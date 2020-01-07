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Все про:Еврокомиссия (873) Ирак (257) Иран (524) фон дер Ляйен Урсула (13) Боррель (8)

 Обострение ситуации на Ближнем Востоке: на этой неделе состоятся спецзаседания Еврокомиссии и Совета ЕС

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что соберет в среду, 8 января, специальное заседание ЕК, а глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель созовет специальный Совет ЕС по иностранным делам, связанные с событиями вокруг Ирака и Ирана.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Европа несет в этом особую ответственность. По мере нарастания напряженности Европа контактирует со всеми вовлеченными в этот процесс участниками. В данном контексте высокий представитель (ЕС по иностранным делам. - Ред.) созывает министров иностранных дел на специальное заседание совета, чтобы задействовать все дипломатические каналы", - говорится в заявлении главы Еврокомиссии, распространенном в понедельник в Брюсселе.

"В среду утром я созову специальное заседание коллегии (Еврокомиссии. - Ред.), на котором высокий представитель, заместитель председателя ЕК Боррель и другие члены комиссии обсудят вопросы взаимодействия с различными заинтересованными сторонами, связанные с событиями в Ираке и за его пределами", - сообщила фон дер Ляйен.

Она не назвала дату проведения Совета ЕС. Но источники в Брюсселе ранее в понедельник сообщали, что такая встреча глав МИД стран Евросоюза может состояться в пятницу, 10 января.

По словам фон дер Ляйен, "после недавних событий в Ираке сейчас важно остановить цикл насилия, чтобы еще один шаг не привел к следующему, а вместо этого снова было создано пространство для дипломатии".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Багдад ввел ограничения на передвижение сил международной коалиции на территории Ирака

"Мы глубоко обеспокоены объявлением Ирана о том, что он больше не будет соблюдать ограничения, установленные Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД). Это объявление прозвучало во время сильной напряженности в регионе. С европейской точки зрения, для Ирана важно вернуться к ядерной сделке. Мы должны убедить Иран, что это также в его собственных интересах", - подчеркнула председатель Еврокомиссии.

Кроме того, она указала на то, что после разгрома, учиненного "Исламским государством", Ирак хорошо развивается, и его народ заслуживает того, чтобы увидеть дальнейшее продвижение по пути к восстановлению и большей стабильности.

"Мы призываем все стороны проявить сдержанность", - заявила фон дер Ляйен.

Напомним, в ночь на пятницу, 3 января, командующий специальными подразделениями "Эль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты в результате ракетного удара в районе аэродрома Багдада.

В официальном сообщении американское Министерство обороны (Пентагон) заявило о причастности Касема Сулеймани к нападению на американскую военную базу в Ираке 27 декабря и организации штурма посольства США в Багдаде.

Президент США Трамп лично отдал приказ об этом ударе. После операции он заявил, что иранского генерала Касема Сулеймани необходимо было убить значительно раньше.

Источник: https://censor.net.ua/n3168561
 
 
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Хохмачи пообещали Украине : сдай ядерное оружие -и безопасность Украины мы гарантируем. Результат -война,14 000 убитых украинцев. Хохмачка из Одессы Голда Меир упивалась собственным остроумием «У нас нет ядерного оружия, но, если понадобится, мы его применим», другие хохмачи: У Израиля совершенно случайно есть 200+ ядерных боеголовок- от ирана останется ровная стеклянная поверхность.Результат- не исключено что у Ирана есть купленное в РФ ядерное оружие и из-за этого захохмил он сам./ Иван Петрович Сидоров запасшись попкорном наблюдает с горы за суетой хохмачей в долине.
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Звичайно що Ізраїль та Іран приховують наявність ЯЗ, але у разі застосування попкорн не доїмо😏 Нам би не втручатися у цю війну.
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Так бубочку ж чорти понесли туди, ось і почалось.
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Иранцы по натуре наглые , напористые. Дипломатическим путем им не доказать. Не надо путать нацию иранцев с европейцами.
Наблюдаю часто как они себя ведут в миграционной полиции - наглость похлеще чем у кацапов. А они получают ВНЖ в Братиславе, хотя живут ВСЕ В ВЕНЕ. Бедные авртийцы- аборигены! Страну совсем обгадили приезжие сербы, кацапы, иранцы, сирийцы.
Думаю, что санкции их отрезвят . Не давать право въезда в ЕС!!!!
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Наблюдая за поведением дикарей , возникает вопрос- КОГДА УКРАИНСКАЯ ВЛАСТЬ ПРИВЕДЕТ В ПОРЯДОК МИГРАЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ???
Введение виз с странам пост совка
Закон от гражданстве- гражданство Украины получают люди после 10 лет БЕСПРОБЛЕМНОГО ПОСТОЯННОГО ПРОЖИВАНИЯ В СТРАНЕ. И сдачи госэкзамена по украинскому языку и истории Украины
Ограничение новых граждан в выборном праве( по примеру Прибалтики) на определенный срок.
Если украинцы не хотят превратить страну В ЗОНУ азиатов и криминалитета, ЗАКОНЫ НАДО СРОЧНО усложнять
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А шо вы хотели от "ариев " - они же себя так и именуют
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Да, я тоже в шоуке, как щагадили Европу 😢
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А ты абориген, или тоже приезжая и тоже гадишь? Обострение ситуации на Ближнем Востоке: на этой неделе состоятся спецзаседания Еврокомиссии и Совета ЕС - Цензор.НЕТ 8455
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