 СММ ОБСЕ подает недостоверную информацию о нарушении отвода вооружения украинскими воинами, - СЦКК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении штаба ООС в сети Facebook.
Отмечается, что речь идет о зенитных ракетных комплексах 9К33 "Оса".
"Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон информирует, что размещение указанной военной техники не подпадает под действие Минских соглашений по отводу вооружения", - говорится в сообщении.
Согласно Минским договоренностям отводу подлежат танки, артиллерия, РСЗО, тактические ракеты. Об отводе зенитных ракетных комплексов в договоренностях речь не идет.
"Освещение подобной информации противоречит принципам нейтральности и беспристрастности, которыми руководствуются представители СММ ОБСЕ при предоставлении информации оборонного характера", - отметили в штабе.
Или Новый Хер что-то другое имел ввиду?
Зе говорил -- они же наши!
👎👎👎
😁😁😁
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/chto-podpisali-v-minske-po-donbassu-polnyy-tekst-dokumentov-66263.html хотя тут обсешники просто не разобрались, очевидно
Бачиш кацапа - одразу бань без попередження.
Ты из Канады?Или кацапский проксеныш?
А хіба є якісь сумніви щодо кацапського походження?