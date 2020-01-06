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 Издание "Слідство.Інфо" опубликовало имена 44 человек, которых Украина отдала в рамках обмена

В списке оказались 17 иностранцев, большинство - граждане России.

Как передает Цензор.НЕТ, издание "Слідство.Інфо" опубликовало имена 44 из 124 лиц, которых Украина отдала оккупационным властям на Донбассе в рамках обмена 29 декабря.

Издание сообщило, что в первый материал вошли имена тех, кто подозревался в терроризме на территории свободной части страны.

Кроме того, в публикации названы 17 иностранцев, которые обвинялись в тяжких преступлениях, но были отпущены в рамках обмена. Большинство из этих людей - граждане Российской Федерации.

Напомним, что Украина в рамках обмена получила 76 человек, в том числе 12 военных.

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Источник: https://censor.net.ua/n3168555
 
 
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Круто. Тобто, роби в Україні теракти, вбивай дітей- РФ тебе викупить?
Так виходить?
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а я то думаю что за игра игрушка у наших детей
унитаз с умными хахашками Издание "Слідство.Інфо" опубликовало имена 44 человек, которых Украина отдала в рамках обмена - Цензор.НЕТ 8834 вон оно откуда берется из жизни взрослых "хахашек" политики... Издание "Слідство.Інфо" опубликовало имена 44 человек, которых Украина отдала в рамках обмена - Цензор.НЕТ 1066
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Цей мокшано-удмуртський вилупок брав участь у побитті активіста на виступі московської зайди Мітрохіной.
Никита Толмачёв

Видання "Слідство.Інфо" опублікувало імена 44 осіб, яких Україна віддала в межах обміну - Цензор.НЕТ 5413
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Не понятно только почему этого зэбилы не сделали официально.
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После освобождения садистки "Терезы", которая пытала и расстреливала наших ребят, я даже не знаю какое дно еще может пробить это зеленое ничтожество. Осталось только, наверное, Гиви с Моторолой реабилитировать и посмертно дать им звание Героя Украины. Я даже не понимаю степень деградации морали у Зели. То, что он манкурт и предатель для меня уже абсолютно ясно. Но это каким-же подонком и ничтожеством надо быть, чтобы освободить и отпустить ТАКОЕ !!!
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Круто. Тобто, роби в Україні теракти, вбивай дітей- РФ тебе викупить?
Так виходить?
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вони на Ізварині наберуть за пів години бабок-пенсіонерок ще на декілька обмінів.
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Да на кой хрен нам списки мокшанских ублюдков? Факт то, что всех на всех ни хера не факт.
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Зараз на Слідство.Інфо заведуть справу за розкриття державної таємниці...
А взагалі - це повний 3,14..дець.
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Почитай коменты некоторых "патриотов". Под лозунгом "только бы не "мародер" стаду зеленых де*илов можно смело просырать свою страну. И дело не Порохе. Дело в принципах. Таким обменом наши тупицы и Раша говорят всей своей мрази тут "Делайте что хотите, взрывайте, убивайте детей и патриотов, лгите, воюйте у них в тылу - мы всех вытащим, ибо эти идиоты вас отдадут за "блестящие бусы"
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Конечно. А кого же отдавать??? Нужны были успехи в Париже. Вот их и нарисовали. А то, что в Париже был полный провал нормальным уже понятно
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Очевидно успех это подписание капитуляции как дважды в Минске сделал Порошенко. Тогда да, провал. С руской точки зрения естественно.
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Найди в минских соглашениях подпись Порошенко.
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Ми5ские соглашения это позор Украине. А официально они называются Мирный план Президента Порошенко. При этом его подписи под этитми документами нет
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Это при Порошенко их отловили и посадили, а Зеленский их выпустил на свободу.
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То, что преступление совершил Порошенко в Минске, не оправдывает преступление Зеленского в Париже.
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"российский боевик" - это что, б..., за обозначение??? Жанр фильма?
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Президенту Украины Владимиру Зеленскому:

Дорогой Владимир Александрович!

Поздравляю Вас с Рождеством Христовым и хочу пожелать успехов в Ваших усилиях по установлению мира в нашей Украине!

Спасибо Вам большое за звонок и поздравления по случаю Нового года моему другу и бывшему коллеге Владимиру Путину. Он хороший и добрый человек. Почаще звоните ему и Вы решите все ваши проблемы.

Если назовете одну из улиц Киева в его честь, он вас озолотит. Вы ведь сами сказали - для Вас нет никакой разницы как называется улица?!

Так сделайте этот маленький подарок президенту великой державы и соседу.

Путин хочет мира также, как и Вы. Просто перестаньте стрелять.

Эту гражданскую войну начал Ваш предшественник Петро Порошенко, который напал на наш родной Донбасс. Там тоже хотят мира! Давайте жить дружно!

Зачем Вам эта граница с Россией? Защитники Донбасса вместе с российской армией надежно ее охраняют, тогда как через западную границу Украины вовсю лезет контрабанда.

Дайте Донбассу особый статус и пусть ополченцы "ДНР/ЛНР" выберут своих представителей-депутатов в Верховную Раду Украины.

Вы вместе с ними решите все вопросы. Они честные и порядочные люди, но они боятся националистов, которые начнут их убивать лишь потому, что они не знают украинского языка.

Пусть они охраняют границу своих республик и у вас наступить долгожданный мир. Буду рад помочь Вам, чем смогу.

Как только Вы договоритесь с Путиным и руководством "ДНР/ЛНР", наступит мир. Тогда я готов вернуться в свой родной Донбасс, чтобы с Вашей помощью начать его восстанавливать.

Это моя мечта. Надеюсь, она сбудется и Вы приедете в наш Донецк поддержать его трудолюбивый и мирный народ.

Искренне Ваш, с уважением Виктор Янукович
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Обмен скота на людей это очень выгодная сделка. Собственно так поступал и Мародер. Правда иногда он скот на скот менял как в случае с Савченко. Но в любом случае Зеленский молодец. А порохоскоту грустить и плакать.
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Рыгоскот голос подал, скройся в тундре...
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Ну хорошо, хоть журналисты публикуют, коль наши официальные лица не хотят сказать народу, кого они отдали.
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Віддали справжніх терористів, а отримали таксистів.
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это потому, что в Украине иммитация власти. им все равно.
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Всем недовольным обменом.В следующий раз себя предложите в заложники.Это вам не диваны днями и ночами на цензоре протирать.
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Ну так его на кого поменяли?.Принципиально бы и отказался.
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Сенцов, как и Балух и Сущенко их возвращать ценой предательства и не просили, даже наоборот настаивали это не делать. Они как-раз настоящие патриоты. Только их и не спросили, Узнали они уже все здесь, постфактум.

Письмо на 4 день рождения в застенках: "Не надо нас вытягивать любой ценой - победа от этого не приблизится. Использовать нас как оружие против врага - да. Знайте, что мы не слабое ваше место. Если нам суждено стать гвоздями в крышку гроба тирана, то я хотел бы быть таким гвоздем. Просто знайте, что этот гвоздь не согнется."
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Меняют убийц и террористов (по факту совершения, а не подозрениям, как в России) на политзаключенных. Россия еще тысячи наловит по сфабрикованым "подозрениям" в сотрудничестве с украинскими властями (украинские власти -- враги).

Отдал беркутов и слил дело Майдана. Вместо этого посадил Пашинского. Ну что же.
https://www.youtube.com/watch?v=CV1aUZy-iXA
На видео -- все снайперы Пашинского. Российская реальность грядет.
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А всего-то надо было пристрелить по-тихому и всё.
Харьковская соска зайчиха шесть человек размазала машиной и отдыхает на багамах и за этих ничего бы не было.
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Воїни ЗСУ ТА ПРАЦІВНИКИ СБУ не беріть більше полонених. Піймали,допитали,прикрашали. Ви ж теж бачили список вбивць яких обміняли.
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Ні. Будтьте людми. Беріть полонених. І БЕРІТЬ ВЛАДУ!!!
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все лайно, яке є в світі - стікається таким чи іншим шляхом до засрахи. Якщо це лайно не народжується на засрахє, то ***** те лайно людське по світах викупляє/вимінює..Щоб не "зіпсувати" генофонд засрахи, напевно.
Як же ж нам не пощастило з сусідами (((
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знаешь что хуже всего? что лайна и в Украине хватает. родились, выросли, сдохнут в Украине, а хвалить будут раху. твари...
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важко сперечатись з фактами. Але ж, мушу. Вважаю, що дві третини від тих, хто на Донбасі хвалив засраху, тепер її проклинають. Всі мріяли про "зельоних человечков без крові" а не про розбомблені хати, втрату роботи та напівголодне існування. Треба холопів вчити якось. От засраха нам допомагає вчити наших недогромадян любити свою батьківщину.
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ты оккупированную часть имеешь ввиду? а я подконтрольную Украине. какой там Донбасс?! на западе тоже самое. процент идиотов он везде одинаков... вон из последнего - скандал с мисс Львов. а в рашу на заработки откуда ехали и едут? да со всей Украины! отака фуйня, малята...
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можеш повірити, події на Донбасі привели до тями велику кількість прихильників рашки і на вільних від кацапів територіях.
На рашку ідуть заробляти, так само як і в Поляндію чи Чехію. То інфузорії. А ні свідомості, а ні гідності. Хай ідуть. Повітря чистішим буде. Як на мене, то краще б вони і не повертались, від таких недогромадян все одно немає ніякої користі.
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З іншого боку, на протистоянні кремлю можна добряче грати,
будуючи тісне співробітництво з НАТО - ми економимо їм до біса грошей.
Але спершу треба щось вирішувати з промосковським президентом
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цей президент (навіть язик не повертається це "нєдоразумєніє" називати президентом, але ж..(( ) така ж сама жертва, як і Україна. Так мені здається, принаймні. каломойський загрався своїми жартами, та неочікуванно отримав 73 % голосів виборців. Вважаю, що навіть рейдер бєня не підозрював наявності в країні такої кількості ідіотів. Так що, це ще два рази подивитись, кому зараз гірше, чи країні, чи зеленій шмарклі.
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не слышу соевых мыролюбных вскукареков типа тамжынашилюди.
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Теперь это зебилоидные мыролюбные вскукареки. Вот к примеру, оказывается, шо в Украине задать руспропагандонше вопрос за Крым - нарушение закона.Слава Монике. Вы это сделали разом.
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кто такая моника? это в смысле лолита по новому?
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понял. я думал ты о лолите кокориной (вальцман) писал.
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Ты знаешь, шо я не поклонник Пэдры(мягко выражаясь), но для чего ты продолжаешь тиражировать фсб-шные фейки про лолиту и вальцмана?
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