 Это было решение США, без участия НАТО, - Столтенберг о ликвидации Сулеймани

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил в понедельник генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
"Это было решение, принятое США без участия коалиции против ИГ и НАТО", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.
Столтенберг пояснил, что в понедельник американская сторона предоставила союзникам по НАТО пояснения по поводу того, почему Вашингтон решил ликвидировать Сулеймани. Подробностей этой информации генсек раскрывать не стал.
Накануне парламент Ирака одобрил резолюцию с требованием к иракскому правительству вывести с территории страны все иностранные войска.
Побудительным мотивом таких действий стала операция американских военных в Ираке, в результате которой погибли командир иранского спецподразделения "Кудс" Касем Сулеймани и заместитель руководителя Сил народной мобилизации (СНМ) Ирака (Аль Хашд аш-Шааби) Абу Махди аль-Мухандис.
В официальном сообщении американское Министерство обороны (Пентагон) заявило о причастности Касема Сулеймани к нападению на американскую военную базу в Ираке 27 декабря и организации штурма посольства США в Багдаде.
Президент США Трамп лично отдал приказ об этом ударе. После операции он заявил, что иранского генерала Касема Сулеймани необходимо было убить значительно раньше.
Бабьему Яру
Рождеству
"Впервые Украина выбрала президента-еврея и, впервые за годы независимости, сюда в этот день не пришел президент Украины. Он же еврей, ему не надо"
оборонять надо любого члена НАТО, будь то США или Эстония, без разницы. а вот атаковать... думай!ТЕ.
Или легкая очабоченность.
шо мешало словить дроны пушилина-путина с ракетами на борту?
Это тот блок куда мы хотим вступать? И эти смогут убить всех наших врагов? Если без НАТО мы не выгоним кацапов, то с НАТО мы точно не выгоним кацапов. Такое НАТО нам не нужно.
Не забывает Трамповскую **********, и упорное его желание "вернуть Россию в G-7".
Чи просто амери в хєр не ставлять союзників.
под руководством генерала Сулеймани были убиты многие тысячи людей, в том числе 30-40 американцев:
теперь ракетным ударом американские солдаты убили его самого на территории военной базы иранского спецназа, незаконно действующего на территории Ирака:
на войне, как на войне. Какие могут претензии ?
Но, тегеранским недоумкам неплохо бы почитать древние тексты о том, что пророк Даниил был поумнее и похитрее их всех вместе взятых и заодно припомнить, как всемогущий персидский царь превратился по пророчеству Даниила в грязное вонючее животное, жрущее с земли...
Если на сторону Ирана встанет Китай или рашка? Выразят глубокую озабоченность? А такое может случиться легко и это будет уже не маленькая локальная войнушка.
То, что мы наблюдаем сейчас - это желание как внутри США, так и в НАТО максимально дистанцироваться от данного конфликта. Посмотрите, что пишут во всех СМИ, суть примерно следующая: это личное решение Трампа, мы вообще не при чем, узнали, когда все уже случилось.
Они уже сейчас готовят почву, что бы сказать - вы это начали, сами и разбирайтесь, мы тут не при делах.
Про Китай я упомянул не случайно: у них достаточно много проектов как в Ираке, так и в Иране.
Если не прямым участием, то оружием и разведкой легко помогут.
В Китаї адекватне керівництво, тому це виключено. рашка з маразматіком на троні може через прокладок, але їй миттєво роги з копитами вирвуть.
Зміст всього такий - війни ніхто не хоче. Тому всьому є свій рівень. Якщо досі не зрозуміло, то дуже швидко стане зрозуміло.
Власти Ирана объявили о успешном проведении испытания иранского аналога американского беспилотного самолета RQ-170 Sentinel. Сам аппарат разработан на базе захваченного в 2011 году американского беспилотника RQ-170 Sentinel, который предположительно был каким-то образом перехвачен иранскими военными, когда самолет вошел в иранское воздушное пространство из Афганистана. Первоначально предполагалось, что в этом иранцам могли помочь военные технологии российских специалистов, но затем по результатам военных учений выяснилось, что сами российские военные такими технологиями пока не обладают. Первоначальные заявления иранских военных о том, что RQ-170 Sentinel был сбит маловероятен, так как на показанном журналистам американском беспилотнике отсутствовали какие-либо видимые повреждения. Тегеран дал обещание опубликовать видеозапись испытательного полета беспилотника. Напомним, что после перехвата американского беспилотника, руководитель аэрокосмического подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Амир Али Хаджизаде обещал, что иранские ученые, раскрыв принцип работы американского беспилотника, приступили к созданию его копии. В ответ глава Пентагона Леон Панетта выразил свое сомнение, что иранцам удастся выполнить это обещание. «Это, безусловно, секретная программа, я не хочу вдаваться в ее детали. Но, опираясь на свой опыт, могу сказать, что поставил бы под серьезное сомнение их (то есть иранцев) способность делать то, что, по их утверждениям, они якобы делают», - цитировало его тогда агентство Интерфакс. Официальный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи сфотографировался на фоне беспилотника и высказал свое полное удовлетворение по поводу успешного испытания очередной иранской новинки. «Это очень радостный и незабываемый день для меня», - цитирует его слова иранское информагентство Tasnim. Сбитые беспилотники Иранские военные умудрились захватить уже несколько американских беспилотников. К примеру, двумя годами ранее - 4 декабря 2012 года один БПЛА, вошедший в воздушное пространство исламской республики, был перехвачен в зоне Персидского залива аэрокосмическими войсками Ирана. Уже к середине февраля 2013 года Иранские военные объявили о запуске серийного производства копий беспилотника Scan Eagle. Доказательства этого вскоре были предоставлены широкой общественности. Так 21 октября того же года копия Scan Eagle иранского производства была вручена в подарок главкому ВВС России генералу Виктору Бондареву в ходе его визита в Иранскую республику. Тегеран неоднократно обвинял Вашингтон в использовании беспилотных летательных аппаратов, для слежения за иранскими ядерными объектами. В Вашингтоне отрицали это, заявляя, что беспилотник Sentinel потерпел крушение в результате технических неполадок, а на территорию Ирана он залетел «случайно» во время полетов в западной части Афганистана. Иранские военные приурочили испытания ко второй годовщине гибели генерала Хасана Могаддама (он же Хасан Техрани), координировавшего иранскую ракетную программу. Генерал погиб во время испытаний на полигоне новейшего образца межконтинентальной баллистической ракеты. Технические параметры Технические характеристики новейшего иранского беспилотника к сожалению пока еще неизвестны. Параметры его американского прототипа RQ-170 также засекречены. Известно лишь, что этот аппарат, разработанный известной авиационной корпорацией Lockheed Martin по схеме так называемого «летающего крыла», достигает 4,5 метра в длину, 20 метров в ширину и способен подниматься на высоту до 15 километров. Sentinel был создан исключительно в разведывательных целях. Использовался не только американскими военными, но и ЦРУ. В частности, данный аппарат использовался при проведении операции по ликвидации лидера Аль-Каиды Усамы бен Ладена. По оценкам военных специалистов, данный БПЛА сконструирован с применением технологий малозаметности.
Подробнее: https://islam-today.ru/islam_v_mire/centralnaa-i-srednaa-azia/ugnat-i-peregnat-iran-ispytal-bespilotnik-zahvacennyj-u-ssa/?desktop=true
Пока Америка согласует свои действия с ***************, Сулеймани уже бы и след простыл
но показательно как быстро нато сьехало, без мыла так - раз и их нет))))
Трусливое существо из эры серых мышей.