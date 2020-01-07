 "Я не поддерживаю аннексию", - российская блогер Митрошина попыталась оправдаться за инцидент с активистами "Відсічі" за вопрос о том, "Чей Крым?"

Как передает Цензор.НЕТ, в своем телеграмм-канале "Митрошина негодует", она заявила, что получила множество негативных комментариев в отношении ситуации, сложившейся вокруг вопроса "Чей Крым?".

"Я, если честно, не знаю, какой комментарий написать. Мне очень неловко... На всякий случай напишу: я не поддерживаю аннексию Крыма и не имею отношения к государственным российским СМИ", – написала блогер.

Она добавила, что "многие украинские СМИ пишут, что я работаю на канале "Россия 1" и занимаюсь пропагандой". А на самом деле, мол, она "с 2014 по 2017 работала на радио "Москва ФМ" и вела передачу про автомобили".

При этом Митрошина так и не объяснила, что, собственно, мешало ей просто во время мероприятия ответить на вопрос активистов о Крыме и таким образом избежать конфликта, который возник из-за её молчания.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее в Киеве гражданское движение "Відсіч" сообщило о задержании и избиении активистов, которые задали вопрос "чей Крым?" российскому блогеру Александре Митрошиной.