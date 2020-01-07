 Игровой зал "Космолот" горел на Демеевке в Киеве, пострадавших нет, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
7 января в 10:16 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на пр-те Науки, 4г, что в Голосеевском районе столицы.
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"По прибытию на место происшествия первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что в одноэтажном недействующем здании возник пожар на общей площади 70 кв. м. Существовала угроза распространения пламени на рядом расположенные здания.
В 10:47 пожарные локализовали возгорание, предупредив его дальнейшее распространение. Уже в 10:58 пожар был ликвидирован. В результате возгорания разобраны около 80 кв. м конструкций кровли", - сказано в сообщении.
К счастью никто не пострадал.
Причина возникновения пожара устанавливается.
Или тяжело?
При барыге соевом там очередь стояла ...
что-то ж там полыхнуло? на крысы ж курили или обогревателем грелись ))))
Одного раза хватилило..и больше не играл ))))
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