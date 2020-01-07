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 Политика Украины
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 Зеленский проинформировал Помпео о планах по восстановлению мира на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Государственным секретарем США Майком Помпео.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Собеседники обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке после атак на коалиционные силы в Ираке и нападения на американское посольство в Багдаде. Стороны согласились, что любые дальнейшие агрессивные шаги могут стать угрозой для стабильности в регионе и глобальной безопасности. Президент Украины выразил обеспокоенность возможным обострением ситуации в Ираке и регионе в случае, если силы США и коалиции преждевременно покинут страну.

Кроме того, Зеленский подробно проинформировал Помпео о результатах договоренностей, достигнутых во время Нормандской встречи, а также о планах украинского правительства по восстановлению мира на востоке страны. Помпео особо отметил освобождение пленных и поприветствовал заключение важного контракта на транзит газа в Европу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помпео поблагодарил Зеленского за осуждение нападения на посольство США в Багдаде

Президент Украины поблагодарил Соединенные Штаты за неизменную поддержку в восстановлении мира на востоке Украины и возвращении Крыма. Зеленский также выразил особую благодарность Президенту США Дональду Трампу и Конгрессу за решение о предоставлении финансовой и материальной помощи сектору безопасности и обороны нашего государства.

Стороны условились, что эти и другие вопросы будут подробно обсуждены в ходе встречи Владимира Зеленского и Государственного секретаря США.

Кроме того, стороны обменялись поздравлениями с Рождественскими праздниками.

Источник: https://censor.net.ua/n3168575
 
   
 Топ комментарии
 
ідіот, шмаркля остання людина, з якою Помпео буде обговорювати ситуацію на Близькому Сході..... стаття - чергова хуцла
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Это он всех из Омана в дурмане информирует? И с Рождеством Путина поздравил... и Помпео проинформировал... ска, правильно Мандель сказала, политик Мирового уровня.

Зеленский проинформировал Помпео о планах по восстановления мира на Донбассе - Цензор.НЕТ 2794
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Звонок загадочный. Кто такой писюнист в ближневосточных раскладах?????!!!! Зачем Помпео мнение этого придурка по поводу Ирана????!!!!
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"Кроме того, стороны обменялись поздравлениями с Рождественскими праздниками." Зеленський поінформував Помпео про плани щодо відновлення миру на Донбасі - Цензор.НЕТ 4034
Зеля, Помпео отметил Рождество 25.12, а ты "отметил" его в компании обрезанных в Омане. С чем вы друг друга поздравили?
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"Зеленский проинформировал Помпео о планах по восстановлению мира на Донбассе" - я понял, что Зеленский восстанавливать территориальную целостность Украины не собирается.
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Така ли ще ,,възстановява,, мира кгбзебандата:

https://twitter.com/i/status/1214248310749483012
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«Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники...» /Джордж Оруэлл/ Это и есть 73%.
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Зеленский так вроде бы все делает правильно,но на кой ему надо было ***** с Новым Годом поздравлять? ето такое,что и на голову не налазит
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На фото с крымским др. Альбан посмотри.
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