EN|RU|UK
Темы дня: Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Происшествия
  3297  54
Материалы по теме:
Все про:боевик (16500) расстрел (330) Донбасс (20381)

 Наемник РФ в пьяном угаре расстрелял своих "сослуживцев" в оккупированном поселке Куликово, - штаб ОС

Ночью 6 января, накануне большого христианского праздника - Рождества Христова один из наемников РФ находясь в состоянии сильного наркотически-алкогольного угара расстрелял боевиков со своей роты, находившиеся рядом с ним.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС.

"Ночью 6 января, накануне большого христианского праздника - Рождества Христова, полученная нашей разведкой информация вполне характеризует настоящее "лицо и сущность" представителей бандформирований, которые во главе с российскими наемниками терроризируют Украинский Донбасс", - говорится в сообщении.

Так, во временно оккупированном населенном пункте Куликово (Донецкая обл.) произошел инцидент в одном из батальонов 9 омсп. В частности стало известно о том, что один из боевиков подразделения, который нес дежурство на одной из передовых позиций в окопе, находясь в состоянии сильного наркотически-алкогольного угара, расстрелял боевиков со своей роты, находившиеся рядом с ним.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Армия РФ нанесла не менее 149 артиллерийских ударов по Украине летом 2014 года, - Bellingcat

"Конечно, такую ​​информацию местные и российские СМИ никогда не обнародуют, или будут фантазировать, как всегда, о разведывательно-диверсионных группах Вооруженных Сил Украины или "модного" у них Правого сектора", - добавили в штабе.

Наемник РФ в пьяном угаре расстрелял своих сослуживцев в оккупированном поселке Куликово, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3168580
 
   
 Топ комментарии
 
Мэр Ивано-Франковска привел россиян в бешенство из-за идеи поставить памятник Бандepe на границе с РФ
 показать весь комментарий
 
Хорошо, но,по любому, мало!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
в том,шо Украинская земля стала чище еще на несколько москальных свиней
 показать весь комментарий
 
35 погибших после давки во время похорон генерала Сулеймани в городе Керман, Иран
 показать весь комментарий
 
 
напоминает тоже самое,что и на похоронах сралина
 показать весь комментарий
 
 
Мэр Ивано-Франковска привел россиян в бешенство из-за идеи поставить памятник Бандepe на границе с РФ
 показать весь комментарий
 
 
А жаль (для СН), скоро там будут проходить выбору и зелебобикам важен каждый избиратель
 показать весь комментарий
 
 
Нагородити. Видати йому ще: 1. Набоїв 2. Горілки 3. Наркоти 4. Медаль
 показать весь комментарий
 
 
"Характєрізуєт настаящєє ліцо і сущность " такий заяложений штамп часів холодної війни і будівництва комунізму , що аж мурашки по спині .
 показать весь комментарий
 
бо ти читаєш новину російською... і коли це в совку в офіційній риториці використовувався термін "сущность" (навіть якщо перекладати укр. сутність)?
 показать весь комментарий
 
Традиційні ордино-мокшанські "цінності" - бухло, наркота, мордобій, і вишенька на торті - різанина або стрілянина бойовими по співмешканцях.
 показать весь комментарий
 
 
Молодец Зеленский .после просмотра сватов.перестрелял
 показать весь комментарий
 
Не верю я нашей типа разведке, если ее почитать то орда давно уж сама разбежалась.А придурков везде и всегда хватало. И если это такой сброд, то почему ВСУ смотрит на Донецк уже пятый год в бинокль....
 показать весь комментарий
 
а тобі той Донецьк коли треба? років через 10-20? Коли туди цивільної кацапні понавезуть, що вже зараз тихенько відбувається, а українські пенсіонери повимирають?
 показать весь комментарий
 
Мені особисто ніколи, нехай місцеві приймають рішення, але вони мені тут не всрались з правом вказівки з ким спілкуватись.
 показать весь комментарий
 
"Мені особисто ніколи" - так від тебе особисто ніхто й не вимагає Найманець РФ у п'яному угарі розстріляв своїх "товаришів по службі" в окупованому селищі Куликове, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7095
Цікаво, хто тобі з місцевих вказує, з ким тобі спілкуватися?
 показать весь комментарий
 
а каму веришь? і где тьі читаєш "развєдку"? дашь пачитать?
 показать весь комментарий
 
дык при Петре Первом Меркель с макроном тормозили, а сейас зеленое существо/король вислюк/моника/ организм требует не тошо не атаковать а НЕ СТРЕЛЯТЬ!!!!! Вовочка Нарк Оманский вспомнил поганяло актуальное.
 показать весь комментарий
 
Ну і скільки трупів? Де статистика?
 показать весь комментарий
 
 
може тобі ще й висновок судмедексперта надати?
 показать весь комментарий
 
 
https://picua.org/images/2020/01/07/599e97d2131d98e6750b63b277fc2c96.jpg
 показать весь комментарий
 
Я б показав цю фотку, але там в нижньому правому кутку чомусь написано рисовач.ру Найманець РФ у п'яному угарі розстріляв своїх "товаришів по службі" в окупованому селищі Куликове, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6117
 показать весь комментарий
 
Классная новость, побольше бы таких боевиков.(кстати, слово "боевик" - застосововала и УПА, ну, типо боец)
Слава воину, который не стерпел издевательств сослужидцев - ему неполный стакан спирта налили, падлы...
Побольше падл и побольше таких парней как герой новости, Ура, Бобываивале, смерть за сралина, а лучше в "братскую" мобилу(уууу, какой смартвон отжал... тыц, тыц, эээ, а че это Сталин не на заставке у тя? - ггастгелять!!1)!
 показать весь комментарий
 
 
Больше боярки - больше цинка. Невзорыч сказал - "400 тыс цинков на Расеи ждут своих жмуров". Скорейшего им заполнения руцьким мясом. Ни хрена Афган империю не научил
Найманець РФ у п'яному угарі розстріляв своїх "товаришів по службі" в окупованому селищі Куликове, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9228
 показать весь комментарий
 
 
Молода, еще налить герою и Ватастан, исправлять ошибки еволюции
 показать весь комментарий
 
 
Девушки из "ДНР" оценили правильный поступок своего "героя".
 показать весь комментарий
 
 
как говорят в тосте ...... ну , чтобы всем.
 показать весь комментарий
 
а подвезите им еще вагон бояры...нехай веселятся! )))) и патронов не забудьте... (в комплекте)
Найманець РФ у п'яному угарі розстріляв своїх "товаришів по службі" в окупованому селищі Куликове, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6802
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх