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 Спорт, За рубежом
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Все про:Россия (74699) допинг-контроль (304)

 Из-за допингового скандала российским спортсменам могут запретить выступать даже под нейтральным флагом

Из-за допинга российские спортсмены могут потерять право выступать на международных соревнованиях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил "Радио Свобода".

Его спросили, что грозит России и ее спортсменам в случае, если они проиграют спортивный арбитраж по поводу отстранения Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).

"Сам запуск этой судебной процедуры дает возможности для третьих лиц войти в процесс с требованием ужесточения санкций. До этого момента они не имели никакой возможности это сделать, потому что не были сторонами дела. А все, кто профессионально занимается этой темой, знают, что целый ряд стран выступили за полное лишение российских спортсменов права участвовать в Олимпиадах и других международных соревнованиях", – сказал Ганус.

Его спросили: "Даже под нейтральным флагом?" – и глава РУСАДА ответил: "Да, именно так!"

"Они ссылаются на то, что произошел фактически рецидив. Такая практика (выступление под нейтральным флагом) была на зимней Олимпиаде в Пхенчхане. Теперь же, как я читал в международной прессе, говорят, что русские не сделали никаких выводов", – объяснил Ганус.

По его словам, на последних международных конференциях, в которых он участвовал, "российский спорт уже фактически шел к выходу из кризиса".

"Все видели, что базу передали, что идет работа, что РУСАДА очень эффективно, что на конец 2019 года выявлено 202 нарушения... То есть показатели сумасшедшие! А получается, что нет, ничего подобного", – заявил Ганус.

Россия оказалась втянута в допинговые скандалы после подмены результатов исследований спортсменов из РФ во время зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году.

Источник: https://censor.net.ua/n3168557
 
   
 Топ комментарии
 
эй хакасс. ну ка поподробнее про вяличие проблей.
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Гнать эту кацапо-фашисткую нечисть отвсюду!
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Гнать эту кацапо-фашисткую нечисть отвсюду!
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ЗЕбики а шо я вам нашел!
МОЛИТВУ НА НОЧЬ!
Зеля наш, иже еси на Плюси!
Да святится имя твое, да приидет партие твое, да будет Квартал твой, яко же в Украине и на офшорах! Путин насущный даждь нам наш газ, и остави нам "Сваты" наши, яко же и мы оставляем вам деньги наши. И не введи нас во Гейропу, но избави нас от Пороха. Яко твое есть и царство, и сцена, и слава по жизни.
Цьом!))))
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Все классно. Ржала даже кошка.
Только "Русские переходите к нам" - перебор. Нафиг у нас они вс...р...а...лись. Из-за допингового скандала российским спортсменам могут запретить выступать даже под нейтральным флагом - Цензор.НЕТ 7046
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Врет кацап. Повторное наказание было наложено за манипуляцию с базой даной РУСАДА, которая находилась под охраной следственного комитета. Т.е. под арестом как вещественное доказательство. К тому же был и еще один случай - федерация легкой атлетики отослала в ВАДА поддельную справку, оправдывающую отказ от допинговых анализов. А ВАДА взяла и проверила - ни таких врачей, ни такого лечебного учреждения в природе не существует. Кацапьё в своём репертуаре.
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уже в открытую монголоидов набутыливают. Прямым текстом говорят что нету никакой изгойной парашки и русни нету.
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эй хакасс. ну ка поподробнее про вяличие проблей.
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мы в курсе что на твоей сраной мордовии все карлики недомерки и пигмеи. педофильное ******** - твое божество так же за плинтусом прячется.
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Главное,что ты руССких кровей. Хотя папуасы милее люди,чем такие гондоны, как ты, мокша.
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У тебя без мельдония не хватило сил даже точку в конце предложения поставить?
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Kurt Raffa, я знаю много медицинских терминов про тебя

но из-за них меня Админ забанит Из-за допингового скандала российским спортсменам могут запретить выступать даже под нейтральным флагом - Цензор.НЕТ 5707
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у этого тунгуса один диагноз - он удмуртъ.
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тунгусы и удмурты не русские - не нужно обижать людей !
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наоборот это и есть рузькие луди.

Это я о православности и славянстве русни.
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Мокша, а расскажи, как ваши хоккеисты победили вчера канадцев в 2011 году на матчТВ?

На Солнце после севкорейца когда высадитесь?😉
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Мокша, а никакое. Как и большинство из почти 200 стран мира. И, заметь, набутылочник, никто не страдает от этого. Это у вас попаболь. Биндероканадцы распяли мальчиков в трусиках и конькпх прям на ледовой арене.😂
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Ты серьозно, лол, дай где посмотреть, уже падстолом. Поржу перед сном
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та то русню чучхейцы за два воза сена научили. скоро на мордовском телевизоре кацапне расскажут что ихнее микроскопическое ***** слетало на альфу центавру и обратно. и мордва ведь поверит.
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Ну я не знаю, где посмотреть. Там чуть ситуация такая была. Официальная трансляция досталась первому каналу, а матчТВ решил в это время крутануть запись 2011 с теми же самыми командами, когда русня выиграла. А многие руССке патриоты не вкурили и подумали, что прямой эфир и обкончались от счастья в соцсетях, пока им объяснили что и как на самом деле. И кто вчера выиграл.
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Всё еще проще: на соревнованиях под нейтральным флагом смогут выступить только те рузке, которые докажут, что никакого допинга не употребляли
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Похоже завтра у русских спортсменов отберут треники и кросовки

а может так и надо ? Из-за допингового скандала российским спортсменам могут запретить выступать даже под нейтральным флагом - Цензор.НЕТ 8473
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Из-за допингового скандала российским спортсменам могут запретить выступать даже под нейтральным флагом.

Кацапи будуть виступати під "Веселим Роджером"...
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Журналісти підгледіли за збірною росії з мельдонію, яка нишком займалась спортом Из-за допингового скандала российским спортсменам могут запретить выступать даже под нейтральным флагом - Цензор.НЕТ 9631 .
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Русня проведёт альтернативную Олимпиаду.

Ну как проведёт... На МатчТВ покпдут запись сочинской. Шах и мат вам, русофобы!
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Ты хотел сказать Россия! Потому что у Украины с достижениями все ок! Море талантливых спортсменов! А у РФ наоборот сплошной позор!
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