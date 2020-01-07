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 Двое украинских воинов получили ранения на Донбассе, за сутки - пять вражеских обстрелов, - штаб

6 января вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстрелял позиции украинских подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Отмечается, что противник дважды открывал огонь из станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям украинских сил недалеко от населенного пункта Пески, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Трижды из 82-мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник обстрелял защитников Крымского, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

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"Вчера, 6 января, в результате вражеского обстрела двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.
Потерь с украинской стороны нет.

Двое украинских воинов получили ранения на Донбассе, за сутки - пять вражеских обстрелов, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/n3168559
 
 
 Топ комментарии
 
Тобто нема перемир'я, бо росцяни вбивають. Але ця обставина владу не цікавить.
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Ну і де то «припинення вогню» з 31.12.19?!........😡
Одужання воїнам........
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А какайа разніца де гавнокомандуючий?
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Тобто нема перемир'я, бо росцяни вбивають. Але ця обставина владу не цікавить.
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Ну і де то «припинення вогню» з 31.12.19?!........😡
Одужання воїнам........
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Не стыдно гнилую лабуду шкрябать про «перемирье, режим прекращения огня, тишину, хлебное, новогоднее и т. д.»???? Есть война!! И Х@йло не для перемирий и прекращений огня направляет в Украину войска и наемников и снабжает их!!!
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Да пофиг все!Сижу в Омане,на мягком,беленьком диване.
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А в это время Нелох-капитулянт-уклонист-какаяразница с сиволапой-женой в Омане отдыхает.
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