. Прошу поширення і доповнення
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=772224096591660&id=100014122304460
.... шо досяг Зе?
Як він там казав? - ;президент не має права відпочивати, коли в країні іде війна;?
Сьогодні твітер МЗС Оману @MofaOman виклав дуже цікаве фото чувака, з яким провів переговори Найвеличніший лідер ********** (про візит Короля Віслюка МЗС Оману так і не згадав)
Лидерст во в рейтинге третий год подряд удержит Япония
Остання делит третье место
5 лет назад бел мировыми лидерами
А в будущем с Коста-Рикой (с 2017) , Сальвадором (виза по прибытию), Монголией и другими странами с которыми давным давно безвиз с Украиной.