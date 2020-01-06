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Все про:Иран (518) НАТО (6620) Ближний Восток (21) Столтенберг (731)

 Новый конфликт на Ближнем Востоке никому не выгоден, Иран должен воздержаться от провокаций, - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Иран воздержаться от дальнейших провокаций.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина. 

"Все участники встречи выразили обеспокоенность в связи с дестабилизирующей деятельностью Ирана на Ближнем Востоке. В последнее время мы наблюдали эскалацию (действий) со стороны Ирана, в частности, удары по саудовскому энергетическому объекту, также Иран сбил американский беспилотник", - заявил Столтенберг по итогам чрезвычайной встречи Североатлантического совета в понедельник в Брюсселе.

"Участники сегодняшней встречи выступили с призывом к сдерживанию и деэскалации, поскольку новый конфликт не выгоден никому, поэтому Иран должен воздерживаться от дальнейшего насилия и провокаций", - сказал он.

Генсек НАТО принял решение провести внеочередное заседание Североатлантического совета по обстановке в ближневосточном регионе в связи с событиями вокруг Ирака.

Как сообщалось, парламент Ирака рассмотрел 5 января вопрос и принял решение о выводе из страны американского воинского контингента и подразделений стран коалиции, воюющей против "Исламского государства".

С призывом к такому решению выступил на заседании исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди.

Он назвал вывод иностранных войск "наилучшим решением".

Побудительным мотивом стала операция американских военных в Ираке, в результате которой погибли командующий иранского спецподразделения "Кудс" Касем Сулеймани и заместитель руководителя Сил народной мобилизации (СНМ) Ирака (Аль Хашд аш-Шааби) Абу Махди аль-Мухандис.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Это было решение США, без участия НАТО, - Столтенберг о ликвидации Сулеймани

Источник: https://censor.net.ua/n3168553
 
 
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Якщо США не хотіло війни, то не вбивали би Сулеймані.
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Вы смотрю уже террора как кацапстан начали поддерживать.Весело)))
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Ирану без тебя решать и Трампу без тебя решать , что делать с Ираном .Тегеран смеется с евролиберастов .а США ссыт .
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СЕНСАЦИЯ!!!!! Зеленского прибило граблями Порошенко! Тело продолжает отдых.
https://youtu.be/Xm1rfQFOe9o
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Вернуть санкции и обнародовать фотовидеоматериалы из жизни детей ихних "элит" - а дальше только ждать. Война в классическом виде не выгодна никому.
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Я даже не пытался комментировать чушь, от Столтенберга, о том что Штаты не поставили в известность НАТО, о готовящейся ликвидации этого генерала. Кажись Генсек забыл замечательную поговорку: "Was wissen zwei, wisst Schwein"= Что знают двое, знает и свинья. О чем ставить в известность? О такой тончайшей операции?! Была бы 1000% утечка. А азиаты- ребята простые, вместо генерала- вполне могли детишки оказаться, между прочим. Ото ж- лучше помолчать иногда. А эти призывы, к деэскалации- такая же чушь. Будет так- как будет. Нефть уже около 71 доллара стала 70,75 если точнее. Можэ кому-то так надо? Хрен зна! Скоро увидим...
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Да ***** своего добилось.Нато это вывеска,не более того.Ну тем хуже для них.
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