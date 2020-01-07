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Все про:праздник (1537) религия (778) Рождество (277)

 Сегодня христиане восточного обряда празднуют Рождество Христово

7 января украинцы восточного обряда отмечают Рождество Христово.

Сегодня Рождество торжественно празднуют церкви, которые используют в своем летоисчислении юлианский календарь, передает Цензор.НЕТ.

В частности, это: Православная Церковь Украины, Иерусалимская, Русская, Сербская, Грузинская, Православная Церковь Чешских земель и Словакии, Афонские монастыри, Бессарабская митрополия Румынской православной церкви, а также Украинская греко-католическая церковь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пусть год будет щедрым на осуществленные надежды и чудеса, - Зеленский поздравил украинцев с Рождеством

Согласно Писанию, Богородица родила Иисуса Христа, которому была уготована участь Спасителя, во время переписи населения в Вифлееме. Поскольку город был переполнен и там не нашлось свободного места, Мария вместе с Иосифом расположились на ночлег в хлеву, рядом с домашним скотом. В момент рождения Спасителя на небе засияла Вифлеемская звезда, которая указала путь волхвам, что принесли свои дары маленькому Иисусу. В память о этот светлый день христиане ежегодно собираются на торжественные богослужения.

Праздник Рождества Христова – самый почитаемый среди двунадесятых, он отмечается вплоть до следующего праздника – Крещения. Этот период называют Святками. В Украине издавна в эти дни водили вертеп, пели колядки и желали всем добра на весь год.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинцы пока не готовы к календарной реформе, - Епифаний о переносе даты Рождества

Источник: https://censor.net.ua/n3168564
 
 
 Топ комментарии
 
Зі світлим Різдвом вітаю !
Бажаю від краю до краю
Здоров'я та мирного неба.
Хай справи вдаються як треба.
Хай світлою буде дорога.
Хай геть оминає тривога.
На серці хай радісно буде.
Хай мир і добро будуть усюди!
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Вот что странно, так это то, что два самых почитаемых в христианстве праздника это так называемые рождество и пасха, но Иисус Иосифович не праздновал ни один из них.
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Сделайте подарок. Примите радикальный ислам со всеми вытекающими
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интересно, как вот как он мог праздновать пасху---это же день его распятия?он конечно воскрес, но не надолго же?И я не знаю, разве не было традиций в израиле просто справлять чей то день рождения?Так может его ученики и справляли, только этот эпизод в библию не попал?
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Украинският Иисус Христос

ЛЮДИ,,людиии, что ето такое !!!!!!!!
🔪🔪🔪🔪🔪🔪🔪

Човекът е вързан, окървавен и на колене пред тълпата рашисти в
Киев!!!
Не мога да повярвам!

Появились видео "самосуда" над активистом в Киеве, задавшим россиянке вопрос о Крыме: "Надо лечиться в психушки,,

https://www.dialog.ua/ukraine/198447_1578344748
07.01.2020 09:27

п.п.
Знам, че кгбзебандата не е спечелила изборите, а е имало КГБ активно кибер мероприятие,
затова моля ви, вземете се в ръце, иначе кгбзебандата ще ви мъчи и надругава още поне 3 години!
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ну и вот зачем нам тут твои рассуждения на болгарском?гугль переводчик же есть...в спам
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Заголовок некорректный, писавшему - два в году и четверти Сьогодні християни східного обряду святкують Різдво Христове - Цензор.НЕТ 8353
Правильно: Сегодня некоторые православные церкви празднуют Рождество Христово (по Юлианскому календарю, с упрямством, достойным лучшего применения).
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Нормальные люди уже отпраздновали Рождество 24-25 декабря, вместе со всем миром. Празднует 6-7 января только рузька свинья, несколько вассальных ответвлений некоторых полудиких стран.
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Зачем ты так...
Они празднуют и тогда и сегодня - истинные христиане, "абы шо" - лишь бы праздновать.
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У нас Різдво, а Рождєство - для хохлів малоросів
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Тим часом перша ;лєді; в Омані страждає з бодуніща.
Сьогодні християни східного обряду святкують Різдво Христове - Цензор.НЕТ 3586
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