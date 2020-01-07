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Все про:протест (4602) социология (438) Бекешкина (109)

 Сейчас в обществе наблюдается самый низкий за последние годы уровень готовности выходить на протесты, - Бекешкина

Нынешний уровень готовности украинцев выходить на протесты самый низкий за все годы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью сайту "Сегодня" рассказала директор Фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина.

"Сейчас, согласно не только нашим, но и другим опросам, уровень готовности выходить на протесты самый низкий за все годы. В нашем исследовании 15% считают, что будут такие протесты, при этом 17% готовы выходить. Такого раньше никогда не было. Самое низкое, что было – это 20%. Люди не предполагают, что будет "третий" Майдан", – отметила социолог.

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При этом она подчеркнула, что здесь нет прямой связи между готовностью к протестам и самыми протестами. "Хочу напомнить, что в обоих Майданах участвовали 15%. И это считая всех: кто стоял на Майдане, кто иногда выходил на митинги в разных городах, и тех, кто помогал продуктами и деньгами. И 15% хватило. Но сейчас такая низкая готовность к протестам, думаю, еще и потому, что доверяют власти. Уровень доверия к власти достаточно высок, особенно лично к Зеленскому. И пока вера в то, что ситуация в стране будет меняться к лучшему, преобладает. Другое дело, если будут перейдены какие-то красные линии, которые неприемлемы в обществе, тогда возможны акции протеста", – предположила эксперт.

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Источник: https://censor.net.ua/n3168558
 
 
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Перефразуючи М.Твена: "Є брехня, є нагла брехня, а є і статистика соціологія".
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а Майдан возьмет и "бець !" Сейчас в обществе наблюдается самый низкий за последние годы уровень готовности выходить на протесты, - Бекешкина - Цензор.НЕТ 3277

в один день....
что тогда скажет социолог Бекешкина ?
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Если посадить три порохобота на нары, остальные четыре разбегутся! Вот и весь Майдан! Сейчас в обществе наблюдается самый низкий за последние годы уровень готовности выходить на протесты, - Бекешкина - Цензор.НЕТ 6057
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Так а какие протесты, хохлы малороссы выбрали своего прокацапского кловуна и довольные строят Малороссию, а потом уже можно и в состав Рашки вступить по примеру Беларусии..с чего им протестовать....Это быдло может только начать жалостливо поскуливать если реально колбаса подорожает а денег станет меньше..тогда ватный ЗЕбилоскот может шо то там похрюкать дома на кухне...
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Не скули возьми рошенку и повторяй только Петя спасет Украину )))((
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Тебе скоро песочек с Омана привезут и в рот запихают. Вместо Рошенки...
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Даю установку! Вы не хотите выходить на протесты! Вы не хотите выходить на протесты!

По-чём такие социолухи бене обхолятся?
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Було два Майдани, які приводили до влади українських Президентів, Ющенка і Порошенка.
Україна. Армія. Віра. Мова.
І обидва рази бидло зливало перемогу. Бо: «На хлєб нє намажеш.».

То чи є сенс?
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исчо как намажешь, погляди на Мертведчука, намазал очень неплохо, благодаря цинничному барыге.
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И 15% хватило

Сейчас хватит и 10ка боевых АТОшников с оружием шоб вся эта крысиная ваная ЗЕшобла усралась от страха..
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Так а чё протестовать ? Вроде после выборов все постепенно налаживается.. не так быстро как хотелось бы но все же
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ЧТо налаживаеца ЗЕбил, дружба с Расиюшкой налаживаеца???
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Порохоскот посмотри на курс доллара даже такой тупица как ты стал немного богаче или вам на ботофермах в у.е платят или рошенками
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ЗЕгенерат а что мне с курса доллара если цены ростут, а зарплата в гривнах, не подскажешь ЗЕгенерат??
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А можно именно перечислить по пунктам что наладилось, что улутшилось конкретно с цифрами?? Или ответа не будет?? Очень интересно что ЗЕгенераты запишут себе в побьеду.
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у нас такая фишка - не менее двух раз в год))
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точно так же букашкина рассказывала перед йолкой 14 года.
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Небуде майдану. Буде львівська народна республіка. Інфа сотка пруфи на рассия24. Кожного зебіла в оману.
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ну не надо врать!сейчас как раз эта активность растет!
зеЛя и его банда зашкваривается с каждым днем!всей идет что его будем гнать на ростов!
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