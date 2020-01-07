 35 человек погибли в давке во время похорон иранского генерала Сулеймани, - СМИ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом сообщает государственный вещатель Ирана.
Глава иранской службы по чрезвычайным ситуациям Пирхосейн Куливанд в комментарии телевизионному каналу сказал, что погибшие и раненые были участниками похоронной процессии.
"Несколько граждан, которые участвовали в погребальной процессии, были ранены, еще несколько погибли", - сообщил он.
Без ссылки на Куливанда государственный вещатель сообщил о 35 погибших и 48 раненых.
Процессии прощания с генералом Солеймани в Иране собирают сотни тысяч человек. 7 января тело погибшего доставили в его родной город Керман, где должны похоронить.
Погребальные церемонии сопровождаются митингами, на которых звучат угрозы в адрес Соединенных Штатов.
Командующий "Корпуса стражей исламской революции" генерал-майор Хосейн Саламе, выступая на митинге в Кермане на похоронах, сказал, что Иран "отомстит" за смерть Солеймани.
"Мы отомстим. Мы подожжем место, которое они любят, и они хорошо знают, где оно", - заявил Саламе. Он не уточнил, о каком именно место идет.
Напомним, 31 декабря тысячи людей штурмовали посольство США в Багдаде, они ворвались на территорию посольства и сожгли здание охраны.
Вашингтон обвинил Иран в атаке на посольство и отправил в регион дополнительные войска. Тегеран обвинения отверг и пригрозил ответным ударом.
Утром 3 января США нанесли авиаудар по колонне на территории аэропорта Багдада. В результате атаки был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Иран обещает отомстить Америке.
Премьер-министр Ирака осудил действия США, заявив, что это "подожгло фитиль разрушительной войны".
Они любители заниматься соевым онанизмом
Не отвлекайте их
думаю пару тыщ, шоб не меньше чем у сталина. причем самые "отборные" подавятся первыми.
Ждем.
к чему тут конвенциальное, если Рашку надо бы.... иначе будет как всегда.
Видно, достали их свои, саксаульные, из горных аулов, которых только в Москве официально 4 миллиона.
Мало запоребриком вменяемых людей, но они таки есть.
Немного, правда, процентов 5.
Ну, хоть столько.
Горюют только лахтинские, но их немного.
Видать, пошли рыть землянки по упрощенному способу вместо бункеров.
Не, мне жаль людей.... шо
так малоне спасли спасатели и Спаситель
Те сразу попадают в рай, к 72 гуриям.