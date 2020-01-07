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 Наемники РФ не пропускают наблюдателей ОБСЕ на оккупированную часть Донбасса, - СЦКК

Украинская сторона СЦКК докладывает об очередных ограничениях свободы передвижения патруля СММ ОБСЕ во исполнении мандата СММ со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Так, в ежедневном отчете от 6 января 2020 г. СММ ОБСЕ информирует об очередных случаях отказа и задержки патруля Миссии в доступе к неподконтрольным правительству Украины территориям.

"4 и 5 января представители вооруженных формирований Российской Федерации отказали патрулю Миссии в проезде на временно оккупированную территорию на блокпосте севернее населенного пункта Заиченко на юге Донецкой области.

4 января на блокпосте западнее населенного пункта Верхнешироковское (прежнее название Октябрь) и на юге Донецкой области представители вооруженных формирований дважды задержали патруль Миссии на 45 и 19 минут соответственно", - сказано в сообщении.

В СЦКК подчеркивают, что такие действия могут иметь целью скрыть запрещенную деятельность вооруженных формирований Российской Федерации, а также передвижение или подготовку войск.

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"Украинская сторона СЦКК обращает внимание представителей вооруженных формирований РФ на недопустимость действий по препятствованию выполнения представителями СММ ОБСЕ мандата Миссии", - говорится в сообщении.

В СЦКК также напомнили, что Мандат СММ предполагает свободный и безопасный доступ представителей СММ ОБСЕ по всей территории Украины. Все подписанты Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей согласились с необходимостью свободного и безопасного доступа, а также с тем, что ограничение свободы передвижения СММ является нарушением.

Наемники РФ не пропускают наблюдателей ОБСЕ на оккупированную часть Донбасса, - СЦКК 01

Источник: https://censor.net.ua/n3168569
 
 
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И что на это заявит наш главнокомандующий написав со смартфона с пляжей Омана? Наемники РФ не пропускают наблюдателей ОБСЕ на оккупированную часть Донбасса, - СЦКК - Цензор.НЕТ 701
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Чето Зеля руками там делает то? Наемники РФ не пропускают наблюдателей ОБСЕ на оккупированную часть Донбасса, - СЦКК - Цензор.НЕТ 3295
Пишет в Фейсбуке твиты Трампу что они оба не лохи))
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Настраивает ударный по клавишам инструмент .
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Ему на корпоративе у султанов на пианине куяч.ть .
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Барыга оманский напишет: " какая разница, пропускают или нет? Главное, что и те, и другие сытые и одетые"
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Лугандон готовиться к "честным" выборам. Какая разница пропускают наблюдателей из ОБСЕ или нет.
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со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Источник: https://censor.net.ua/n3168569\\\\\\\\\\\

Ну так зрады вроде нету. Прямо сообщает ГШ что рашинские боевики там. Вот когда появится обтекаемое "незаконные бла-бла-бла" - тогда можно и садить, то есть.... копать.... грядку(вдруг дед там МГ-42 закопал так как ваивал) Наемники РФ не пропускают наблюдателей ОБСЕ на оккупированную часть Донбасса, - СЦКК - Цензор.НЕТ 1648
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Головне що бойовики прямі авіарейси в Оман не відмінили.
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це щоб ніхто не побачив як вони багато живуть?
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Не задушили в зародыше...Теперь мучаемся. Щестой год. Кто там у нас тогда правил ?
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Вова Оманський
Шпитальний ранок. Звичний огляд ран.
Прокинувсь скальпель. Тихі чути скрики...
Летить гулять із жінкою в Оман
Володя ЗЕ, безгрішний та великий.

Російську міну виплюнув туман.
Тріщить бліндаж, регочуть ,,руські" пики.
Летить узнать, що їсть і п'є Оман,
Володя ЗЕ, святий та сонцеликий.

Густим стає корупції дурман.
Діяльність ,,Слуг" скандали плодить дикі.
Летить гулять декаду у Оман
Володя ЗЕ, народний наш владика.

Півроку блаЗЕнь краю владний пан.
Є ррезультат реформ його величний:
Летить гулять у сонячний Оман
Володя ЗЕ, простий, альтруїстичний.

Пригнала Мендель в центр столиці кран:
- Знов рейтинг впав? Піднять його, нероби!
Володя ЗЕ гуля на весь Оман.
Він - не Петро Мальдівський, зелебоби!
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