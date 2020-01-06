EN|RU|UK
Темы дня: Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Общество
  1231  50
Все про:Аваков (2941) Австралия (271) пожар (3889)

 Украина готова направить в Австралию 200 спасателей, - Аваков

Украина готова направить в Австралию, которую охватили масштабные лесные пожары, около 200 специально подготовленных спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Правительство Украины сообщило австралийской стороне о готовности направить на помощь около 200 специально подготовленных спасателей ГСЧС. Украинская сторона проинформировала Австралию о готовности прибытия спасателей на место трагедии в течение 24-36 часов с необходимым снаряжением на специально арендованном дальнемагистральном самолете. Наши силы ожидают решения австралийской стороны", - написал Аваков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правительство готово помочь Австралии в борьбе с лесными пожарами, - заявление МИД Украины

По данным местных властей, масштабные лесные пожары, которые продолжаются в Австралии с октября, уничтожили уже много миллионов гектаров лесных площадей. Огнем также уничтожено около 1000 домов. Ситуацию осложняют длительная рекордная жара с температурами выше 40 градусов по Цельсию и порывы ветра.

Источник: https://censor.net.ua/n3168552
 
   
 Топ комментарии
 
ага.. мы уже в Оман направили спасателей.. весь мир ржет с этих полудурков!!!
 показать весь комментарий
 
Молодец Порох. Поки цих зєбілів мордою не потикаєш куди треба, вони й не чухнуться.
 показать весь комментарий
 
За одну эту ёлочку в Сиднее надо помочь!

Украина готова направить в Австралию 200 спасателей, - Аваков - Цензор.НЕТ 197
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ага.. мы уже в Оман направили спасателей.. весь мир ржет с этих полудурков!!!
 показать весь комментарий
 
 
Полудурок бажає нам чуда (лекція трускавецького аніверситету)
https://www.youtube.com/watch?v=ig7f21j8E6I
 показать весь комментарий
 
 
Україна готова направити до Австралії 200 рятувальників, - Аваков - Цензор.НЕТ 9636

треба Чекалкіна попросити про новий мультфільм Про Принца Оманського Україна готова направити до Австралії 200 рятувальників, - Аваков - Цензор.НЕТ 1174
 показать весь комментарий
 
 
межу "готова" и "уже отправила" - расстояние,как от Омана до Юпитера..
 показать весь комментарий
 
 
Коли цунами пошкодило Фукусіму, то зі США одразу вилетів літак зі спеціальними матеріалими для ліквідіції пошкоджень на АЕС. Тобто новини йшли майже паралельно. Домовлялись про прийняття літака в польоті.
 показать весь комментарий
 
 
******* не знает пословицы "Кто скоро дает, тот дважды дает". Пока эти сволочи соберутся в дорогу, там и Австралия может сгореть. Или они сами без нашей "помощи" потушат.
 показать весь комментарий
 
 
Молодец Порох. Поки цих зєбілів мордою не потикаєш куди треба, вони й не чухнуться.
 показать весь комментарий
 
 
За одну эту ёлочку в Сиднее надо помочь!

Украина готова направить в Австралию 200 спасателей, - Аваков - Цензор.НЕТ 197
 показать весь комментарий
 
 
Транспортные самолеты США в срочном порядке перебрасывают десантные войска в Кувейт с оружием и техникой
 показать весь комментарий
 
 
И это только то, что видно "не вооруженным взглядом"...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Надо их обучить как коалам носики смазывать.
 показать весь комментарий
 
 
Боишься утратить ценный опыт? Україна готова направити до Австралії 200 рятувальників, - Аваков - Цензор.НЕТ 9047 Токо смотри, мажь носики а не жо...
 показать весь комментарий
 
 
Нацжон своих направь, авак! А то застоялись без беготни за Порохом!
 показать весь комментарий
 
 
это просто верх идиотизма. самая бедная страна европы отправляет за пол-мира 200 человек арендованным самолетом в одну из богатейших стран мира. страна, в которой пару недель назад сгорело 16 школьников, так как элементарно нет пожарной техники с лестницами до 6-го этажа и оборудования для тушения пожара на такой высоте. там рядом китай, южная корея и масса других стран. больше некому помочь? еще гуманитарную помощь вышлите, дебилы
 показать весь комментарий
 
 
A эти парни знают австралийскую специфику лесных пожаров ? Это такой огненный вал, высотой с десятиэтажный дом, который идёт со скоростью ветра.
 показать весь комментарий
 
 
Там одна блогерша собрала 500тыс. высылая свои фото по 10 долларов. Я дал.
 показать весь комментарий
 
 
Я б ще зрозумів якби направили пожежні літаки з ємностями для гасіння пожеж. Відправляти наших рятувальників на другий континент для гасіння лісових пожеж (там зовсім друга специфіка у нас і близько такого не має, і до такого не готують), але Аваков напевно у цьому краще розбирається...
 показать весь комментарий
 
Там уже все дожди погасили, спасатели хреновы! Смешно читать...Лучше вытяните зелю с "оманы", а то там вон уже война может начаться ( счастливчик, куда не поедет, кругом после него какие то бедствия...)
 показать весь комментарий
 
 
Та пусть бы там оставался. Все равно не он рулит, а бабушка
 показать весь комментарий
 
 
Щойно зебіли Пороха брудом поливали з пропозицію допомогти Австралію, а тепер їхній зебільний міністр те саме пропонує.
 показать весь комментарий
 
 
У зебілів ретропоказ картини "знову всралися"...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
нІ.. ПРОСТО НАГАДАЛИ Баризі що він вже не президент.
 показать весь комментарий
 
 
толик с прибором (Україна готова направити до Австралії 200 рятувальників, - Аваков - Цензор.НЕТ 1242npubop) wrote,


Парадокс

Вот почему для нас пожары в Австралии - это мировая трагедия, а горящая Сибирь - так вам и надо, кацапы?
В чем причина? Неушто мы- таки русофобы?
 показать весь комментарий
 
 
Потому что Австралия горит по причине сухой погоды и других местных факторов, а Сибирь просто подожгли путинские холуи, дабы скрыть масштабы вырубок.
 показать весь комментарий
 
Солнечное небо Италии помутнило рассудок керманыча - в Австралию так в Австралию..))
 показать весь комментарий
 
 
Дешевле б было если б туда один Аваков поехал, и .... там и остался!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Я так понимаю государству некуда денег девать. Без вас разберутся, чипы и дейлы куевы.
 показать весь комментарий
 
Хороша помощь...когда там уже почти все сгорело и дожди пошли
 показать весь комментарий
 
 
Аваков, Антоненко и Кузьменко выпускай и сам ехай хоть в Австралию, а хоть и дальше...
 показать весь комментарий
 
 
Нужно отправлять.это будет хороший поступок со стороны Украины.
 показать весь комментарий
 
Та там уже дощі пішли. Поки зберуться, то все потухне. Хіба рятувальники відпочинуть біля океану і в теплі, за наш рахунок (бюджет)
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх