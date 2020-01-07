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Все про:Крым (22243) Россия (74699) блогер (116)

 "Я не поддерживаю аннексию", - российская блогер Митрошина попыталась оправдаться за инцидент с активистами "Відсічі" за вопрос о том, "Чей Крым?"

Российский блогер Александра Митрошина после завершения встречи с поклонниками в своем телеграмм-канале попыталась исправиться за инцидент, который произошел сегодня в Киеве перерос в столкновения с представителями общественного движения "Відсіч".

Как передает Цензор.НЕТ, в своем телеграмм-канале "Митрошина негодует", она заявила, что получила множество негативных комментариев в отношении ситуации, сложившейся вокруг вопроса "Чей Крым?".

"Я, если честно, не знаю, какой комментарий написать. Мне очень неловко... На всякий случай напишу: я не поддерживаю аннексию Крыма и не имею отношения к государственным российским СМИ", – написала блогер.

Она добавила, что "многие украинские СМИ пишут, что я работаю на канале "Россия 1" и занимаюсь пропагандой". А на самом деле, мол, она "с 2014 по 2017 работала на радио "Москва ФМ" и вела передачу про автомобили".

При этом Митрошина так и не объяснила, что, собственно, мешало ей просто во время мероприятия ответить на вопрос активистов о Крыме и таким образом избежать конфликта, который возник из-за её молчания.

Я не поддерживаю аннексию, - российская блогер Митрошина попыталась оправдаться за инцидент с активистами Відсічі за вопрос о том, Чей Крым? 01

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее в Киеве гражданское движение "Відсіч" сообщило о задержании и избиении активистов, которые задали вопрос "чей Крым?" российскому блогеру Александре Митрошиной.

Источник: https://censor.net.ua/n3168556
 
 
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Так а чій Крим ця ..зда відповіла? Нє? Робіть висновки.
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Там не вона здивувала. Там кієвлянкі зашкарились. Поклонніци «Одноклассніков», «Контактіков» і Шарія.
Зашкварний шабаш київських гараццкіх ТП.
Є повне відео затримання Овчаренка.
Такого приниження українця не було і за Януковича.
У крайньому випадку, ніхто не заарештовував дівчину, яка пожбурила у іппало Жиріновскому жменю квашеної капусти.
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Та как раз наоборот,железное.
Тут то ей ничего не будет,в любом случае,а от на расеюшке может и порваться.
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Конечно, говоря твоим языком - девушка очкует. В раше есть, как я помню, уголовная ответственность за непризнание Крыма российским.
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збройним добрим словом...

Анатолий Штирлиц

@Shtirlitz534 ч

Генеральний спонсор свят - Збройні сили України!
Вірте в них! Вірте в воїнів! Разом переможемо!
Смачної куті.

"Я не поддерживаю аннексию", - российская блогер Митрошина попыталась оправдаться за инцидент с активистами "Відсічі" за вопрос о том, "Чей Крым?" - Цензор.НЕТ 6750
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Їй треба було відповісти, що Крим - український і зеля одразу її поміняє на ще одного з терористів. Для цього багато мізків не треба.
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единственно что могу сказать в оправдание блоггерши, я сам не люблю когда меня начинают "терроризировать" дурными вопросами. идиотизм же в интернете спрашивать у незнакомого человека "чей Крым", категорически настаивая на немедленном ответе. ну , скажет он что украинский и что дальше? денег ему для ВСУ перевести? хотя, в принципе, все эти контакты с россиянами любого окраса я не одобряю. от самых "отпетых" оппозиционеров можно услышать что в Кремле тиран, Россия в упадке, но Крым надо было брать. имперские комплексы... ну их всех к черту...
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Дядька, если ты пришел на любое общественное собрание, спикером в котором являешься ты, то, будь добр, отвечай на ВСЕ вопросы. Иначе грошь тебе цена. Вот, собственно, цена 'блохеров' и вылезла. Люди, которые срут, извините за, *****, выражение, теряются от обычных вопросов, а потом пытаются оправдаться в блоге, в котором никто морду не набьет, не заслуживают никакого внимания. Кроме нас, конечно, постящих под этой новостью експертов политологии, экономики, теологии и прочих серьезных наук, лохов)
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В Криму була в 2017?... закон порушила! Де СБУ? За що аваківські пси скрутили активістів???
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Звичайно, що ця блогерша збрехала, як і деякі подібні проросійські коментатори. Чому їй взагалі дозволили бути в Україні?
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Норм вона казала. Її і за ці слова тепер роботи всюди позбавлять.
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"Я не поддерживаю аннексию", - российская блогер Митрошина попыталась оправдаться за инцидент с активистами "Відсічі" за вопрос о том, "Чей Крым?"

Лучше поздно, чем никогда...
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Всему сходняку куриц безмозглых украинских без разницы чей Крым.Она стрижет бабло на дурочках от Зеленского.Нужно было дать пинка под зад и за поребрик нах! "Я не поддерживаю аннексию", - российская блогер Митрошина попыталась оправдаться за инцидент с активистами "Відсічі" за вопрос о том, "Чей Крым?" - Цензор.НЕТ 1595
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"Я не поддерживаю аннексию" немедленно должно быть принято к сведению. Украинцы не будьте дураками, не враждуйте с потенциальными союзниками.
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По суті ця блогерша влаштувала в Києві провокацію. Робіть висновки із цієї події.
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если откровенно,не так отвратна она сама,как те мочалки которые были в зале ...вот это настоящая мерзость.
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Дійсно, бо блогерша інфікований продукт "руського міра", а мочалки - зебілоподібні істоти.
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Та ладна кацапська шмара..не парся..У нас вже.."мір з кацапами па средине"..
Як в 1920р..а потім зевіслюки жерли своїх...
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а зачем эта ***** приехала в Украину? И вообще, что за дятлы к ней пришли на лекции?
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хороший вопрос. и мне интересно где она столько упоротых насекомых в киеве нашла?
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беркутню-убийц зелёное чмо отпустило, теперь сепары в полицейской форме осмелели. А ведь это не первый раз вскрытия сепаров в полицейской форме.
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