 Зеленский проинформировал Помпео о планах по восстановлению мира на Донбассе

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Собеседники обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке после атак на коалиционные силы в Ираке и нападения на американское посольство в Багдаде. Стороны согласились, что любые дальнейшие агрессивные шаги могут стать угрозой для стабильности в регионе и глобальной безопасности. Президент Украины выразил обеспокоенность возможным обострением ситуации в Ираке и регионе в случае, если силы США и коалиции преждевременно покинут страну.

Кроме того, Зеленский подробно проинформировал Помпео о результатах договоренностей, достигнутых во время Нормандской встречи, а также о планах украинского правительства по восстановлению мира на востоке страны. Помпео особо отметил освобождение пленных и поприветствовал заключение важного контракта на транзит газа в Европу.

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Президент Украины поблагодарил Соединенные Штаты за неизменную поддержку в восстановлении мира на востоке Украины и возвращении Крыма. Зеленский также выразил особую благодарность Президенту США Дональду Трампу и Конгрессу за решение о предоставлении финансовой и материальной помощи сектору безопасности и обороны нашего государства.

Стороны условились, что эти и другие вопросы будут подробно обсуждены в ходе встречи Владимира Зеленского и Государственного секретаря США.

Кроме того, стороны обменялись поздравлениями с Рождественскими праздниками.