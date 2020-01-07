EN|RU|UK
Темы дня: Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Происшествия, За рубежом
  1416  43
Все про:Иран (524) смерть (6336) Сулеймани (13)

 35 человек погибли в давке во время похорон иранского генерала Сулеймани, - СМИ

По меньшей мере 35 человек погибли в давке на многотысячном траурном митинге в родном городе иранского генерала Касема Сулеймани 7 января.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом сообщает государственный вещатель Ирана.

Глава иранской службы по чрезвычайным ситуациям Пирхосейн Куливанд в комментарии телевизионному каналу сказал, что погибшие и раненые были участниками похоронной процессии.

"Несколько граждан, которые участвовали в погребальной процессии, были ранены, еще несколько погибли", - сообщил он.

Без ссылки на Куливанда государственный вещатель сообщил о 35 погибших и 48 раненых.

Процессии прощания с генералом Солеймани в Иране собирают сотни тысяч человек. 7 января тело погибшего доставили в его родной город Керман, где должны похоронить.

Погребальные церемонии сопровождаются митингами, на которых звучат угрозы в адрес Соединенных Штатов.

Командующий "Корпуса стражей исламской революции" генерал-майор Хосейн Саламе, выступая на митинге в Кермане на похоронах, сказал, что Иран "отомстит" за смерть Солеймани.

"Мы отомстим. Мы подожжем место, которое они любят, и они хорошо знают, где оно", - заявил Саламе. Он не уточнил, о каком именно место идет.

Напомним, 31 декабря тысячи людей штурмовали посольство США в Багдаде, они ворвались на территорию посольства и сожгли здание охраны.

Вашингтон обвинил Иран в атаке на посольство и отправил в регион дополнительные войска. Тегеран обвинения отверг и пригрозил ответным ударом.

Утром 3 января США нанесли авиаудар по колонне на территории аэропорта Багдада. В результате атаки был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Иран обещает отомстить Америке.

Премьер-министр Ирака осудил действия США, заявив, что это "подожгло фитиль разрушительной войны".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Парламент Ирана принял законопроект, определяющий Пентагон террористической организацией, - Tasnim

Источник: https://censor.net.ua/n3168587
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
там... .. та г*споди дай.те пам.яті - Дажель, типу сотона - всім накладає в штани, перед тим як вони здихають " в ім.я Аллаха"))
 показать весь комментарий
 
Вони там хоч кіз з овечками не того..? Дуже переживаю за них.
 показать весь комментарий
 
Тоже мне, новый членин-стален, чтобы по нему скорбь проявлять...
 показать весь комментарий
 
 
Найбільша людська дурість - фанатизм.
 показать весь комментарий
 
 
А оправдание любого косяка Моники не - фанатизм?
 показать весь комментарий
 
 
А Вы ведь очень правы, ЗЕбобики - это секта.
 показать весь комментарий
 
 
Я вижу каждый день лукашистов и тех, кто понимает, что его надули, но не признается в этом и... будет защищать Лукашенко, но без пены у рта и того фанатичного огня в глазах...
 показать весь комментарий
 
 
секта свідків покращення прямо сьогодні по-соєвому розмірковує про секти..)
 показать весь комментарий
 
 
Да не трогайте их ...
Они любители заниматься соевым онанизмом 35 людей загинули в тисняві під час похорону іранського генерала Сулеймані, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1159
Не отвлекайте их 35 людей загинули в тисняві під час похорону іранського генерала Сулеймані, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1159
 показать весь комментарий
 
Цікаво скільки кацапів на прощанні з Х...лом себе так задавлять.
 показать весь комментарий
 
 
Не меньше сорока. Они шо, не так любят своего воштя?
 показать весь комментарий
 
представил себе, аж на душе потеплело.
думаю пару тыщ, шоб не меньше чем у сталина. причем самые "отборные" подавятся первыми.
Ждем.
 показать весь комментарий
 
коли ЗЕ прибуває в Іран? ну не може ж лідер такого рівня не бути присутнім на похороні 35 человек погибли в давке во время похорон иранского генерала Сулеймани, - СМИ - Цензор.НЕТ 5252
 показать весь комментарий
 
 
У США новейшее оружие пролонгированного действия.На похоронах этих бородатых фанатиков тоже кого-то раздавят.
 показать весь комментарий
 
 
у Рашки 15 рабочих МБР - и Трамп обсерается.
к чему тут конвенциальное, если Рашку надо бы.... иначе будет как всегда.
 показать весь комментарий
 
Сулеймани забирает с собой своих верноподданых
 показать весь комментарий
 
фанатики? сумасшедшие? уничтожить придурков, а не то они уничтожат нас.
 показать весь комментарий
 
 
Шайтаны подавили. Вот шо делает со стадом одурманивание. Скоро сдохнет Вова Пу. Посмотрим сколько там макак макшанских подавят.
 показать весь комментарий
 
 
Что то вспомнилось про похороны Сталина.Тогда,как свидетельствовали очевидцы,было гораздо страшней и жертв гораздо больше было.
 показать весь комментарий
 
 
Знаковые похороны. Перед большими потрясениями.
 показать весь комментарий
 
 
Значит вся площадь на фото заполнена потенциальными камикадзе или террористами-смертниками. Американцам легко не будет.
 показать весь комментарий
 
 
В российских СМИ комментарии к этому событию - огонь.
Видно, достали их свои, саксаульные, из горных аулов, которых только в Москве официально 4 миллиона.
Мало запоребриком вменяемых людей, но они таки есть.
Немного, правда, процентов 5.
Ну, хоть столько.

Горюют только лахтинские, но их немного.
Видать, пошли рыть землянки по упрощенному способу вместо бункеров.
 показать весь комментарий
 
Ну, чтобы на похоронах главы тайной полиции давиться - это надо умудриться.
 показать весь комментарий
 
А дочь Сулеймани имеет американское гражданство.
35 человек погибли в давке во время похорон иранского генерала Сулеймани, - СМИ - Цензор.НЕТ 9041
 показать весь комментарий
 
 
ахахаха, то есть, да хранит Аллах, Своих чмучеников святых(гурии объявляют мобилизацию) 35 человек погибли в давке во время похорон иранского генерала Сулеймани, - СМИ - Цензор.НЕТ 5530
Не, мне жаль людей.... шо так мало не спасли спасатели и Спаситель
 показать весь комментарий
 
гори в огню трамп вместе с соросом и соросятами, которые здесь при зелебени!
 показать весь комментарий
 
Этих раздавленных сейчас тоже на амеров повесят. С другой стороны - а что огорчаться? Так было угодно Аллаху. 35 человек погибли в давке во время похорон иранского генерала Сулеймани, - СМИ - Цензор.НЕТ 3171
 показать весь комментарий
 
Может, их к мартирам приравняют?
Те сразу попадают в рай, к 72 гуриям.
 показать весь комментарий
 
надеюсь иранцы знают что у американцев в ходу выражение "мазер раша", а следовательно американцы ну очень любят россию, в особенности столицу...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх