 Наемники РФ не пропускают наблюдателей ОБСЕ на оккупированную часть Донбасса, - СЦКК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Так, в ежедневном отчете от 6 января 2020 г. СММ ОБСЕ информирует об очередных случаях отказа и задержки патруля Миссии в доступе к неподконтрольным правительству Украины территориям.

"4 и 5 января представители вооруженных формирований Российской Федерации отказали патрулю Миссии в проезде на временно оккупированную территорию на блокпосте севернее населенного пункта Заиченко на юге Донецкой области.

4 января на блокпосте западнее населенного пункта Верхнешироковское (прежнее название Октябрь) и на юге Донецкой области представители вооруженных формирований дважды задержали патруль Миссии на 45 и 19 минут соответственно", - сказано в сообщении.

В СЦКК подчеркивают, что такие действия могут иметь целью скрыть запрещенную деятельность вооруженных формирований Российской Федерации, а также передвижение или подготовку войск.

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"Украинская сторона СЦКК обращает внимание представителей вооруженных формирований РФ на недопустимость действий по препятствованию выполнения представителями СММ ОБСЕ мандата Миссии", - говорится в сообщении.

В СЦКК также напомнили, что Мандат СММ предполагает свободный и безопасный доступ представителей СММ ОБСЕ по всей территории Украины. Все подписанты Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей согласились с необходимостью свободного и безопасного доступа, а также с тем, что ограничение свободы передвижения СММ является нарушением.