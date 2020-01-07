 США будут следовать в отношении Ирана законам вооруженных конфликтов, - глава Пентагона Эспер

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Голос Америки".

На вопрос, являются ли культурные объекты целью ударов со стороны США, Эспер ответил журналистам, что "мы будем следовать законам вооруженных конфликтов".

Согласно международному праву нападение на культурные объекты считается военным преступлением, включая резолюцию Совета Безопасности ООН, которую поддержала администрация Трампа в 2017 году, и Гаагскую конвенцию 1954 года о защите культурных ценностей.

В прошлую пятницу США нанесли удар, в результате которого был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Это резко обострило и без того сложные отношения между Вашингтоном и Тегераном, что вызвало опасения по поводу вооруженного конфликта между странами. Вашингтон заявляет, что убил Сулеймани в целях самообороны, стремясь разрушить его планы по нападению на граждан США и интересы Соединенных Штатов.

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На фоне угроз со стороны Ирана за убийство Сулеймани Трамп написал в Твиттере, что Соединенные Штаты выбрали 52 иранских объекта в качестве целей, некоторые из которых "важны для Ирана и иранской культуры", если Иран нанесет удар по американским гражданам или объектам.

"Им разрешено использовать придорожные бомбы и взрывать наших людей, а нам не разрешается трогать их культурные объекты. Это так не работает", – заявил Трамп в воскресенье, выступая перед журналистами.