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Все про:Ирак (257) Иран (524) США (15995) Совбез ООН (736)

 РФ и Китай не дали Совбезу ООН осудить нападение на американское посольство в Багдаде, - США

США обвинили Россию и Китай в блокировке заявление Совета Безопасности ООН, в котором предлагалось осудить нападение на американское посольство в Ираке 31 декабря.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс.

"Мы ценим заявления 27 стран-членов ООН, которые выступили против спланированного Ираном нападения на посольство США в Багдаде 31 декабря. (. . .) Их комментарии резко контрастируют с молчанием Совета Безопасности ООН из-за того, что два постоянных члена - Россия и Китай - не позволили выпустить заявление", - говорится в комментарии постпредства США при ООН, размещенном на сайте.

Отмечается, что Россия и Китай своими действиями "ставят под сомнение авторитет Совета".

"Как мы уже продемонстрировали, мы не потерпим нападений на американский персонал и собственность США и решительно отреагируем на них, чтобы защитить наши интересы, граждан и союзников", - подчеркивается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помпео поблагодарил Зеленского за осуждение нападения на посольство США в Багдаде

Как заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, в заявлении Совета Безопасности ООН с осуждением нападения на посольство США в Ираке 31 декабря не учитывалась гибель иранского генерала Касема Сулеймани в результате операции американских военных по его устранению, поэтому оно было заблокировано.

Напомним, в ночь на пятницу, 3 января, командующий специальными подразделениями "Эль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты в результате ракетного удара в районе аэродрома Багдада.

В официальном сообщении американское Министерство обороны (Пентагон) заявило о причастности Касема Сулеймани к нападению на американскую военную базу в Ираке 27 декабря и организации штурма посольства США в Багдаде.

Президент США Трамп лично отдал приказ об этом ударе. После операции он заявил, что иранского генерала Касема Сулеймани необходимо было убить значительно раньше.

Источник: https://censor.net.ua/n3168563
 
 
 Топ комментарии
 
Гарний прецедент: посольства рашки та КНР тепер можна обстрілювати ракетами без засудження в ООН.
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Тут москалям головне не заплутатись, Если в Сирии Кремль весь из себя воевал с международным терроризмом в лице Исламского государства, то в Ливии он фактически союзник ИГИЛ, будучи союзником Халифы Хафтара. Сулеймани был союзником и личным другом местного террориста Мугнии, который причастен к захвату четырех советских граждан и лично расстрелял одного из них.
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РФ и Китай не дали Совбезу ООН осудить нападение на американское посольство в Багдаде, -------------
Це ще раз говорить, що право вето в Радбезі застаріло. Думай те.
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Гарний прецедент: посольства рашки та КНР тепер можна обстрілювати ракетами без засудження в ООН.
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Тут москалям головне не заплутатись, Если в Сирии Кремль весь из себя воевал с международным терроризмом в лице Исламского государства, то в Ливии он фактически союзник ИГИЛ, будучи союзником Халифы Хафтара. Сулеймани был союзником и личным другом местного террориста Мугнии, который причастен к захвату четырех советских граждан и лично расстрелял одного из них.
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Лично я, уже запуталась... просто купим попкорн и не будем вмешиваться.
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Нічого вони не запутуються... Коли їм вигідно вони "боряться" з терроризмом, коли вигідно вони його підтримують,і коли вигідно самі стають террористами. Доречі це стосується всіх. І козломордих і сша і європу. Все інше це лицемірство, брехня, маніпуляції та развод лохтората.
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Так то оно так, только тришечки не так. Если бы все было - "какая разницца", то США в ответ развалили бы посольство Ирана у себя и все. Но они придерживаются правил. И правила эти несколько другие, чем у раиси и прочих иранов.
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В Сирії мордор не воював з іділ, бомбив повстанців проти режиму Асада, намагався віджати нафтові поля на територіях курдів... все що завгодно. але з іділ не воював РФ і Китай не дали Радбезу ООН засудити напад на американське посольство в Багдаді, - США - Цензор.НЕТ 3562 навіть зброю залишив був. після концерту...
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А еще Сулеймани был союзником и личным другом международного террориста Хутина.
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РФ и Китай не дали Совбезу ООН осудить нападение на американское посольство в Багдаде, -------------
Це ще раз говорить, що право вето в Радбезі застаріло. Думай те.
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Марксу в аду черти еще угля насыпали, чтоб сильнее смола кипела...
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а че там с террористическим актом сша приведшим к гибели иранского военачальника, осудили ?
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Так теперь можно по всем раисинским ...башить?!!! РФ и Китай не дали Совбезу ООН осудить нападение на американское посольство в Багдаде, - США - Цензор.НЕТ 6381
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Думаю, американцям через своє проксі теж вартувало б здійснити напади на посольства кацапії і Китаю і у відповідь на їхнє волання про засудження цих нападів зробити смиренне лице з печаткою заклопотаності і показати під столом величезну дулю, а то й дві!
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У них все по закону. Он навіть "вінду" та "офіс" тільки офіційні ставлять. РФ і Китай не дали Радбезу ООН засудити напад на американське посольство в Багдаді, - США - Цензор.НЕТ 1818
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Тоді дулю під столом провести у рамках закону. 😁 Для чого прийняти у Конгресі відповідний закон по дулі!
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Так вроде и на посольство нападали за убийство каких то людей.
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Можно как угодно относится к США - но как бы там ни было,а все передовое там. А это значит,по факту там правильная система культуры и политики,которая способна выдать такое. Особенно это видно в области культуры и техники. Очень плодородная почва для творчества и прогресса.
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Зачем такой совет вообще нужен? Один изгой, второй тупо выжидает момент мировой, хотя массой может задавить весь мир, но жёлтые "миролюбивый" народ, ждут, когда все по убивают фьюх фьюга.
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Опачки! Две страны открыто признались в поддержке терроризма!
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Правда, одна из них никогда это и не скрывала.
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Нахрена такой ООН, в котором "правят бал" террористы?
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Рудьковского надо вернуть, которого кацапы поймали за "нападение" на посольство свое и держут в застенках в Мокселе
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Россия и Китай разрушают ООН, лучше бы просто вышли из него и все
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Совбез ООН, это не ООН...это ядерный сходняк с целью недопустить применение ЯО...остальное просто клоунада
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