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Все про:Иран (524) Пентагон (556) США (15995) Эспер Марк (17)

 США будут следовать в отношении Ирана законам вооруженных конфликтов, - глава Пентагона Эспер

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что военнослужащие США не будут нарушать законы вооруженных конфликтов, нанося удары по иранским культурным объектам, о чем ранее заявлял президент Трамп.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Голос Америки".

На вопрос, являются ли культурные объекты целью ударов со стороны США, Эспер ответил журналистам, что "мы будем следовать законам вооруженных конфликтов".

Согласно международному праву нападение на культурные объекты считается военным преступлением, включая резолюцию Совета Безопасности ООН, которую поддержала администрация Трампа в 2017 году, и Гаагскую конвенцию 1954 года о защите культурных ценностей.

В прошлую пятницу США нанесли удар, в результате которого был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Это резко обострило и без того сложные отношения между Вашингтоном и Тегераном, что вызвало опасения по поводу вооруженного конфликта между странами. Вашингтон заявляет, что убил Сулеймани в целях самообороны, стремясь разрушить его планы по нападению на граждан США и интересы Соединенных Штатов.

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На фоне угроз со стороны Ирана за убийство Сулеймани Трамп написал в Твиттере, что Соединенные Штаты выбрали 52 иранских объекта в качестве целей, некоторые из которых "важны для Ирана и иранской культуры", если Иран нанесет удар по американским гражданам или объектам.

"Им разрешено использовать придорожные бомбы и взрывать наших людей, а нам не разрешается трогать их культурные объекты. Это так не работает", – заявил Трамп в воскресенье, выступая перед журналистами.

Источник: https://censor.net.ua/n3168566
 
 
 Топ комментарии
 
нет национальных культурных объектов ... и нация слабеет...
нет своей мовы.... и нация умирает...
Это понимают и в США и в Израиле..., это понимает и наш зеленый уродец с руського мира...
От сюда и его - Какаяразница!
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Які ще закони, хто їх дотримується. Хоча бажання США лупнути саме по культурним об'єктам не розумію.
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Следуйте логике и принципам демократии. Которая вынуждена защищаться от посягательств на нее всякой нечисти.
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Які ще закони, хто їх дотримується. Хоча бажання США лупнути саме по культурним об'єктам не розумію.
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нет национальных культурных объектов ... и нация слабеет...
нет своей мовы.... и нация умирает...
Это понимают и в США и в Израиле..., это понимает и наш зеленый уродец с руського мира...
От сюда и его - Какаяразница!
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Завжди можна причепити собі чужу культурну спадшину як москалі.
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тц так може він мав на увазі палац айатоли....
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ну це як би по Кремлю жахнути..де путін сидить..теж культурний об'єкт
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Если по кремлю жахнуть,то тогда по Ирану будет не надо, сразу сдуются.
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Там іранці вивісили червоний прапор помсти на мечеті. Він, як правило, не знімається, допоки помста не відбудеться. Так що війні таки бути. Питання в яких формах та в яких масштабах.
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Как Израиль шарахнет по ядерному реактору, так и успокоятся.
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Не все так просто. Це пов"язано з релігією та фанатизмом...
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Трампу тогда нужно покрасить морду синей краской, как кельту на тропе войны
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Следуйте логике и принципам демократии. Которая вынуждена защищаться от посягательств на нее всякой нечисти.
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Аятоллы ведут агрессивную политику, дестабилизируют ситуацию в регионе. Население Ирана страдает от санкции, несмотря на религиозную риторику и призывы уничтожить Запад, молодежь мечтает слинять на этот ненавистный Запад, подальше от местных фанатиков. Войны не хочет никто, но аятоллам уже пора дать по шапке. Америка имеет такое технологическое превосходство, что может сделать с ними всё что захочет.
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да видел я вчера иранских девок, орущих "кровь за кровь"
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Риторика не подразумевает терроризм, вооруженный конфликт... это война международная, нападение на США как раз компетенция НАТО, во как бывает из-за одного генерала.
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Что за бред? Где Трамп говорил об ударе по культурным объектам? Он сказал о 52ух целях на территории Ирана, которые представляют для них ценность. А что, заводы, мосты, гидротехнические сооружения и т.д. не имеют для страны ценности?
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