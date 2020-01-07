 Парламент Ирана принял законопроект, определяющий Пентагон террористической организацией, - Tasnim

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает агентство Tasnim.
Документ принят единогласно в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани в ходе спецоперации США в Багдаде 3 января.
Согласно одной из статей законопроекта, иранская администрация также должна направить силам "Аль-Кудс", которыми командовал Сулеймани, 200 млн евро из Фонда национального развития на укрепление их обороноспособности.
Напомним, 31 декабря тысячи людей штурмовали посольство США в Багдаде, они ворвались на территорию посольства и сожгли здание охраны.
Вашингтон обвинил Иран в атаке на посольство и отправил в регион дополнительные войска. Тегеран обвинения отверг и пригрозил ответным ударом.
Утром 3 января США нанесли авиаудар по колонне на территории аэропорта Багдада. В результате атаки был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Иран обещает отомстить Америке.
Премьер-министр Ирака осудил действия США, заявив, что это "подожгло фитиль разрушительной войны".
Они уже 50 лет гавкают, как они Израиль сотрут с лица земли.
Ездить в Москву целоваться в дёсна с КГБ начал его сын де-то с середины 60-х, тогда и начали потихоньку гавкать на Израиль.
А в 79м шаха прогнали аятоллы, которые с тех пор беспрерывно воют свою заунывную песню о том, какой страшный Иран и как его все боятся.
Так что, ничего удивительного)
Британия начала выводить своих дипломатов из Ирака и Ирана
Пук в лужу, для собственного лохтората.
А воно приперлося в Ирак, обстрелял базу амеров, убило америкоса инструктора - а теперь: "а нас за шо?"
но сглаз вроде существует - раз чиним машину и я чуть не в обморок, потом смешные манипуляции мамки с хлебушком и водой - .... и прошло. х.з., но чет такое есть. Правда Х*йло должно бы знать что если бы Сталин и Гитлер сошлись в бою, имея по 100 солдат, то полегли бы ровно 200.... и я даже знаю шо ты знаешь "кто именно" бы выжил и поздоровался за руку(держа за спиной немецкий пистолет)
Вітаю зебілів, ригів, малоросів і колаборантів. Скоро ваша головна мрія здійсниться.
То навіщо це?
У нього й так дах поїхав
врагами народатеррористами, и с успехом с ними разделывались, под аплодисменты союзников.
Круг замкнулся?
Менты и бандюки один тип людей.
Просто в какой то момент пошли разными путями.
🤔
Укр777
@zsusso777
·3 мин
А вот и ответка третей мировой прилетела) Ирана принял закон, по которому все американские военные считаются террористами.
😄
Так что Иран прав так как действия войск США в других странах носят более терористический характер нежели миротворческий.
С 91-го по 2000 годы терактов почти не было, потому шо кацапские деньги у чучмеков закончились, а кацапы были заняты тем шо резали чеченов, клянчили у Штатов окорочка и стреляли с танков по своему парламенту.
С 2000-х годов у кацапов опять деньги появились - и теракты опять возобновились.
Кто воевал с Ираном 10 лет?
Кто напал на мирный Кувейт?
США самая мирная страна. Это даже мой кот знает.
То же самое происходит и в Украине,нают что воюют регулярные кацапские войска но давят на Украину чтоб не воевали и не освобождали свою землю.Для них лучше чтоб окупированые наши земли были отдельной страной нежели помоч Украине освободить свою територию или наказать кацапию.
",Палата представителей Конгресса США на этой неделе примет решение об ограничении военных полномочий президента Дональда Трампа по Ирану.", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте спикера Нэнси Пелоси
А то получается:
Суд признал правую руку подсудимого террористической!
Страна, в которой официальные лица организуют теракты, отрезают головы неверным и сношают ишаков, объявляет террористом того, кто засчищается.
Кого то это мне напоминает.
7-янв-2020 12:31 pm
Парламент Ирана признал министерство обороны США террористической организацией. Парламент Ирака поручил премьер-министру Абдул-Махди в течение года прекратить присутствие всех иностранных войск на территории Ирака. Трамп в долгу не остался и сообщил, что если что - то против Ирака будут введены такие санкции, по сравнению с которыми иранские покажутся игрой в песочек.
В общем, похоже, что грозный ответ на гибель Сулеймани будет примерно таким же, как и не менее грозный ответ Кремля на сбитый в 15 году самолет. Пострадают какие-нибудь помидоры, а на деле все останется примерно как есть. Путин выдержал примерно полгода, после чего в ответ на случайно брошенную фразу Эрдогана типа "Ну да, неудобно вышло" тут же сообщил, что считает это официальными извинениями и принялся дружить с Турцией еще крепче прежнего.
Нынешние грозные вопли из Тегерана и Багдада прикрывают прискорбный для Ирака и Ирана факт, что отвечать нечем. Иракское правительство полностью недееспособно. Оно не в состоянии выполнить свое собственное решение о переподчинении бандформирований "Аш-Шааби" военным. Шиитские прокси-террористы просто плевать хотели на то, что там говорит какой-то премьер-министр, так как их начальство - это КСИР. А потому любые претензии предлагают адресовать ему. Иракское правительство утёрлось и сделало вид, что всё идет как надо. И вот этому правительству поручают выдворить американские войска? (Кстати, премьер Абдул-Махди с 1 декабря прошлого года уже не премьер-министр, а исполняющий обязанности, так как ушел в оставку на фоне грандиозных протестов социального характера и антииранской направленности. Поручать ВРИО премьера решить задачу стратегического характера - это даже для арабов как-то избыточно нелепо.)
У Ирана тоже ситуация не из лучших. КСИР сумел задавить протесты, перебив полторы тысячи человек и бросив в тюрьмы порядка 20 тысяч. Но экономику в тюрьму не посадишь - она продолжает разваливаться. Инфляция - чуть ли не вторая в мире после Венесуэлы, темпы падения экономики выше, чем в самые трефные времена новейшей истории Ирана. На таких показателях затевать войну, пусть даже локальную и демонстрационную - себе дороже.
Остается голосить и таинственно закатывать глаза: мы вам отомстим, но не скажем, где, как и когда.
Самое любопытное, что ликвидация Сулеймани оказала услугу сразу очень большому кругу лиц во всем регионе, которых генерал достал выше всякой меры. В том числе и в самом Иране, где стремительное возвышение (во многом медийное) Сулеймани стало напрягать даже его коллег-террористов. Больной на всю голову генерал уже на полном серьезе рассматривался в качестве будущего преемника нынешнего президента Роухани, а получить тандем совсем отмороженного руководства из рахбара и невменяемого президента - это можно сразу выключать свет. Поэтому в Иране, скорее всего, немалая часть высшего руководства днем скорбит, а вечером пьет запретный харам, чокаясь с твиттером Трампа.
Как правило, любая новость через дней десять новостью быть перестает, а потому к концу января и в Иране, и в Ираке начнут думать, как бы закрыть тему и перепринять сгоряча принятые решения. Жизнь продолжается, и тратить ее на разные глупости смысла особого нет.