 Издание "Слідство.Інфо" опубликовало имена 44 человек, которых Украина отдала в рамках обмена

Как передает Цензор.НЕТ, издание "Слідство.Інфо" опубликовало имена 44 из 124 лиц, которых Украина отдала оккупационным властям на Донбассе в рамках обмена 29 декабря.
Издание сообщило, что в первый материал вошли имена тех, кто подозревался в терроризме на территории свободной части страны.
Кроме того, в публикации названы 17 иностранцев, которые обвинялись в тяжких преступлениях, но были отпущены в рамках обмена. Большинство из этих людей - граждане Российской Федерации.
Напомним, что Украина в рамках обмена получила 76 человек, в том числе 12 военных.
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Эдуард Бондаренко
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убийство контрразведчика Хараберюша
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Сергей Пастухов
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убийство контрразведчика Хараберюша
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Аббасов Рустам Нуридин Оглы
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подготовка теракта в Мариуполе
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Сергей Петриков
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подготовка теракта в Мариуполе
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Марина Ковтун
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теракт в пабе "Стена"
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Вячеслав Чумак
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теракты на железной дороге возле Харькова
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Владимир Дворников
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взрыв на шествии достоинства в Харькове
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Сергей Башлыков
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взрыв на шествии достоинства в Харькове
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Виктор Тетюцкий
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взрыв на шествии достоинства в Харькове
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Игорь Джадан
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участник харьковского антимайдана, обвинялся в теракте, сепаратизм
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Вячеслав Евтухов
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"харьковские партизаны"
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Сергей Веселов
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"харьковские партизаны"
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Дмитрий Волошко
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"харьковские партизаны"
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Константин Калашников
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взрыв моста на железной дороге в Одесской области
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Владислав Долгошея
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взрывы на железной дороге в Одесской и Николаевской областях
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Руслан Долгошея
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взрывы на железной дороге в Одесской и Николаевской областях
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Николай Казанский
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взрывы на железной дороге в Одесской и Николаевской областях
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Олег Мазур
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взрывы на железной дороге в Одесской и Николаевской областях
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Николая Селятенко
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взрывы на железной дороге в Одесской и Николаевской областях
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Николай Дубина
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взрыв на железной дороге в Запорожской области
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Катерина Фотьева
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серия терактов в Одессе
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Александр Шевцов
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серия терактов в Одессе
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Игорь Удовенко
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серия терактов в Одессе
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Евгений Подмазко
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серия терактов в Одессе
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Владимир Грубник
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взрыв возле одесской СБУ
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Мирослав Мельник
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взрыв автомобиля в центре Одессы
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Николай Рубан
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принес бомбу в банке с медом на украинский блокпост
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Валерий Гратов
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российский полковник, "друг" Моторолы и Гиви
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Лариса Чубарова
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российская террористка "Тереза"
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Александр Дакар
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российский киллер, пытавшийся убить Амину Окуеву и Адама Осмаева в 2017 году
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Руслан Гаджиев
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российский боевик
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Олег Даронин
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российский боевик
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Владислав Макаров
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российский шпион
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Шамиль Мулиев
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российский боевик
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Сергей Петров
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российский боевик
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Мурат Джимиев
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россиянин, попытка теракта возле Верховной Рады в 2017 году
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Василий Кусакин
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российский боевик
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Николай Покусаев
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российский боевик
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Евгений Шаталов
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российский боевик
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Максим Сливко
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россиянин, попытка теракта в Киеве в 2015 году
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Анатолий Бусыгин
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россиянин, убийство в Мариуполе
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Дмитрий Новиков
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белорусский боевик
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Олег Ткачук
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белорус, участник событий 2 мая в Одессе
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Рафаэль Лусварги
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бразилец, воевал за "ДНР"
унитаз с умными хахашками вон оно откуда берется из жизни взрослых "хахашек" политики...
Никита Толмачёв
Так виходить?
А взагалі - це повний 3,14..дець.
Дорогой Владимир Александрович!
Поздравляю Вас с Рождеством Христовым и хочу пожелать успехов в Ваших усилиях по установлению мира в нашей Украине!
Спасибо Вам большое за звонок и поздравления по случаю Нового года моему другу и бывшему коллеге Владимиру Путину. Он хороший и добрый человек. Почаще звоните ему и Вы решите все ваши проблемы.
Если назовете одну из улиц Киева в его честь, он вас озолотит. Вы ведь сами сказали - для Вас нет никакой разницы как называется улица?!
Так сделайте этот маленький подарок президенту великой державы и соседу.
Путин хочет мира также, как и Вы. Просто перестаньте стрелять.
Эту гражданскую войну начал Ваш предшественник Петро Порошенко, который напал на наш родной Донбасс. Там тоже хотят мира! Давайте жить дружно!
Зачем Вам эта граница с Россией? Защитники Донбасса вместе с российской армией надежно ее охраняют, тогда как через западную границу Украины вовсю лезет контрабанда.
Дайте Донбассу особый статус и пусть ополченцы "ДНР/ЛНР" выберут своих представителей-депутатов в Верховную Раду Украины.
Вы вместе с ними решите все вопросы. Они честные и порядочные люди, но они боятся националистов, которые начнут их убивать лишь потому, что они не знают украинского языка.
Пусть они охраняют границу своих республик и у вас наступить долгожданный мир. Буду рад помочь Вам, чем смогу.
Как только Вы договоритесь с Путиным и руководством "ДНР/ЛНР", наступит мир. Тогда я готов вернуться в свой родной Донбасс, чтобы с Вашей помощью начать его восстанавливать.
Это моя мечта. Надеюсь, она сбудется и Вы приедете в наш Донецк поддержать его трудолюбивый и мирный народ.
Искренне Ваш, с уважением Виктор Янукович
Письмо на 4 день рождения в застенках: "Не надо нас вытягивать любой ценой - победа от этого не приблизится. Использовать нас как оружие против врага - да. Знайте, что мы не слабое ваше место. Если нам суждено стать гвоздями в крышку гроба тирана, то я хотел бы быть таким гвоздем. Просто знайте, что этот гвоздь не согнется."
Отдал беркутов и слил дело Майдана. Вместо этого посадил Пашинского. Ну что же.
https://www.youtube.com/watch?v=CV1aUZy-iXA
На видео -- все снайперы Пашинского. Российская реальность грядет.
Харьковская соска зайчиха шесть человек размазала машиной и отдыхает на багамах и за этих ничего бы не было.
Як же ж нам не пощастило з сусідами (((
На рашку ідуть заробляти, так само як і в Поляндію чи Чехію. То інфузорії. А ні свідомості, а ні гідності. Хай ідуть. Повітря чистішим буде. Як на мене, то краще б вони і не повертались, від таких недогромадян все одно немає ніякої користі.
будуючи тісне співробітництво з НАТО - ми економимо їм до біса грошей.
Але спершу треба щось вирішувати з промосковським президентом