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 Общество, Технологии
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Все про:приложение (5) Евстратий (Зоря) (76) ПЦУ (529) диджитализация (28)

 ПЦУ анонсировала приложение для смартфонов "Моя церковь"

Православная церковь Украины активно присутствует в социальных сетях, а вскоре появится приложение ПЦУ для мобильных телефонов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське Радіо", об этом заявил представитель Киевской митрополии ПЦУ, архиепископ Евстратий (Зоря).

В частности, он отметил, что приложение можно будет установить на устройства, работающие на операционных системах IOS и Android.

"Это приложение "Моя церковь", где можно будет найти наиболее востребованную информацию. Например, о календаре, или ближайшем приходе, храме ПЦУ. Или другие вопросы, которые возникают в связи с церковной жизнью, и которые можно решить через средства современной коммуникации", - отметил архиепископ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Епифаний надеется, что вскоре ПЦУ получит признание со стороны еще четырех церквей: "Сейчас они созревают"

Источник: https://censor.net.ua/n3168581
 
   
 Топ комментарии
 
БОГ не в церкві...
БОГ в сердці..
😇
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Во дають, чекаєм стрілялку-броділку " завали гундяйку"від ПЦУ.
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Тэээк-с, следующий, санитар, завози.те. Щас мы покажем что в сердце....опа, Боба за бородку поймал, круто! ПЦУ анонсировала приложение для смартфонов "Моя церковь" - Цензор.НЕТ 9024
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)) виртуальный мир, в котором Програмер - не фрайер. Он всё мониторит.
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У XX столітті атеїзм нав'язувався населенню СРСР панівною владою як єдино можливий світогляд, використовувався для переслідування політичних супротивників та пограбування церков різних конфесій. Комуністична партія з 1919 року відкрито проголошувала як своє завдання сприяти відмиранню релігійних забобонів
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"Это приложение "Моя церковь", где можно будет найти наиболее востребованную информацию. Например, о ... ближайшем приходе"

наркоманы!
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Во дають, чекаєм стрілялку-броділку " завали гундяйку"від ПЦУ.
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Так теперь можно будет исповедоваться, сразу приложив нотариально заверенные скрины со смартфона? ПЦУ анонсировала приложение для смартфонов "Моя церковь" - Цензор.НЕТ 509 а для этих поганых айфонщиков будет выпущено штуковина типа iChurch?
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за неправильные поступки сразу блокировать по айпи будут
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Божественным банхаммером прямо по MAC-адресу!Ибо, доколе??!!!
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В вот этого не надо, я сам дьяк, пишу вам тут с нашего приложения и тут мне почемуто "ПронХаб" вылазиет с ге.й-п.роно.
Прошу считать что это еретик Билл Гейтс гадит. ("смиряется"), это происки сотоны, вестимо... у нас монастырь и мы все тут разрабатываем..... программное обеспечение от бесов, ну там игрек плюс плюс равняется святому Маковею и жене его, оминь.
А, икс еще есть, щас зайду к этому св. отцу..... попоститься то есть ПЦУ анонсировала приложение для смартфонов "Моя церковь" - Цензор.НЕТ 9142
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о б*же... ПЦУ анонсировала приложение для смартфонов "Моя церковь" - Цензор.НЕТ 8367
- алло, это магазин?
- угу.
- мне давай кресло с встроенным унитазом, тут попы такое несут шо обычное кресло пришло в..... ну выбросил.
- неее, все кресла уже раскупили, они просто прочитали новость скорее чем вы, даже я с вами разговариваю сидя на белом "кресле"
- да шо за йо.....(кор. гудки)

Эти попы офонарели, либо им Гундяй надыктовывает как получше охмурять стадо то.

У нас есть поп-блогер, Сашка Дедюхин. Высрал: Боб нам дал мобильную связь....
Я речь потерял(не "дар речи") от хохота. Жгли тех бедных ученых за любое изобретение, а тут - ..... оказывается..... Боб "дал"
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Це що,тепер і паску будемо святити помахавши над нею смартфоном?
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Навпаки, будемо святити фото пасочки.
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скайп, вотсап.....в режиме конференции.....диджитализация
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При падающем спросе,новые предложения. - Проигрышный вариант.
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Ииисусу такое врядли понравилось бы. Если он даже церкви громил за популяризацию товаров для жертвоприношений. Молодежи,такое не нужно. А старушки не поймут.
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Это приложение "Моя церковь", где можно будет найти наиболее востребованную информацию. Например, о календаре, или ближайшем приходе, храме А ТАК ЖЕ О РАСЦЕНКАХ УСЛУГ ПЦУ.......КУПИВ АБОНЕМЕНТ ......СКИДКА 15 %........И БОНУС ....ЗАОЧНОЕ ОТПУЩЕНИЕ ГРЕХОВ......
АЧУМЕТЬ
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Скоро СМС от церкви:
Пополните ваш счет на 100+грн что бы помолится онлайн
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забавно!!церковь предлагает не БОГА искать(в душе или сердце)а церковь или приход куда ,.мзду"занести!!,,воистину пути господни неисповедимы"а поповские ещё более непредсказуемые становятся!!
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Тепер ми бачимо реальну різницю між релігією та вірою
Під релігію любий ай-тішник може написати додаток)
А нехай попробують це зробити під віру ПЦУ анонсировала приложение для смартфонов "Моя церковь" - Цензор.НЕТ 346
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Церковь создана не от бога, а для собственного обогащения.
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А представьте , если рекламу встроить в приложение, да это же озолотится можно
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Отдельно подумалось: вот порохоботы всё про веру, армию, мову поют хвалебные оды сивочолому. Ну и что, образование ПЦУ и получение ею Томоса было нужно ради вот этого вот? ПЦУ анонсировала приложение для смартфонов "Моя церковь" - Цензор.НЕТ 98
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да, чтоб фсб-рпц не вела пропаганду русского мира.....А попы везде одинаковые, давно им не доверяю. Верю в Бога, а не в попов.
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Мне так и хочется сказать, что при Филарете такой ...... не было. Понимает дядька, что нефиг делать из церкви балаган.
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Он,по идее,должен был быть инструментом изгнания отсюда рпц.Поэтому даже атеисты вроде меня восприняли это позитивно.Но этого ж ни фига не происходит.По прежнему самые крутые церкви им принадлежат.Те же лавры,например.И никто не собирается уходить.Вертели кацапы этот томос...
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По идее-да. Но вышло как у фильмов от Netflix: задумка-хорошая, даже отличная, исполнение-ни к чёрту. За что и "спасибо" поучавствовашему барыге..
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а там будут платные услуги, и возможность привязать карточку?
Например купить индульгенцию от греха прелюбодеяния - 100 грн. разово, 399 грн. на месяц
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А мона молитвами, безкоштовно??
😇
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не катит!!100 грн один известный обслуго народный депутат уже поднял планку в 100$ ( с извесным табу) а без табу боюсь и того больше будет!! ПЦУ анонсировала приложение для смартфонов "Моя церковь" - Цензор.НЕТ 4248 ПЦУ анонсировала приложение для смартфонов "Моя церковь" - Цензор.НЕТ 9079
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индульгенция - это типа отпущение грехов, а не сам грех. Грех конечно стоит подороже.
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Гугли..
Гроші здираїть,ще й за не виконану роботу..
😇
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Это предзаказ, как на Epic Games, пора бы знать эту катахрезу
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доходы упали после томАса, вот и вертятся-крутятся "бизнесмены" пузато-бородатые
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ВАША Душа буди жити вічно!!
На якомусь "облаку" GOOGLE" , навіть після Вашої Смерті!!
😇
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Мальчишки и девчонки, а также их родители
Покаяться в 2020 в смартфоне не хотите ли?
Весёлые истории экран покажет ваш
Господь, ипашь, господь, ипашь ПЦУ анонсувала додаток для смартфонів "Моя церква" - Цензор.НЕТ 4620
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Страна в смартфоне...все как завещал великий лидер всех времен и народов...
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У вас Петя Алексееч великий *****, ой извините лидер.
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Немає нічого дивного.
Церква йде в ногу разом із часом.
Священники такі ж люди як і всі.
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За 1000лет стало понятно только одно - церковь это обитель вражды и ненависти!!! Все святости и тд - выдумки попов!
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вот к примеру
Сколько войн смогла остановить церковь?
А сколько войн церковь начала???
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😂😂 не всі , може як диякон Мальдивсько рашистський...
😇
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А на восьмой день он создал приложение для смартфона. Такое предложение: почему не предусмотреть возможность организовать при храмах ПЦУ драйв-ин? Чтоб посетитель мог заказать, получить, и поставить свечку не выходя из своего автомобиля?
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21 век. А тупорылые так и не отдуплились.Печалька.
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вскоре появится приложение ПЦУ для мобильных телефонов.

Опоздали. Уже есть плеймаркете приложение "Мобильная Церковь".
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"Это приложение "Моя церковь", где можно будет найти наиболее востребованную информацию. Например, о календаре, или ближайшем приходе, храме ПЦУ. Или другие вопросы, которые возникают в связи с церковной жизнью, и которые можно решить через средства современной коммуникации", - отметил архиепископ.

Хорошая идея...
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Вот это именно того что тебе не хватало что бы посетить секту!
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Почему когда человек разговаривает с Богом - это молитва, а когда Бог с человеком - это шизофрения?😇
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Правильно . Церква повинна займатись просвітницькою роботою , вчити прихожан , розказувати , що то є таке григоріанський календар , чому людство відмовилось від юліанського , чому Різдво святкують 25 грудня з усіма людьми , а не після новорічної попойки з москалями . І таке інше .
Люди поняття не мають , що вони святкують , коли і навіщо .
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Ми святкуємо Різдво в Україні,
Тож українські люди у Києві, Луцьку, Полтаві,
У Донецьку, Одесі, Сваляві,
В Сімферополі, Харкові, Львові -
Всіх зі святом! Будьте здорові!
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Правильно делают шо развиваются в ногу со временем . Сколько было вони со стороны мокшанских болот по поводу создания ПЦУ , да и сейчас не умолкают . Значит все правильно сделано . Это борьба за умы верующих в Украине и удар по МП . Это не может не радовать .
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В додатку буде вказаний номер рахунку і кожен вірний зможе перераховувати гроші не приходячи в церкву...Це дуже зручно і по *********...Господь надоумив...
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Махатма Ганди: У Бога нет религии…
Мы напрочь забыли, для чего живём. И даже не догадываемся, что пришли на Землю с одной единственной задачей - обрести счастье!

У Бога нет религии… А ещё у Бога нет канонов, пяти столпов и правила не носить цветастую одежду. Ему всё равно едим ли мы яблоки до Спаса, готовим ли молоко и мясо на разных плитах и принимаем ли пищу в светлое время суток во время рамадана. Он не требует читать намаз, совершать обрезание и верить в то, что мир основан на страдании. Ему не нужен наш двухнедельный пост, постное лицо и вырезанная дыра в районе сердца в знак скорби за усопшими. Всё это придумали сами люди: слепили богов, нарисовали иконы и нанесли на белый камень орнаменты. Столетиями вели религиозные войны, уничтожали рыжеволосых женщин и тех, кто думал иначе. Написали сотни книг, разработали тысячи правил и ограничений. Осудили всех, кто не выполняет «Миквэ», не молится за умерших, на манер протестантов и не признает литургии. И ничего за 2000 лет не изменилось. Мы изучили языки, пользуемся телефоном, разработали умные палочки для еды и храним пуповинную кровь, но продолжаем убивать, грабить, врать и ненавидеть, невзирая на Иисуса, Кришну, Мухаммеда и Будду. Мы ссоримся на улицах и в вагонах метро. Имеем сотни врагов и половину друга. Играем в прятки и подделываем голоса. Носим маски и искусственные клапаны. И напрочь забыли, для чего живём, дышим и сцеживаем молоко. И даже не догадываемся, что пришли на эту Землю с одной единственной задачей - обрести счастье!

Махатма Ганди
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церковь идет в ногу со временем ПЦУ анонсувала додаток для смартфонів "Моя церква" - Цензор.НЕТ 6969 вообще как то бредово это выглядит, когда церковь, которая с прогрессом и наукой долгое время боролась решает достижения этого прогресса взять на вооружение, чтоб новых адептов набирать и свои идеи продвигать
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