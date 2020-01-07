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 Наемники РФ обстреляли из гранатометов защитников Васильевки, потерь нет, - Минобороны

С начала суток, 7 января, по состоянию на 12:00 наемники РФ один раз обстреляли позиции украинских военнослужащих на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"С 09:10 утра со стороны села Новоласпа оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового вооружения по нашим защитникам Васильевки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что боевых потерь, в результате этого нарушения режима тишины оккупантами, нет.

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Напомним, что 6 января боевики 5 раз нарушили режим тишины, двое украинских военнослужащих получили ранения.

Источник: https://censor.net.ua/n3168584
 
 
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Да какая разницццааа....
Не заважайте бубі насолоджуватись Оманом.
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Так все же кто воюет наемники или регулярная армия РФ ?
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Там всякі є.
А керують збродом кацапи. Сам пуцло.
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В країні війна а воно по курортам шляється.
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