 Мужчина изнасиловал 14-летнюю девочку на Одесчине, угрожая физической расправой, - Нацполиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Одесской области.
О происшествии в полицию сообщила старшая сестра 14-летней девочки, которой та доверилась.
По словам ребенка, когда она была в гостях у 24-летнего односельчанина, тот угостил ее пивом, а потом, пригрозив физической расправой, изнасиловал.
Сведения по данному факту были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Девушку осмотрели врачи, а полицейские изъяли с места происшествия вещественные доказательства, которые направили на экспертное исследование.
Мужчине, который уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление, следователи объявили о подозрении. До избрания меры пресечения он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
За изнасилование несовершеннолетней законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет.
Тут в новостях Иран..... Так если доказано, то иранцы правильно делают с такими. "побивают камнями" вроде бы.
Хотя и баб побивают и разных геев и прочих, но именно для этого чудака, надо бы сделать как в Иране. Оно выйдет через 5 лет и...... и опять новость будет.
Камнями женщин побивают за супружескую измену, но редко, т.к. для применения такой казни условно говоря там 4 уважаемых в городе человека должны при акте совокупления свечку держать.
Но я помню такой случай в Запорожье: одна баба возрастом около 35 лет, пришла на квартиру к мужику, всю ночь там с ним жёстко бухала, а утром пошла и написала заявление об изнасиловании. Или ей не понравилось, или может денег не дал ? Вот у таких шо в голове - мне не понятно.
Маловать! В СССР за такое был расстрел.У нас хотя бы пожизненное Тольку от такого урода все равно не будет
- Пиво пила!
Это не изнасилование, а провокация преступления.
Сестрица, небось решила, что есть повод бабла содрать.
да и тот же Х#йло вряд ли успокоится, пока его не упокоят. система действует фактически на всех уровнях криминала.