 Сегодня христиане восточного обряда празднуют Рождество Христово

Сегодня Рождество торжественно празднуют церкви, которые используют в своем летоисчислении юлианский календарь, передает Цензор.НЕТ.
В частности, это: Православная Церковь Украины, Иерусалимская, Русская, Сербская, Грузинская, Православная Церковь Чешских земель и Словакии, Афонские монастыри, Бессарабская митрополия Румынской православной церкви, а также Украинская греко-католическая церковь.
Согласно Писанию, Богородица родила Иисуса Христа, которому была уготована участь Спасителя, во время переписи населения в Вифлееме. Поскольку город был переполнен и там не нашлось свободного места, Мария вместе с Иосифом расположились на ночлег в хлеву, рядом с домашним скотом. В момент рождения Спасителя на небе засияла Вифлеемская звезда, которая указала путь волхвам, что принесли свои дары маленькому Иисусу. В память о этот светлый день христиане ежегодно собираются на торжественные богослужения.
Праздник Рождества Христова – самый почитаемый среди двунадесятых, он отмечается вплоть до следующего праздника – Крещения. Этот период называют Святками. В Украине издавна в эти дни водили вертеп, пели колядки и желали всем добра на весь год.
ЛЮДИ,,людиии, что ето такое !!!!!!!!
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Човекът е вързан, окървавен и на колене пред тълпата рашисти в
Киев!!!
Не мога да повярвам!
Появились видео "самосуда" над активистом в Киеве, задавшим россиянке вопрос о Крыме: "Надо лечиться в психушки,,
https://www.dialog.ua/ukraine/198447_1578344748
07.01.2020 09:27
п.п.
Знам, че кгбзебандата не е спечелила изборите, а е имало КГБ активно кибер мероприятие,
затова моля ви, вземете се в ръце, иначе кгбзебандата ще ви мъчи и надругава още поне 3 години!
Правильно: Сегодня некоторые православные церкви празднуют Рождество Христово (по Юлианскому календарю, с упрямством, достойным лучшего применения).
Они празднуют и тогда и сегодня - истинные христиане, "абы шо" - лишь бы праздновать.