 Наемники РФ обстреляли из гранатометов защитников Васильевки, потерь нет, - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"С 09:10 утра со стороны села Новоласпа оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового вооружения по нашим защитникам Васильевки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что боевых потерь, в результате этого нарушения режима тишины оккупантами, нет.

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Напомним, что 6 января боевики 5 раз нарушили режим тишины, двое украинских военнослужащих получили ранения.