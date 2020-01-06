 В Карпатах объявили штормовое предупреждение, есть опасность схода лавин

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра.
"Возможны сходы лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин", - говорится в сообщении.
Синоптики отмечают, что лавины могут сойти на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей и в горах Черновицкой области. Они призвали воздержаться от походов на высокогорье.
Кроме этого умеренная снеголавинная опасность (2 уровень) ожидается 6-7 января в горах Львовской области.
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