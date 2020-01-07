Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил "Радио Свобода".
Его спросили, что грозит России и ее спортсменам в случае, если они проиграют спортивный арбитраж по поводу отстранения Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).
"Сам запуск этой судебной процедуры дает возможности для третьих лиц войти в процесс с требованием ужесточения санкций. До этого момента они не имели никакой возможности это сделать, потому что не были сторонами дела. А все, кто профессионально занимается этой темой, знают, что целый ряд стран выступили за полное лишение российских спортсменов права участвовать в Олимпиадах и других международных соревнованиях", – сказал Ганус.
Его спросили: "Даже под нейтральным флагом?" – и глава РУСАДА ответил: "Да, именно так!"
"Они ссылаются на то, что произошел фактически рецидив. Такая практика (выступление под нейтральным флагом) была на зимней Олимпиаде в Пхенчхане. Теперь же, как я читал в международной прессе, говорят, что русские не сделали никаких выводов", – объяснил Ганус.
По его словам, на последних международных конференциях, в которых он участвовал, "российский спорт уже фактически шел к выходу из кризиса".
"Все видели, что базу передали, что идет работа, что РУСАДА очень эффективно, что на конец 2019 года выявлено 202 нарушения... То есть показатели сумасшедшие! А получается, что нет, ничего подобного", – заявил Ганус.
Россия оказалась втянута в допинговые скандалы после подмены результатов исследований спортсменов из РФ во время зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году.
Из-за допингового скандала российским спортсменам могут запретить выступать даже под нейтральным флагом
Из-за допинга российские спортсмены могут потерять право выступать на международных соревнованиях.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил "Радио Свобода".
МОЛИТВУ НА НОЧЬ!
Зеля наш, иже еси на Плюси!
Да святится имя твое, да приидет партие твое, да будет Квартал твой, яко же в Украине и на офшорах! Путин насущный даждь нам наш газ, и остави нам "Сваты" наши, яко же и мы оставляем вам деньги наши. И не введи нас во Гейропу, но избави нас от Пороха. Яко твое есть и царство, и сцена, и слава по жизни.
Цьом!))))
Только "Русские переходите к нам" - перебор. Нафиг у нас они вс...р...а...лись.
Нож в спину)
но из-за них меня Админ забанит
Это я о православности и славянстве русни.
На Солнце после севкорейца когда высадитесь?😉
а может так и надо ?
Кацапи будуть виступати під "Веселим Роджером"...
Ну как проведёт... На МатчТВ покпдут запись сочинской. Шах и мат вам, русофобы!