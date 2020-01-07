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 СММ ОБСЕ подает недостоверную информацию о нарушении отвода вооружения украинскими воинами, - СЦКК

В ежедневных отчетах от 4 и 6 января 2020 командой СММ ОБСЕ продолжает предоставляться недостоверная информация о нарушениях украинской стороной Минских договоренностей по отводу вооружения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении штаба ООС в сети Facebook.

Отмечается, что речь идет о зенитных ракетных комплексах 9К33 "Оса".

"Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон информирует, что размещение указанной военной техники не подпадает под действие Минских соглашений по отводу вооружения", - говорится в сообщении.

Согласно Минским договоренностям отводу подлежат танки, артиллерия, РСЗО, тактические ракеты. Об отводе зенитных ракетных комплексов в договоренностях речь не идет.

"Освещение подобной информации противоречит принципам нейтральности и беспристрастности, которыми руководствуются представители СММ ОБСЕ при предоставлении информации оборонного характера", - отметили в штабе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ не пропускают наблюдателей ОБСЕ на оккупированную часть Донбасса, - СЦКК

СММ ОБСЕ подает недостоверную информацию о нарушении отвода вооружения украинскими воинами, - СЦКК 01

Источник: https://censor.net.ua/n3168585
 
 
 Топ комментарии
 
Ну и шо? Для 73% кацапы братья
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Я один из этих 73%, но для меня кацапы не братья!
Или Новый Хер что-то другое имел ввиду? СММ ОБСЕ подает недостоверную информацию о нарушении отвода вооружения украинскими воинами, - СЦКК - Цензор.НЕТ 7941
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Я один из этих 73%, но для меня кацапы не братья!
Или Новый Хер что-то другое имел ввиду? СММ ОБСЕ подает недостоверную информацию о нарушении отвода вооружения украинскими воинами, - СЦКК - Цензор.НЕТ 7941
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Якщо ти так вважаєш, як пишеш, то ти випадково потрапив у 73/44
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Або хворіє чоловік на роздвоєння особистості.
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Мнение соево-мокшанских упырей не интересно...
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Що ви говорите)) одразу показав знання в харчовій промисловості і з історії. Маладца, візьми пиріжок з полиці))
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а кто увас братья коломойски и портной?
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В отличии от тебя, у меня нет хозяев...
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А какая разница ? Твои 73 процентные братья считают иначе
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Дураком народився - дураком і помреш (((
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Дураки, для 73%, не избирали капитулянта и не способствовали его приходу к власти, свой борьбой за... за... За что-же эти борцы всё время борются, если к власти приходит то убийца-Янукович, то - Зелемойский?
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Теж ОБСЦЕ мовчить про ситуацію на ворожій території.
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а ты читаешь все их отчеты?или только те, которые цензор публикует?
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Что? Опять?

Зе говорил -- они же наши!
👎👎👎
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Отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 км друг от друга для артиллерийских систем калибром 100 мм и более, зоны безопасности шириной 70 км для РСЗО и шириной 140 км для РСЗО "Торнадо-С", "Ураган", "Смерч" и тактических ракетных систем "Точка" ("Точка У"):
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/chto-podpisali-v-minske-po-donbassu-polnyy-tekst-dokumentov-66263.html хотя тут обсешники просто не разобрались, очевидно
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Хватит уже! Доотводились. Россия разве отводила свои войска?
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як шарага кремля ОБСЄ може давати достовірну інформацію про рашиста....?коли він їй платить за наводку на українські військові обєкти і розміщення української армії для дальнішших обстрілів і сіяння смерті..?
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на этом сайте, что не напишешь, все удаляется, а еще говорят свобода слова в этой стране
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Если украина - цэ Европа, то кот Васька - цэ тигр
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кацап він 100%, вже в усіх темах сьогодні понасерав.

Бачиш кацапа - одразу бань без попередження.
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Вовошка Кац Бондаренкомельник

Ты из Канады?Или кацапский проксеныш?

А хіба є якісь сумніви щодо кацапського походження?
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Расскажи про распятого мальчика, про монтажную пену, про снегирей, про испанского диспетчера, так тебя сначала пошлют, а потом удалят...
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И правильно слелают.Кацам место на срусайтах.
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не пиши из ватной методички, и будет тебе счастье СММ ОБСЕ подает недостоверную информацию о нарушении отвода вооружения украинскими воинами, - СЦКК - Цензор.НЕТ 8207 и ты ж не путай страну и пропагандисткий ресурс СММ ОБСЕ подает недостоверную информацию о нарушении отвода вооружения украинскими воинами, - СЦКК - Цензор.НЕТ 2076 тем более, если хорошо известно, что число ватных троллей превышает в разы число троллей вышиватных, дай первым свободу, так они б тут создали иллюзию ватного ресурса своими комментами СММ ОБСЕ подает недостоверную информацию о нарушении отвода вооружения украинскими воинами, - СЦКК - Цензор.НЕТ 2076
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получается этот сайт пропагандисткий ресурс ????
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только никому об этом не говори, а то еще и меня запишут в агенты кремля СММ ОБСЄ подає недостовірну інформацію про порушення відведення озброєння українськими воїнами, - СЦКК - Цензор.НЕТ 7253
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І лише зелені вівці та барани на чолі з їхнім недолугим сцарьком Вофкой Віслюком Оманським переконані, що та "контора" гідна давати оцінку результатам "виборів" на тимчасово окупованих рашистами територіях Донецької і Луганської областей 😕
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кацапы постоянно нарушают и этим надо как то оправдать их, поэтому и тулят горбатого.
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