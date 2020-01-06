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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4193) Ирак (253) Помпео (189)

 Помпео поблагодарил Зеленского за осуждение нападения на посольство США в Багдаде

Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в заявлении официального представителя Госдепартамента Моргана Ортагуса.

В ходе разговора Помпео обсудил с Зеленским ситуацию на Ближнем Востоке и поблагодарил украинского лидера за осуждение нападения на посольство США в Багдаде.

Также госсекретарь США затронул вопрос переноса его поездки в Киев.

Госсекретарь Помпео подтвердил решительную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины и подчеркнул долгосрочное стратегическое партнерство между странами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помпео перенес визит в Украину из-за нападения на американское посольство в Ираке

Источник: https://censor.net.ua/n3168554
 
 
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А потім високо оцінить візит до Оману?
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теж мені новина: преЗЕдент в Омані, - тут 73% в дурмані, може хоч після Оману спаде та омана?
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Думаю,що омана спаде після того, як криза зачепить їхню кишеню.
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мендель выдумывает? мендель а ты еще раз расскажи как авторитет зельца ударными темпами растет во всем мире.....
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Какая разница что говорит Оманский Вова ЯНеЛох.
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