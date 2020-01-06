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 Нарушив минские договоренности, террористы разместили 22 установки "ГРАД" возле Хрустального, - ОБСЕ

На временно оккупированной территории Луганской области выявлено вражескую технику, которая находится там в нарушение Минских договоренностей.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.

В сообщении отмечается: "Украинская сторона совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает, что вооруженные формирования Российской Федерации продолжают грубо нарушать Минские договоренности, размещая военную технику с нарушением линий отвода.

В отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 6 января обнародована информация, что на неподконтрольной правительству Украины территории зафиксировано вооружение, которое размещено с нарушением линий отвода. В частности, 4 января вблизи населенного пункта Хрустальный (быв. Красный Луч) патруль ССМ ОБСЕ зафиксировал 22 единицы реактивных систем залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм).

Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон отмечает, что своими действиями вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз демонстрируют нежелание соблюдать Минские договоренности и откровенно пренебрегают взятыми обязательствами в рамках консультаций Трехсторонней контактной группы по отводу тяжелого вооружения по всей линии разграничения сторон".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Утром наемники РФ обстреляли Водяное из запрещенных минскими соглашениями минометов, - СЦКК

Источник: https://censor.net.ua/n3168550
 
 
 Топ комментарии
 
Нічого страшного. До Оману не дострелять.
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а нам похер!!!.. мы в Омане!!!.. туда "Грады" не добьют!!!
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Хе-хе. зэбилы все в одноглазниках и вконтакте Попри Мінські домовленості, терористи розмістили 22 установки "Град" біля Хрустального, порушивши лінії відведення озброєння, - ОБСЄ - Цензор.НЕТ 4183
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Дожились. Уже и ОБСЕ офигевает, как нас "разводят"
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ОБСЕ слепое, так как там в основном кацапы, я представляю сколько там уже всего понаставлено, что даже они не промолчали.
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Пора и нам наступать.
Вызывайте из отпуска клоуна
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Вот это новость.
Действия дальнейшие?
ермак, богдану и компании по барабану.
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А як "гарно" хрипатий дякував Путіну за розуміння та вітав з Новим роком та Різдвом....Во навибирали....Зато "нема" знайомих та кумів у Раді та керівництві!! Всі вбивці дома, у РФ зустріли Новий рік...відпочинуть та й знову у ДНР та ЛНР на сафарі поїдуть...Воно в Омані з дружиною на ділових перемовинах....4 раз за півроку відпочиває від тяжкої праці....Цікаво де інші слуги Ко зустріли Новий рік....Радій бидло....
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Пеца за пять лет вывел в Украине стадо (всего пару %)диких существ им будет ненравится и они будут поносить все хорошее,и лишь время их сможет утилизировать
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Та непереймайся! зебіли собі самі чай не заварять, так що чекати не довго...
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Курва як я регочу😂. Чоловіче на наступний раз повитирайсі мокрими майтками і обов'язково навиворіть би ті не врікли такого красівого.. Як буш сидів за столом обов'язково плюй по три рази через плече ліве- то на удачу. Скажи Лєнці най ті причіпе булавку до трусів- то на фарт коли будеш просив гроші в МВФ..І саме головне не стрижи нігті ні на руках ні на ногах адже в них зберігаєсі мудрість.. Ходи ***** зачуханий може і нам пофартить😂😂😂😂
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Ти с того кацапа як с живого все це списав...
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Даже большинство из них поняли,что нелох42 развел 73% как лохов!
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Нарушили не нарушили...Сравнять с землёй ,потом разберёмся ,может быть.
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Чем сравнивать собрался? Там до границы часа три езды, если ты не понял. По трассе, без препятствий. Не думаю, что нам стоит радоваться.
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Якби було все так просто!Я,донеччанин,стверджую,що рашисти завжди підло ставлять РСЗО, арту біля житлових секторів,лікарень та т.п.,тому їх побачила ОБСЕ!Рівняти з землею - бити по своїх громадянах та нашій інфраструктурі!Ця їх рашистська тактика діє в ОРДЛО вже 6-й рік!
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Бубочка дав наказ ЗСУ ! Убєрі оружіє , я нє лох ! А ОБСЄ доводить інше !😈
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а ольха долетит до этого найденного в шахтах?
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Для зебилов попытаюсь объяснить, почему в Красном Луче. Просто через Красный Луч проходит трасса из Ростова. Что это значит? А то, что рашка "для обороны" гонит через границу РСЗО. Ну конечно же они собираются просто отдавать Донбасс Бубочке! Правда, зебилы? И наверное поэтому же работников предприятий там заставляют получать кацапские паспорта. Я даже боюсь прогнозировать развитие событий.
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Ви знаєте дивуюся з тих писачів які ненавидять Президента Зеленського. Який зробив за півроку більше як засновник партії РЕГАНІВ ПОРОХ. Але, що зробиш така їх доля ненавидіти всіх українців крім себе РЕГАНІВ і ПОРОХІВ. Живіть у мирі. А наші полонені вже вдома. Не при ПОРОХУ а при Президенту Зеленському. Слава Україні.
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Тобі "Слава Україні" не застрягла в горлі?Дурень ти!
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Валерий, вы абсолютно правы, несмотря на зарницы Альцгеймера или просто низкий интеллект, сами разбирайтесь. Порох пять лет балансировал, но под конец срока таки стал патриотом, а Зе умудрился за полгода продать страну с Потрохами, это даже Янеку не удалось.
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в комментах одноклітинні діабетики сидять... бридко.
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Известно? Известно.
******* всей мощью. Чтобы в километре вокруг ничего не осталось.
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а что же на это скажет наш гавнокомандующий попивающий сок в Омане...??
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