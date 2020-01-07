 Наемник РФ в пьяном угаре расстрелял своих "сослуживцев" в оккупированном поселке Куликово, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС.

"Ночью 6 января, накануне большого христианского праздника - Рождества Христова, полученная нашей разведкой информация вполне характеризует настоящее "лицо и сущность" представителей бандформирований, которые во главе с российскими наемниками терроризируют Украинский Донбасс", - говорится в сообщении.

Так, во временно оккупированном населенном пункте Куликово (Донецкая обл.) произошел инцидент в одном из батальонов 9 омсп. В частности стало известно о том, что один из боевиков подразделения, который нес дежурство на одной из передовых позиций в окопе, находясь в состоянии сильного наркотически-алкогольного угара, расстрелял боевиков со своей роты, находившиеся рядом с ним.

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"Конечно, такую ​​информацию местные и российские СМИ никогда не обнародуют, или будут фантазировать, как всегда, о разведывательно-диверсионных группах Вооруженных Сил Украины или "модного" у них Правого сектора", - добавили в штабе.