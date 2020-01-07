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Все про:церковь (1066) Епифаний (229) ПЦУ (529)

 Епифаний надеется, что вскоре ПЦУ получит признание со стороны еще четырех церквей: "Сейчас они созревают"

Православную церковь Украины в 2020 году могут признать еще четыре поместные церкви.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью телеканалу "Прямой".

"Я верю, и убежден в том, что в следующем году мы получим также признание нескольких поместных православных церквей. Я бы не хотел называть подробно, но это те церкви, которые публично обсуждают это: и румынская, и кипрская, и болгарская, и грузинская. То есть они созревают сейчас. И я верю, что в следующем году они должны присоединиться к процессу признания автокефалии Украинской православной церкви. Конечно, будет вестись борьба, и она ведется. Потому что, потерпев поражение здесь внутри страны, можем вспомнить те процессы, которые происходили накануне объединительного собора. Вы слышали из многих источников, никогда объединения не будет, никогда Украина не получит Томос и признание. То же самое сейчас происходит на международной арене", - сообщил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Предыдущая власть более ответственно относилась к церкви, - Епифаний

Напомним, ранее пятый президент Украины Петр Порошенко также выразил уверенность в том, что в 2020 году еще несколько церквей признают ПЦУ, а РПЦ, которая этому препятствует, окажется в изоляции.

Источник: https://censor.net.ua/n3168579
 
   
 Топ комментарии
 
З часом визнають всі.
Занадто велика церква в нас, щоб не рахуватись.
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Хай Вам і нам в цьому Бог допоможе.
Зі святом православні ПЦУ ТА греко-католики.
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Не знам, не знам, у нас в ръководството на църквата е доста КГБ агентура за съжаление, някъде 50 на 50.
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З часом визнають всі.
Занадто велика церква в нас, щоб не рахуватись.
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Хай Вам і нам в цьому Бог допоможе.
Зі святом православні ПЦУ ТА греко-католики.
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Кому сьогодні Рождество-тому Новий рік 14 січня, 8 марта празднік, 9 мая побєда.
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Ну а не - агрессивная Финляндия, ВНЕЗАПНО напала на мирный миллион удврных советских войск, это фошизм!!111 Муссолини, низабудимнипрастимъ!1111
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По состоянию на конец 2018 года в Украине было 12 092 прихода Украинской православной церкви Московского патриархата.
Петр Порошенко и представители новой ПЦУ заявляют, что из них 320-340!!!! Епифаний надеется, что вскоре ПЦУ получит признание со стороны еще четырех церквей: "Сейчас они созревают" - Цензор.НЕТ 9197 Епифаний надеется, что вскоре ПЦУ получит признание со стороны еще четырех церквей: "Сейчас они созревают" - Цензор.НЕТ 1970 уже перешли в подчинение новой церкви.
В то же время в УПЦ МП говорят, что таких только 60.
ВВС News Украина побеседовала с несколькими ведающими вопросами религии чиновниками, а также представителями ПЦУ, чтобы узнать, существует ли официальный перечень приходов, изменивших юрисдикцию.
Но такого не оказалось.
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Скажите а у масквабадского патриархата есть франшиза?
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Какие раисяне тупые и упоротые. Есть сайт
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Не знам, не знам, у нас в ръководството на църквата е доста КГБ агентура за съжаление, някъде 50 на 50.
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Но това видео е ПОТРЕСАВАЩО,
това е сякаш съвременен Украински Иисус ХРистос точно в тези новогодишни дни,
символично е -- колко още път има да извърви Украйна по Съдба...

https://twitter.com/i/status/1214248310749483012
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Московский патриархат, должен отправится на свалку истории.
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Сегодня христиане восточного обряда празднуют Рождество Христово, а потом 14 января Новый Год,если не так то всё по коммунистически и не по Библии. В Украине всё коммунистическое запрещено,нужно ещё запретить всё гундяевское, чтобы головы украинцам не засорял..
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Лучше бы Епифаний стремился получить признание со стороны своих украинских граждан,или прихожан московского патриархата.Больше приходов и прихожан,больше уважения и признания.
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Давать советы работающему- удел бездельника (вкм).
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Ленин и Дзержинский уничтожали храмы и попов, убивали, ссылали в Сибирь. Потом передумали и поставили религиозных проповедников на службу нквд-кгб-фсб.....Одурманивание паствы и информация. Даже Филарет говорил что ни одного высокого церковного назначения не происходило без одобрения кгб Украины.
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Жаль, что Барыга превратил из церкви политическое шоу, иначе все давно бы уж закончилось . А так проблема, как минимум на десятилетия.....
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Да тут все просто - злой = "гореть вечно"(как Филарет), добрый = "вечно дуть во флейту Яхве")
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Тот кто кричит о вяличии Яхве, надеется что те кто кричит о вяличии Яхве, признают его - того кто кричит о вяличии Яхве....
Бизнес, сэр, бабло давай, дэнги давай, давай дэнги, и мы признаем хоть шарика - святым поводырем пророка Исаи. Епіфаній сподівається, що незабаром ПЦУ отримає визнання з боку ще чотирьох церков: "Зараз вони дозрівають" - Цензор.НЕТ 6980
Вот это и суть т.н. "веры" - разделяй паству и стрижи(не вовну - бабло)
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А скільки ще церков повинні визнати ПЦУ, хто знає?
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Головне, що в Візантії визнали; а всі інші 14 (без РПЦ,але з Чорногорською) - то справа часу...
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