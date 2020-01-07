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Все про:Иран (524) Пентагон (556) США (15995)

 Парламент Ирана принял законопроект, определяющий Пентагон террористической организацией, - Tasnim

Парламент Ирана во вторник принял законопроект, который определяет американскую армию и Пентагон как террористические организации

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает агентство Tasnim.

Документ принят единогласно в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани в ходе спецоперации США в Багдаде 3 января.

Согласно одной из статей законопроекта, иранская администрация также должна направить силам "Аль-Кудс", которыми командовал Сулеймани, 200 млн евро из Фонда национального развития на укрепление их обороноспособности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иран привел в повышенную боевую готовность ракетные войска, - Reuters

Напомним, 31 декабря тысячи людей штурмовали посольство США в Багдаде, они ворвались на территорию посольства и сожгли здание охраны.

Вашингтон обвинил Иран в атаке на посольство и отправил в регион дополнительные войска. Тегеран обвинения отверг и пригрозил ответным ударом.

Утром 3 января США нанесли авиаудар по колонне на территории аэропорта Багдада. В результате атаки был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Иран обещает отомстить Америке.

Премьер-министр Ирака осудил действия США, заявив, что это "подожгло фитиль разрушительной войны".

Источник: https://censor.net.ua/n3168573
 
 
 Топ комментарии
 
Россиюшку мочить нужно, тупые амеры все никак не допрут. Исчезнет главная террористическая свинорылая недострана, исчезнет терроризм в мире.
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Если б действующий генерал сидел бы в своём сраном Иране - нихто б его не трогал.
А воно приперлося в Ирак, обстрелял базу амеров, убило америкоса инструктора - а теперь: "а нас за шо?"
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Схоже "дехто" догрався!
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Персы как и русня - очень любят пострелять языком...
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Та ничо этим чучмекам не будет, все и так понимают шо они убогие.
Они уже 50 лет гавкают, как они Израиль сотрут с лица земли.
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Ну, 72 года назад шах ещё дружил с бритами, и в том числе и с Израилем.
Ездить в Москву целоваться в дёсна с КГБ начал его сын де-то с середины 60-х, тогда и начали потихоньку гавкать на Израиль.
А в 79м шаха прогнали аятоллы, которые с тех пор беспрерывно воют свою заунывную песню о том, какой страшный Иран и как его все боятся.
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Дехто то хто, Пентагон це не організація, це державна установа, це як управління Міністерства культрури визнати терористами.
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Так им тексты пишут кремлевские упыри!
Так что, ничего удивительного)
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И че то не пользуются Зелоховским термином " иностранные войска " / не понятно какие / .
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И че то не пользуются Зелоховским термином " а не все ли равно "
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А зелеботівсьаим "главноє - прєкратіть стрєлчть..."?
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такі формулювання були при Пеці. А зараз - увага! цитую з УП - "06 січня збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню".
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ну что ж, Марк Эспер, за дело! (кто-то давно не получал по голове)
Британия начала выводить своих дипломатов из Ирака и Ирана
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Кого волнует что они там "приняли". Могут принять хоть закон чтобы запретить грипп, с таким же успехом.
Пук в лужу, для собственного лохтората.
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Если б действующий генерал сидел бы в своём сраном Иране - нихто б его не трогал.
А воно приперлося в Ирак, обстрелял базу амеров, убило америкоса инструктора - а теперь: "а нас за шо?"
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якщотума у ввс не достатньо відповім-цей генерал давав накази на підриви в різних країнах і є головним організатором терористичних атак, Штати не роблять так, а расія клята робе, ну що не зрозуміло???
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Россиюшку мочить нужно, тупые амеры все никак не допрут. Исчезнет главная террористическая свинорылая недострана, исчезнет терроризм в мире.
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Шо ж Вы так от двух строчек текста обгадились? Если ху-ло не поставить на место, оно перед смертью точно 3 мировую оформит.
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Судя по нитке на руке и том что запрещено наступать на следы(кстати, видео есть?) Луноликого, то устроит. Тем более - после высера об "они подохнут, а мы взад, то есть в "рай", поциента следовало бы ликвидировать. если конечно он там сцарь, а не представитель группки .... ээээ, не совсем россиян, всяких вротенберов, дерирыбок и пр. кошерных людей то
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А что такое - нитка на руке? А то я некоторых видел тоже.
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Типо "защищает от сглаза" или чет такое.
но сглаз вроде существует - раз чиним машину и я чуть не в обморок, потом смешные манипуляции мамки с хлебушком и водой - .... и прошло. х.з., но чет такое есть. Правда Х*йло должно бы знать что если бы Сталин и Гитлер сошлись в бою, имея по 100 солдат, то полегли бы ровно 200.... и я даже знаю шо ты знаешь "кто именно" бы выжил и поздоровался за руку(держа за спиной немецкий пистолет)
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Немовлятам чіпляють, думав ***** постарше буде.
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Попроси ещё чтобы "тупые амеры" на обратном пути тебе новые обои поклеили, взамен старых ободранных. Кончай бухать, иди работай, зарабатывай на нормальную армию
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Пентагон имеет право вести боевые действия 90 дней кажется без разрешения Конгресса
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Отже, США загрузли в Ірані, Зеленський зобов'язався Кремлю змінити Конституцію вже до квітня.
Вітаю зебілів, ригів, малоросів і колаборантів. Скоро ваша головна мрія здійсниться.
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Поліцаям проводять тренінги по застосуванню вогнепальної зброї по протестуючим, включно з дітьми.
То навіщо це?
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С утра нажрался, или как правильный малорос с прошлого года бухаеш?
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А що, хіба імпонтентам можна бухати?
У нього й так дах поїхав Парламент Ірану ухвалив законопроєкт, що визначає Пентагон терористичною організацією, - Tasnim - Цензор.НЕТ 6806
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Только я вижу торчащие из этого законопроекта роги ху-ла?
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Учитывая, что завтра пуйло должен лететь в Турцию, а Эрдоган все эти дни на горячей линии с главами европейских государств, то его роги торчат не только из этого законопроекта.
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У х@йла з Ердоганом свої суперечки будуть, бо Ердоган послав війська у Лівію на захист законного (визнаного ООН) уряду, а х@йловські вагнерівці воюють проти цього уряду на стороні заколотників генерала Хафтара...
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Под видом борьбы с терроризмом, некоторые назначали других врагами народа террористами, и с успехом с ними разделывались, под аплодисменты союзников.
Круг замкнулся?
Менты и бандюки один тип людей.
Просто в какой то момент пошли разными путями.
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Так в тебе американці є піндосами. А звідки ти, «патріоте», тут з'явився? Щось від тебе кацапиною смердить
🤔
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А мы за 6 лет войны с кацапией так этого и неспромоглись сделать позорище
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Укр777

@zsusso777

·3 мин
А вот и ответка третей мировой прилетела) Ирана принял закон, по которому все американские военные считаются террористами.
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Параша присоединилась к санкциям Ирана. Трамп им, наверное, обещал не киздить иранцев. Парламент Ирана принял законопроект, определяющий Пентагон террористической организацией, - Tasnim - Цензор.НЕТ 4775 Парламент Ирана принял законопроект, определяющий Пентагон террористической организацией, - Tasnim - Цензор.НЕТ 7491
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Зараз ці дебіли іранські продовжують бомби майструвати ядерні, ну а Американці їх просто у щільне кільце візьмуть... хоча я не уявляю як?? ну це шоб бомбу за межи ірану вивезти...
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хитрожопые персы обещают амерам устроить второй Вьетнам, но где!!! .. в Ираке!!!, (они думают что додавят Америку и очистят регион от янки, дебилы...)))
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Кто скажет в каких странах иранские войка находятся из так называемой ,,миротворческой миссией,,?
Так что Иран прав так как действия войск США в других странах носят более терористический характер нежели миротворческий.
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Кто скажет, в какой стране миллионы мигрантов из США свои порядки наводят и теракты устраивают?
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Вы правы,не спорю.Но загляните немножко в историю когда начались теракты.А теракты начались после введение так называемых ,,миротворцев,, в страны востока и начали их сгибать своей политикой и вероисповедованием которые их об этом не просили.А партизанская война хороша во всех ее проявлениях.Как аукнулось так и откликывается.Так что в терактах сами же америкосы и виноваты.
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Теракты начались когда чучмеки начали ездить за деньгами в Мацкву.
С 91-го по 2000 годы терактов почти не было, потому шо кацапские деньги у чучмеков закончились, а кацапы были заняты тем шо резали чеченов, клянчили у Штатов окорочка и стреляли с танков по своему парламенту.
С 2000-х годов у кацапов опять деньги появились - и теракты опять возобновились.
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А если ещё глубже заглянуть?
Кто воевал с Ираном 10 лет?
Кто напал на мирный Кувейт?
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Молчи безбожник.
США самая мирная страна. Это даже мой кот знает.
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В Сирії, Лівії,Іраку, як мінімум. Причому не просто знаходяться, а і постійно воюють.
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Какты точно описал всякие вагнеровские и иные рашистские чвк.
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Формирования вагнера это присутствие кацапских регулярных войск при офикиальном их отсуствии.Одним словом ИХ ТАМ НЕТУ..Печальнее всего что весь мир об этом знает но ничего не может или не хочет сделать.
То же самое происходит и в Украине,нают что воюют регулярные кацапские войска но давят на Украину чтоб не воевали и не освобождали свою землю.Для них лучше чтоб окупированые наши земли были отдельной страной нежели помоч Украине освободить свою територию или наказать кацапию.
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Гениальный ход! тепер ще признати США юридически ничтожными на в межах Ирана..
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Бармалеи посылают своего генерала захватывать посольство Штатов в Багдаде а они называют Пентагон террористами)))
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Ну как бы можно выдохнуть.......

",Палата представителей Конгресса США на этой неделе примет решение об ограничении военных полномочий президента Дональда Трампа по Ирану.", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте спикера Нэнси Пелоси
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Дони шмальнул одной ракетой и то в Ираке, а в мире столько вони. В Украине каждый день десятки обстрелов от рашки и никто ***** террористом не признаёт.
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А наши про МО цапии и не додумались...
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Это из разряда - "Все что мы можем - это сильно пукнуть и при возможности ещё где то нагадить" так что все решения Ирана такого рода - от бессилия.
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Когда-то я видел один розыгрыш на пляже,когда двум участникам дают по одной подушке,потом завязывают глаза и дают им команду драться подушками! Но самое интересное,что судья брал еще одну подушку и начинал лупить по очереди обоих участников,-они то думали,что их бьют соперники! Так и в этом случае,кто-то как будто подливает масло в огонь то с одной стороны,то с другой,а участники будто играют с завязанными глазами! А дым то большой поднимается...
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И то здесь движок и ходовка от старого Киа рио .
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Когда-то временное правительство Сомали признало США страной террористом .
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Це більш логічно, ніж визнавати частину цілого.
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Ага)
А то получается:
Суд признал правую руку подсудимого террористической!
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Я балдею.
Страна, в которой официальные лица организуют теракты, отрезают головы неверным и сношают ишаков, объявляет террористом того, кто засчищается.
Кого то это мне напоминает.
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Чисто гебистский подход: обвинить во всех своих преступлениях жертву. Последователи Коминтерна хреновы...
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Ну хоть у кого-то есть яйца . Назвать вещи своими именами
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Сомалійські пірати теж так називали.
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Пусть лучше аятоллу своего главным террористом признают, причем проводящим теракты прежде всего против своего же народа
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У випадку подій на БС Мюрид більш менш нормально пише,
7-янв-2020 12:31 pm

Парламент Ирана признал министерство обороны США террористической организацией. Парламент Ирака поручил премьер-министру Абдул-Махди в течение года прекратить присутствие всех иностранных войск на территории Ирака. Трамп в долгу не остался и сообщил, что если что - то против Ирака будут введены такие санкции, по сравнению с которыми иранские покажутся игрой в песочек.

В общем, похоже, что грозный ответ на гибель Сулеймани будет примерно таким же, как и не менее грозный ответ Кремля на сбитый в 15 году самолет. Пострадают какие-нибудь помидоры, а на деле все останется примерно как есть. Путин выдержал примерно полгода, после чего в ответ на случайно брошенную фразу Эрдогана типа "Ну да, неудобно вышло" тут же сообщил, что считает это официальными извинениями и принялся дружить с Турцией еще крепче прежнего.

Нынешние грозные вопли из Тегерана и Багдада прикрывают прискорбный для Ирака и Ирана факт, что отвечать нечем. Иракское правительство полностью недееспособно. Оно не в состоянии выполнить свое собственное решение о переподчинении бандформирований "Аш-Шааби" военным. Шиитские прокси-террористы просто плевать хотели на то, что там говорит какой-то премьер-министр, так как их начальство - это КСИР. А потому любые претензии предлагают адресовать ему. Иракское правительство утёрлось и сделало вид, что всё идет как надо. И вот этому правительству поручают выдворить американские войска? (Кстати, премьер Абдул-Махди с 1 декабря прошлого года уже не премьер-министр, а исполняющий обязанности, так как ушел в оставку на фоне грандиозных протестов социального характера и антииранской направленности. Поручать ВРИО премьера решить задачу стратегического характера - это даже для арабов как-то избыточно нелепо.)

У Ирана тоже ситуация не из лучших. КСИР сумел задавить протесты, перебив полторы тысячи человек и бросив в тюрьмы порядка 20 тысяч. Но экономику в тюрьму не посадишь - она продолжает разваливаться. Инфляция - чуть ли не вторая в мире после Венесуэлы, темпы падения экономики выше, чем в самые трефные времена новейшей истории Ирана. На таких показателях затевать войну, пусть даже локальную и демонстрационную - себе дороже.

Остается голосить и таинственно закатывать глаза: мы вам отомстим, но не скажем, где, как и когда.

Самое любопытное, что ликвидация Сулеймани оказала услугу сразу очень большому кругу лиц во всем регионе, которых генерал достал выше всякой меры. В том числе и в самом Иране, где стремительное возвышение (во многом медийное) Сулеймани стало напрягать даже его коллег-террористов. Больной на всю голову генерал уже на полном серьезе рассматривался в качестве будущего преемника нынешнего президента Роухани, а получить тандем совсем отмороженного руководства из рахбара и невменяемого президента - это можно сразу выключать свет. Поэтому в Иране, скорее всего, немалая часть высшего руководства днем скорбит, а вечером пьет запретный харам, чокаясь с твиттером Трампа.

Как правило, любая новость через дней десять новостью быть перестает, а потому к концу января и в Иране, и в Ираке начнут думать, как бы закрыть тему и перепринять сгоряча принятые решения. Жизнь продолжается, и тратить ее на разные глупости смысла особого нет.
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не удивлюсь, если эту "умную" во всех отношениях идею, которая еще не раз больно напомнит о себе, арабам подкинул кремлядский великий вождь *****.
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Це як вулична шпана-тітушня зве жандарма "хулиганом"
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