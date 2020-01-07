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Все про:Австрия (463) присяга (157) Курц (73) Александр Ван дер Беллен (3)

 Курц второй раз стал канцлером Австрии

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен во вторник привел к присяге новое правительство во главе с Себастьяном Курцем.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об сообщают австрийские печатные СМИ.

Курц, принимая присягу, пообещал "защищать климат и границы" Австрии. Он стал канцлером Австрии во второй раз.

СМИ отмечают, что более половины новых министров Австрии - женщины, включая министра обороны Клаудию Таннер. Всем им порядка 30-40 лет.

В сентябре 2019 года партия Курца победила на внеочередных парламентских выборах в Австрии. С 2017 по 2019 год 33-летний политик руководил коалиционным правительством с участием австрийских правых, однако, после скандала с правыми, Курц решил сформировать коалицию с "зелеными". Многие австрийские СМИ назвали такое партнерство "экзотичным".

Досрочные выборы в стране произошли после того, как австрийский парламент выразил вотум недоверия правительству Курца из-за скандала вокруг бывшего вице-премьера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский поздравил Курца с победой на парламентских выборах в Австрии

В мае два издания опубликовали видеозапись, снятую на Ибице в июле 2017 года, где Штрахе ведет переговоры с девушкой, которую СМИ назвали "племянницей российского олигарха". На видео она предлагает политику деньги и поддержку на выборах взамен на ответные услуги.

В мае Штрахе ушел с поста вице-канцлера, а правительству Курца был выражен вотум недоверия. В результате временно руководство правительством Австрии принял на себя глава Минфина Австрии Хартвиг Лёгер, а затем - судья Бригитте Бирляйн, ставшая первой женщиной-канцлером Австрии.

Источник: https://censor.net.ua/n3168589
 
 
 Топ комментарии
 
Вот вам и, короткий )) - Фамилия в переводе.
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да.... вы главное несите деньги, а мы их пустим: защиту климат, тушканчиков, северных оленей....
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"пообіцяв захищати клімат і кордони Австрії"

************
Обирайте мене канцлером Остеррейха, - я обіцяю захищати гарну погоду, місячні ночі, красивих дівчат і віденську каву.
P.S. в неробочий час можу допомагати антарктичним пінгвінам висиджувати їхнє потомство. )))
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"пообіцяв захищати клімат і кордони Австрії" Курц второй раз стал канцлером Австрии - Цензор.НЕТ 3468 в Австрії погано з кліматом? чи хтось загрожує?
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да.... вы главное несите деньги, а мы их пустим: защиту климат, тушканчиков, северных оленей....
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Вот вам и, короткий )) - Фамилия в переводе.
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"пообіцяв захищати клімат і кордони Австрії"

************
Обирайте мене канцлером Остеррейха, - я обіцяю захищати гарну погоду, місячні ночі, красивих дівчат і віденську каву.
P.S. в неробочий час можу допомагати антарктичним пінгвінам висиджувати їхнє потомство. )))
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А что он еще должен был пообещать?
Зарплаты поднять?
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Надати австрійське громадянство альпійським йеті.
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Обіцяю берегти магнітне поле Землі, і захищати еквівалентність маси та енергії Курц удруге став канцлером Австрії - Цензор.НЕТ 6298
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один из немногих политиков (не закулисных, а публичных, на главной должности), кто нее стесняется называть мигрантов главной угрозой ЕС.
Остальные всё знают, но шёпотом об этом говорят (ну разве что Орбан ещё проволоку натягивает без шума и пыли против баклажанов).
Ну и Джонсон на волне ненависти к мигрантам возглавил движение прочь из ЕС, чтобы больше их не принимать.
А Курц молодой, что думает, то и говорит. Красавец!
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будущий самый юный през ракоуско. кто то поставил на него.
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коли поважні люди з претензією на інтелект, говорять про клімат, то перше, що приходить на думку - таргани, що задумали перекласти на свій розсуд плитку на кухні..
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Мерзость то какая, - эта порода людей легко ляжет под нового Гитлера,Сталина,или скажем Утина.
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