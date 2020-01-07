 ПЦУ анонсировала приложение для смартфонов "Моя церковь"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське Радіо", об этом заявил представитель Киевской митрополии ПЦУ, архиепископ Евстратий (Зоря).
В частности, он отметил, что приложение можно будет установить на устройства, работающие на операционных системах IOS и Android.
"Это приложение "Моя церковь", где можно будет найти наиболее востребованную информацию. Например, о календаре, или ближайшем приходе, храме ПЦУ. Или другие вопросы, которые возникают в связи с церковной жизнью, и которые можно решить через средства современной коммуникации", - отметил архиепископ.
БОГ в сердці..
😇
наркоманы!
Прошу считать что это еретик Билл Гейтс гадит. ("смиряется"), это происки сотоны, вестимо... у нас монастырь и мы все тут разрабатываем..... программное обеспечение от бесов, ну там игрек плюс плюс равняется святому Маковею и жене его, оминь.
А, икс еще есть, щас зайду к этому св. отцу..... попоститься то есть
😇😂😂
😂
- алло, это магазин?
- угу.
- мне давай кресло с встроенным унитазом, тут попы такое несут шо обычное кресло пришло в..... ну выбросил.
- неее, все кресла уже раскупили, они просто прочитали новость скорее чем вы, даже я с вами разговариваю сидя на белом "кресле"
- да шо за йо.....(кор. гудки)
Эти попы офонарели, либо им Гундяй надыктовывает как получше охмурять стадо то.
У нас есть поп-блогер, Сашка Дедюхин. Высрал: Боб нам дал мобильную связь....
Я речь потерял(не "дар речи") от хохота. Жгли тех бедных ученых за любое изобретение, а тут - ..... оказывается..... Боб "дал"
АЧУМЕТЬ
Пополните ваш счет на 100+грн что бы помолится онлайн
Під релігію любий ай-тішник може написати додаток)
А нехай попробують це зробити під віру
Например купить индульгенцию от греха прелюбодеяния - 100 грн. разово, 399 грн. на месяц
😇
Гроші здираїть,ще й за не виконану роботу..
😇
На якомусь "облаку" GOOGLE" , навіть після Вашої Смерті!!
😇
Покаяться в 2020 в смартфоне не хотите ли?
Весёлые истории экран покажет ваш
Господь, ипашь, господь, ипашь
*****, ой извините лидер.
Церква йде в ногу разом із часом.
Священники такі ж люди як і всі.
Сколько войн смогла остановить церковь?
А сколько войн церковь начала???
😇
Опоздали. Уже есть плеймаркете приложение "Мобильная Церковь".
Хорошая идея...
Люди поняття не мають , що вони святкують , коли і навіщо .
Тож українські люди у Києві, Луцьку, Полтаві,
У Донецьку, Одесі, Сваляві,
В Сімферополі, Харкові, Львові -
Всіх зі святом! Будьте здорові!
Мы напрочь забыли, для чего живём. И даже не догадываемся, что пришли на Землю с одной единственной задачей - обрести счастье!
У Бога нет религии… А ещё у Бога нет канонов, пяти столпов и правила не носить цветастую одежду. Ему всё равно едим ли мы яблоки до Спаса, готовим ли молоко и мясо на разных плитах и принимаем ли пищу в светлое время суток во время рамадана. Он не требует читать намаз, совершать обрезание и верить в то, что мир основан на страдании. Ему не нужен наш двухнедельный пост, постное лицо и вырезанная дыра в районе сердца в знак скорби за усопшими. Всё это придумали сами люди: слепили богов, нарисовали иконы и нанесли на белый камень орнаменты. Столетиями вели религиозные войны, уничтожали рыжеволосых женщин и тех, кто думал иначе. Написали сотни книг, разработали тысячи правил и ограничений. Осудили всех, кто не выполняет «Миквэ», не молится за умерших, на манер протестантов и не признает литургии. И ничего за 2000 лет не изменилось. Мы изучили языки, пользуемся телефоном, разработали умные палочки для еды и храним пуповинную кровь, но продолжаем убивать, грабить, врать и ненавидеть, невзирая на Иисуса, Кришну, Мухаммеда и Будду. Мы ссоримся на улицах и в вагонах метро. Имеем сотни врагов и половину друга. Играем в прятки и подделываем голоса. Носим маски и искусственные клапаны. И напрочь забыли, для чего живём, дышим и сцеживаем молоко. И даже не догадываемся, что пришли на эту Землю с одной единственной задачей - обрести счастье!
Махатма Ганди