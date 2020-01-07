 Предыдущая власть более ответственно относилась к церкви, - Епифаний

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью телеканалу "Прямой".

По словам Епифания, 2019 год был определенным испытанием, потому что состоялась полная перезагрузка украинской власти: "Мы начинали свою деятельность при предыдущей власти, при предыдущем президенте Петре Алексеевиче Порошенко, который сделал очень много для того, чтобы помочь объединительному процессу по получению Томоса. То есть он выполнил обязанность как руководителя государства. Потому что мы находимся с вами в состоянии войны. И поэтому Украинское государство должно заботиться о духовной безопасности. Это не вмешательство Украинского государства в дела церковные, а это содействие тому, чтобы украинская церковь была сильной, потому что от этого зависит и наше будущее, общая совместная победа над агрессором".

Вместе с тем он отметил, что предыдущая власть более ответственно относилась к церкви, хотя и сейчас отношения между церковью и украинской властью хорошие.

"Конечно, состоялись выборы и президента, и парламента, про шла смена и парламента, и президента, и правительства. Но в течение этого времени мы видим определенное различие от предыдущей власти и власти, которая сейчас есть в Украине. То есть предыдущая власть более ответственно относилась к церкви, а сейчас мы имеем также хорошие отношения с украинской властью, нет какого-либо вмешательства, но на местах нет иногда такого содействия и определенной помощи. Но в будущем, я уверен, в дальнейшем государство поймет до конца ту роль, которую играет украинская церковь, настоящая украинская церковь, которая стоит на принципах того, чтобы Украина была сильным государством. Мы не государственная церковь, мы никогда к этому не стремились и не были ею. Но мы государственническая церковь.

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Мы заинтересованы в том, чтобы Украинское государство было единым и сильным. Потому что это тесно связано. Если не будет Украинского государства, то соответственно не будет украинской церкви. И поэтому мы стремимся к тому, чтобы Украинское государство было сильным, и делаем все для того, чтобы объединять украинскую нацию и противостоять на востоке Украины российской агрессии. Мы сейчас имеем более 600 капелланов, которые поддерживают дух нашей украинской армии. И в дальнейшем все будем делать для того, чтобы совместно вместе с Украинским государством мы делали все полезное для становления нас как украинского народа, как единой нации", - сказал митрополит.

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Вместе с тем, в мае 2019 года патриарх Филарет заявил о намерении восстановить УПЦ КП и возглавить ее вместо Епифания. В ответ митрополитЕпифаний заявил: "Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса". В ответ, Филарет заявил: "Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским". Также он призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия и пообещал бороться за церковь, "независимую от Москвы и от Константинополя". Тем временем, Епифаний заявил: "Раскола в ПЦУ нет и не будет". В ответ Филарет заявил, что предстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве, а также, что президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний обманули его, нарушив договоренности между ними во время Объединительного собора: "Если бы знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе".