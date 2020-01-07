 Наемники РФ обстреляли из гранатометов защитников Васильевки, потерь нет, - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
"С 09:10 утра со стороны села Новоласпа оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового вооружения по нашим защитникам Васильевки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что боевых потерь, в результате этого нарушения режима тишины оккупантами, нет.
Напомним, что 6 января боевики 5 раз нарушили режим тишины, двое украинских военнослужащих получили ранения.
Не заважайте бубі насолоджуватись Оманом.
А керують збродом кацапи. Сам пуцло.