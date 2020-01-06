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Все про:Гидрометцентр (594) Карпаты (198) сход лавин (4)

 В Карпатах объявили штормовое предупреждение, есть опасность схода лавин

В горах Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областей 6 и 7 января сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень), синоптики объявили штормовое предупреждение.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра.

"Возможны сходы лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин", - говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что лавины могут сойти на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей и в горах Черновицкой области. Они призвали воздержаться от походов на высокогорье.

Кроме этого умеренная снеголавинная опасность (2 уровень) ожидается 6-7 января в горах Львовской области.

Также читайте: Рождество в горах: ГСЧС предупреждает о возможных лавинах в Карпатах

Источник: https://censor.net.ua/n3168548
 
 
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надеюсь Карпатские лавины завалят Бубочку в Омане.. а чего нет?!
поехал отдыхать в Буковель, а оказался в Омане.. бывает!
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нафига бубочку преждевременно так налякалы?
теперь мендель задумается о гидромедцентре...
ячейка антисемитов,блин.
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кто сумеет связать штормовое предупреждение в Карпатах с липецким рошеном-тот молодец.
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Насчет липецкого рошена не уверен, но четверо сверхразумов в комментариях выше уже связали это с Зеленским.
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в карпатах угроза катастрофы а рошенко про австралию думает
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Странно, а почему на Цензоре нет новости, что в Киеве полиция "оформила" украинцев, которые вышли против "русского мира". Да еще эта блогерша из страны агрессора, посещала Крым! Как она оказалась в Украине? И почему эту провокаторшу не арестовали и не выдворяют из Украины?
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Де з"являється бідоносець, чекай якоїсь біди. Доведено нелохом.
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