EN|RU|UK
Темы дня: Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Происшествия, Фоторепортаж
  5139  48
Все про:Киев (18393) пожар (3893)

 Игровой зал "Космолот" горел на Демеевке в Киеве, пострадавших нет, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На проспекте Науки в Киеве во вторник, 7 января, произошел пожар в здании игорного заведения "Космолот".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

7 января в 10:16 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на пр-те Науки, 4г, что в Голосеевском районе столицы.

Видео: Информатор

"По прибытию на место происшествия первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что в одноэтажном недействующем здании возник пожар на общей площади 70 кв. м. Существовала угроза распространения пламени на рядом расположенные здания.

Игровой зал Космолот горел на Демеевке в Киеве, пострадавших нет, - ГСЧС 01

В 10:47 пожарные локализовали возгорание, предупредив его дальнейшее распространение. Уже в 10:58 пожар был ликвидирован. В результате возгорания разобраны около 80 кв. м конструкций кровли", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Три человека погибли из-за пожара в строительном вагончике в Одесской области, - ГСЧС

Игровой зал Космолот горел на Демеевке в Киеве, пострадавших нет, - ГСЧС 02

К счастью никто не пострадал.

Игровой зал Космолот горел на Демеевке в Киеве, пострадавших нет, - ГСЧС 03
Фото: ГСЧС

Причина возникновения пожара устанавливается.

Игровой зал Космолот горел на Демеевке в Киеве, пострадавших нет, - ГСЧС 04
Фото: Информатор

Источник: https://censor.net.ua/n3168588
 
 
 Топ комментарии
 
і хто ж ці злочинці, які посягнули на майно Арсена Собаковича?
 показать весь комментарий
 
Да не может быть,ведь у нас то все игровые заведения закрыты Законом что крысы себе включили обогреватели?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
і хто ж ці злочинці, які посягнули на майно Арсена Собаковича?
 показать весь комментарий
 
 
а раніше подобався..? ну, до того часу, коли янкі "смотрящім" на вибори призначили..
 показать весь комментарий
 
собакова ненавиджу ще часів його бютівської діяльності
 показать весь комментарий
 
 
важко не погодитись..мутний піпок..і як же він потрапив до лучезарного петі..?
 показать весь комментарий
 
 
в петі він ніколи не був..... почитай його історію.... в "люди" його вивів ще Кушнарьов(той, якого завалили на полюванні в часи овоча)... типове політичне перекоти поле
 показать весь комментарий
 
 
це лише ще раз доводить мою впевненість у необхідності повної заміни "еліти"..до сьомого коліна..
 показать весь комментарий
 
абсолютно вірно..... але зміна повинна бути на нових проукраїнських політиків, а не цих лайноросів, які прийшли до влади
 показать весь комментарий
 
 
на жаль..тут фактично немає навіть незалежного від кацапів бізнесу..а ви хочете політиків..ще років з двадцять приблизно 90% політикуму було совдеповського розливу..дітки, куми..може трохи і менше стало, але не дуже..чи вас не тіпало від Вітренко, той, шо вже за НАТО та газ любить у каців купувати..?
 показать весь комментарий
 
 
все зелебобы такие тупые? В 14 году к власти пришло 2 партии (петя и яценюк) которые сформировали коалицию и поделили портфели. Это две противоборствующих стороны которые жестко противостояли друг другу всю каденцию. Аваков с партии яценюка и был назначен имже (по квоте). Я удивляюсь, неужели это не очевидно? Мне вообще не понятно, как тогда в ваших безмозглых головах укладывается тот факт, что аваков утопил порошенка на выборах если он якобы был "его человеком"? Или так велела методичка?! Аваков - заклятый враг порошенка.
 показать весь комментарий
 
Да не может быть,ведь у нас то все игровые заведения закрыты Законом что крысы себе включили обогреватели?
 показать весь комментарий
 
 
Новость читал - НЕДЕЙСТВУЮЩЕЕ здание ...
При барыге соевом там очередь стояла ...
 показать весь комментарий
 
 
Закрытые наглухо окна еще ни о чем не говорят,интересно что нету ни одного снимка из самого пожарища изнутри.
 показать весь комментарий
 
 
и кто же ими руководил? "Барыги соевого" уже давно нет, а играет стало еще больше... и только сейчас прикрыли вроде как и только из-за того, что провалили закон но зелебоба обещал "разобраться с легалайзом". Скоро откроют, не переживай, при зеленом дебиле всё вокруг - фарс.
 показать весь комментарий
 
Гончарук самолично спалил, после звонка на горячую линию
 показать весь комментарий
 
 
Особенно это фото радует -куча пожарных машин на фоне рошенаИгровой зал "Космолот" горел на Демеевке в Киеве, пострадавших нет, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 7502
 показать весь комментарий
 
 
А Петро не пострадал, ему же скоро на допрос? Гральний зал "Космолот" горів на Деміївці в Києві, постраждалих немає, - ДСНС - Цензор.НЕТ 3778
 показать весь комментарий
 
 
Пока у портнова получается сделать только отсос. На другое эта галимая рыгособака не способна
 показать весь комментарий
 
 
Я в курсе, но этот жук нагнал кучу пожарных машин тушить 5 м сарая - лишь бы не пострадал рядом рошеновский маркет!
 показать весь комментарий
 
 
та оно может только числилось как не работающее...
что-то ж там полыхнуло? на крысы ж курили или обогревателем грелись ))))
 показать весь комментарий
 
 
если игрового бизнеса и лотерей в Украине нет по постанове КМУ - то зачем тогда структура подчиняющаяся КМУ едит тушить игорный зал ? мля я ведь в Украине живу а тут все может быть
 показать весь комментарий
 
 
А кто сказал, что он работал? Внутри никого не было, так как пострадавших нет! А возгорание, скорее всего, было внешним...
 показать весь комментарий
 
А по фото не скажеш,с наружи то все чисто так что о внешнем поджоге и речи идти не может.Просто хазяин тянет дело на страховку.
 показать весь комментарий
 
Горели-б они все синим пламенем !!!!!!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Если честно я на счет этого не парюсь...просто интересно...неужели столько людей играет??? Я например последний раз сыграл в школе ...В СССР во времена Брежнева был период когда появились игровые автоматы!!! только механические...и я просрал всю мелочь которую выиграл в "чу" а потом ту которую вычистили с корешем в карманах школьной раздевалки Гральний зал "Космолот" горів на Деміївці в Києві, постраждалих немає, - ДСНС - Цензор.НЕТ 3508
Одного раза хватилило..и больше не играл ))))
 показать весь комментарий
 
У нас 73% за зебила проголосовали так что вопрос риторический, так что желающих нашару и сейчас полно.
 показать весь комментарий
 
А пару месяцев назад в Одессе сгорело Лото рядом с космолотом ...
 показать весь комментарий
 
Горит имущество незаменимого министра мвд арсена авакяна. Вот это печалька для зекоманды
 показать весь комментарий
 
 
Отжим места- бональный. Земелька в отстойник на пару месяцев, поскольку место такое...
Потом или быстрый займ или ломбард. Хотя и то и другое поместится. Спорим ?
 показать весь комментарий
 
 
Гм. Може хто забув,але всі ці казіно ще Тимошенко закривала в 2009(Тимошенко: сьогодні на гральному бізнесі поставлена остаточна крапка).По всій країні.Після пожежі в Дніпрі.10 чоловік загинуло.
"... Внезапно что-то хлопнуло, и игровой автомат возле входной двери охватило пламя. Охранники сначала не поняли опасность, пытались потушить сами…

Погибли семеро посетителей и еще три сотрудника.
В зале два запасных выхода. Один оказался заколоченным, другой - закрытым на ключ, который в суете так и не нашли. Пострадали именно те, кто рванул к черному ходу…"
 показать весь комментарий
 
Ну чего пристали??? Обычный игровой зал... ну играли там люди в прятки и что?
 показать весь комментарий
 
Самовільні постройки давно позносити треба.
 показать весь комментарий
 
Самовільні постройки давно позносити треба.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх