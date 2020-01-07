 35 человек погибли в давке во время похорон иранского генерала Сулеймани, - СМИ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом сообщает государственный вещатель Ирана.

Глава иранской службы по чрезвычайным ситуациям Пирхосейн Куливанд в комментарии телевизионному каналу сказал, что погибшие и раненые были участниками похоронной процессии.

"Несколько граждан, которые участвовали в погребальной процессии, были ранены, еще несколько погибли", - сообщил он.

Без ссылки на Куливанда государственный вещатель сообщил о 35 погибших и 48 раненых.

Процессии прощания с генералом Солеймани в Иране собирают сотни тысяч человек. 7 января тело погибшего доставили в его родной город Керман, где должны похоронить.

Погребальные церемонии сопровождаются митингами, на которых звучат угрозы в адрес Соединенных Штатов.

Командующий "Корпуса стражей исламской революции" генерал-майор Хосейн Саламе, выступая на митинге в Кермане на похоронах, сказал, что Иран "отомстит" за смерть Солеймани.

"Мы отомстим. Мы подожжем место, которое они любят, и они хорошо знают, где оно", - заявил Саламе. Он не уточнил, о каком именно место идет.

Напомним, 31 декабря тысячи людей штурмовали посольство США в Багдаде, они ворвались на территорию посольства и сожгли здание охраны.

Вашингтон обвинил Иран в атаке на посольство и отправил в регион дополнительные войска. Тегеран обвинения отверг и пригрозил ответным ударом.

Утром 3 января США нанесли авиаудар по колонне на территории аэропорта Багдада. В результате атаки был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Иран обещает отомстить Америке.

Премьер-министр Ирака осудил действия США, заявив, что это "подожгло фитиль разрушительной войны".

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