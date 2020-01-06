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Все про:НАТО (6620) Столтенберг (731) Сулеймани (13)

 Это было решение США, без участия НАТО, - Столтенберг о ликвидации Сулеймани

США приняли решение о ликвидации командующего иранским спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани самостоятельно - без НАТО и коалиции по борьбе против террористической группировки "Исламское государство".

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил в понедельник генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Это было решение, принятое США без участия коалиции против ИГ и НАТО", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

Столтенберг пояснил, что в понедельник американская сторона предоставила союзникам по НАТО пояснения по поводу того, почему Вашингтон решил ликвидировать Сулеймани. Подробностей этой информации генсек раскрывать не стал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Палата представителей Конгресса США рассмотрит вопрос ограничения военных полномочий Трампа

Накануне парламент Ирака одобрил резолюцию с требованием к иракскому правительству вывести с территории страны все иностранные войска.

Побудительным мотивом таких действий стала операция американских военных в Ираке, в результате которой погибли командир иранского спецподразделения "Кудс" Касем Сулеймани и заместитель руководителя Сил народной мобилизации (СНМ) Ирака (Аль Хашд аш-Шааби) Абу Махди аль-Мухандис.

В официальном сообщении американское Министерство обороны (Пентагон) заявило о причастности Касема Сулеймани к нападению на американскую военную базу в Ираке 27 декабря и организации штурма посольства США в Багдаде.

Президент США Трамп лично отдал приказ об этом ударе. После операции он заявил, что иранского генерала Касема Сулеймани необходимо было убить значительно раньше.

Источник: https://censor.net.ua/n3168547
 
 
 Топ комментарии
 
нато решило отсидеться в сторонке..
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Вся суть НАТО в одном предложении.
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Главный раввин Украины Яков Блайх об отношении Зеленского к

Бабьему Яру
Рождеству

"Впервые Украина выбрала президента-еврея и, впервые за годы независимости, сюда в этот день не пришел президент Украины. Он же еврей, ему не надо" Це було рішення США, без участі НАТО, - Столтенберг про ліквідацію Сулеймані - Цензор.НЕТ 4345
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не будь дураком. НАТО - оборонный блок и поддерживать авантюры отдельных стран, действующих абсолютно безответственно и без малейших консультаций с остальными не обязан. а то давайте все Турцию поддержим. и в Сирии и в Ливии. а что? она же в НАТО?
оборонять надо любого члена НАТО, будь то США или Эстония, без разницы. а вот атаковать... думай!ТЕ.
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Послушать амерам очередные озабоченности европеидов ? Нафиг - нафиг !!!
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Иди, пуйло, можешь прощупывать страны Балтии - НАТО выступит и скажет: "Это их проблема - не наша"...
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чушь собачья! пусть только попробует...
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Это была взволнованность.
Или легкая очабоченность.
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Тепер по всьому Світу Іран почне теракти.
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Единственный "смелый" шаг НАТО за все время это бомбардировка Белграда
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Уже заявили,что нападать будут только на военных США.Гражданских трогать не будут.
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Я теж це читав, але військові є родичами громадян США, тому їх теж зачепить😏
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так там сразу прилетит от военных США..))
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Вони вже почали наймати сомалійців, а ті перестріли на Сонці😏
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Кровна помста за вбивство, стара ненависть до США... Багато чого можна знайти, але теракти будуть.
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Звичайно будуть. путєн зробить все, щоб заспівати стару пісню про боротьбу з міжнародним терорізмом.
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Скоріше там будуть спільні дії іранців і росіян.
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трамп лох и так дела не делаюцца...
шо мешало словить дроны пушилина-путина с ракетами на борту?
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какая разница якый у ******** прапор? оно виновно и должно здохнуть вкупе с шефом.
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Это чмо думало что его кто-то будет спрашивать?
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Как там в Японии, какая погода на рождество
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Т.е НАТО здесь не при чём.Это я уже слышала после уничтожения кацапского самолёта в Турции. Вы не подумайте, и Эрдоган тогда, и Трамп сейчас, действуют сами по себе И если что НАТО под раздачу не подпадает.
Это тот блок куда мы хотим вступать? И эти смогут убить всех наших врагов? Если без НАТО мы не выгоним кацапов, то с НАТО мы точно не выгоним кацапов. Такое НАТО нам не нужно.
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ах ты ж подлый агент кремля, как это нато и может быть не нужно?
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Ахиллесова пята НАТО - то, что это КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ орган, обязательно требующий консенсуса ВСЕХ его участников. И любая условная "Венгрия" вполне успешно может как не блокировать, то...затягивать любое, неудобное ей "решение". А особенно, если это касается полюбившейся Венгрии, Германии, Франции, Италии, Греции, и, потенциально - Болгарии, воспылающих лучами восторга к Рассее и лично к Путину.
Не забывает Трамповскую **********, и упорное его желание "вернуть Россию в G-7".
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Я всегда говорил, что вступление НАТО должно быть не самоцелью, а поводом реформировать армию. Но популисты при прошлой власти избрали другой путь - постоянно говорили что мы куда-то стремимся или хотим вступить, при этом ничего не делали.
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сша уже не впервой действовать самостоятельно, и если это у них получается, то и зачем им нато?
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То що НАТО такі пустишка... І тепер кожен сам за себе.
Чи просто амери в хєр не ставлять союзників.
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Та не, они его вставляют прямо В союзников...но это фигня, вон врагу-генералу целую ракету вставили Це було рішення США, без участі НАТО, - Столтенберг про ліквідацію Сулеймані - Цензор.НЕТ 3466 аж его изнутри разорвало...
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Это было решение Трампа, в надежде отвлечь внимание от импичмента. Плохо то, что это решение будут расхлебывать не один год.........
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Погано, що наслідком цього рішення будут теракти та смерті людей.
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Не надо слишком паниковать наперёд ещё не снесли яйцо, а ты уже беспокоишься о курице ведь вроде и военным побывал в прошлом , возьми себя в руки дорогой , всё будет хорошо как за столом с молодой невестой ,грузинским вином и кавказкой аджикой
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Щоб ти зрозумів, то повню: іранці бахнуті на всю голову, але при тому там багато розумних. А ще всі теракти неможливо зупинити. Приклади треба? Ти знаєш про операцію СРСР в Ірані перед Афганістаном?
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Да Трампу по ходу фиолетово-параллельно. У него одна цель - оттянуть импичмент до осени и дождаться выборов. Не хочет остаться в истории говнюком.
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Странная реакция Ирана на гибель своего военнослужащего, руководящего боевыми действиями и убивающего американских граждан:

под руководством генерала Сулеймани были убиты многие тысячи людей, в том числе 30-40 американцев:

теперь ракетным ударом американские солдаты убили его самого на территории военной базы иранского спецназа, незаконно действующего на территории Ирака:

на войне, как на войне. Какие могут претензии ?
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типичная реакция азиатских лицемеров
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Верно подметили, ув. Ави : это реакция именно персидских азиатов, которые очень нескромно и самонадеянно считают себя "самыми утончёнными и хитрыми людьми Ближнего Востока" аж со времён царя Навуходоносора.

Но, тегеранским недоумкам неплохо бы почитать древние тексты о том, что пророк Даниил был поумнее и похитрее их всех вместе взятых и заодно припомнить, как всемогущий персидский царь превратился по пророчеству Даниила в грязное вонючее животное, жрущее с земли...
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Вот интересно, как поведёт себя НАТО в случае действительно серьёзного конфликта?
Если на сторону Ирана встанет Китай или рашка? Выразят глубокую озабоченность? А такое может случиться легко и это будет уже не маленькая локальная войнушка.

То, что мы наблюдаем сейчас - это желание как внутри США, так и в НАТО максимально дистанцироваться от данного конфликта. Посмотрите, что пишут во всех СМИ, суть примерно следующая: это личное решение Трампа, мы вообще не при чем, узнали, когда все уже случилось.
Они уже сейчас готовят почву, что бы сказать - вы это начали, сами и разбирайтесь, мы тут не при делах.
Про Китай я упомянул не случайно: у них достаточно много проектов как в Ираке, так и в Иране.
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В Америке у Китая проектов и интересов поболее будет...да и повод мелковат.
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Повод мелковат, согласен. Но у китайцев с США в последнее время отношения мягко говоря не очень и поднасрать штатам для них за счастье.
Если не прямым участием, то оружием и разведкой легко помогут.
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Лєгко случітся, що Китай чи рашка розпочнуть військові дії проти США?

В Китаї адекватне керівництво, тому це виключено. рашка з маразматіком на троні може через прокладок, але їй миттєво роги з копитами вирвуть.
Зміст всього такий - війни ніхто не хоче. Тому всьому є свій рівень. Якщо досі не зрозуміло, то дуже швидко стане зрозуміло.
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В Европе могут воевать только британцы , немцы ( затолерастились ) , югославы . поляки , украинцы , балтийцы и варвары ( мокши ) . Остальные шмаркли .
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Китай не влезет, интересов в США у них больше. Кацапы как обычно только под ковром, будут помогать вооружением. Куда более волнительно - как поведет себя Турция, Иран конечно они не поддержат ни при каких условиях, но если даже просто сохранят нейтралитет - то будет плохо.
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Турки в основному суніти, а Іран більше шиїтський. ІДІЛ є ворогами Туреччини... Буде відповідна політика.
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Кроме ковров-самолётов у Ирана есть ослиная конница и спецназовцы-социальщики на пособиях по всей Европе.Це було рішення США, без участі НАТО, - Столтенберг про ліквідацію Сулеймані - Цензор.НЕТ 5724
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В Ираке больше и толще всё было, но вот только при первой же взбучке всё это побежало наложив в штаны. Це було рішення США, без участі НАТО, - Столтенберг про ліквідацію Сулеймані - Цензор.НЕТ 5621
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Це було рішення США, без участі НАТО, - Столтенберг про ліквідацію Сулеймані - Цензор.НЕТ 1124

Власти Ирана объявили о успешном проведении испытания иранского аналога американского беспилотного самолета RQ-170 Sentinel. Сам аппарат разработан на базе захваченного в 2011 году американского беспилотника RQ-170 Sentinel, который предположительно был каким-то образом перехвачен иранскими военными, когда самолет вошел в иранское воздушное пространство из Афганистана. Первоначально предполагалось, что в этом иранцам могли помочь военные технологии российских специалистов, но затем по результатам военных учений выяснилось, что сами российские военные такими технологиями пока не обладают. Первоначальные заявления иранских военных о том, что RQ-170 Sentinel был сбит маловероятен, так как на показанном журналистам американском беспилотнике отсутствовали какие-либо видимые повреждения. Тегеран дал обещание опубликовать видеозапись испытательного полета беспилотника. Напомним, что после перехвата американского беспилотника, руководитель аэрокосмического подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Амир Али Хаджизаде обещал, что иранские ученые, раскрыв принцип работы американского беспилотника, приступили к созданию его копии. В ответ глава Пентагона Леон Панетта выразил свое сомнение, что иранцам удастся выполнить это обещание. «Это, безусловно, секретная программа, я не хочу вдаваться в ее детали. Но, опираясь на свой опыт, могу сказать, что поставил бы под серьезное сомнение их (то есть иранцев) способность делать то, что, по их утверждениям, они якобы делают», - цитировало его тогда агентство Интерфакс. Официальный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи сфотографировался на фоне беспилотника и высказал свое полное удовлетворение по поводу успешного испытания очередной иранской новинки. «Это очень радостный и незабываемый день для меня», - цитирует его слова иранское информагентство Tasnim. Сбитые беспилотники Иранские военные умудрились захватить уже несколько американских беспилотников. К примеру, двумя годами ранее - 4 декабря 2012 года один БПЛА, вошедший в воздушное пространство исламской республики, был перехвачен в зоне Персидского залива аэрокосмическими войсками Ирана. Уже к середине февраля 2013 года Иранские военные объявили о запуске серийного производства копий беспилотника Scan Eagle. Доказательства этого вскоре были предоставлены широкой общественности. Так 21 октября того же года копия Scan Eagle иранского производства была вручена в подарок главкому ВВС России генералу Виктору Бондареву в ходе его визита в Иранскую республику. Тегеран неоднократно обвинял Вашингтон в использовании беспилотных летательных аппаратов, для слежения за иранскими ядерными объектами. В Вашингтоне отрицали это, заявляя, что беспилотник Sentinel потерпел крушение в результате технических неполадок, а на территорию Ирана он залетел «случайно» во время полетов в западной части Афганистана. Иранские военные приурочили испытания ко второй годовщине гибели генерала Хасана Могаддама (он же Хасан Техрани), координировавшего иранскую ракетную программу. Генерал погиб во время испытаний на полигоне новейшего образца межконтинентальной баллистической ракеты. Технические параметры Технические характеристики новейшего иранского беспилотника к сожалению пока еще неизвестны. Параметры его американского прототипа RQ-170 также засекречены. Известно лишь, что этот аппарат, разработанный известной авиационной корпорацией Lockheed Martin по схеме так называемого «летающего крыла», достигает 4,5 метра в длину, 20 метров в ширину и способен подниматься на высоту до 15 километров. Sentinel был создан исключительно в разведывательных целях. Использовался не только американскими военными, но и ЦРУ. В частности, данный аппарат использовался при проведении операции по ликвидации лидера Аль-Каиды Усамы бен Ладена. По оценкам военных специалистов, данный БПЛА сконструирован с применением технологий малозаметности.

Подробнее: https://islam-today.ru/islam_v_mire/centralnaa-i-srednaa-azia/ugnat-i-peregnat-iran-ispytal-bespilotnik-zahvacennyj-u-ssa/?desktop=true
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Если ,кто то нападет на европейское НАТО . и не будет США . то ЕС НАТО встанут раком встречать варваров . Дотолерастились до самого краю !
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холодная война закончилась - опять русский ***** разбушевался..любит западную жизнь и детей на западе, но хочет его завоевать..зачем?))
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Хочет .что бы уважали , хочет доминации над европейскими домами .будучи говном из под -воротни .типа 3 Рим .Добивается любви побоями , как и подобает варварам .
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Правильное решение
Пока Америка согласует свои действия с ***************, Сулеймани уже бы и след простыл
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Так що , тепер НАТО , видадуть Трампа за 80 мільйонів доллярів ???😆
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Нет, теперь нато будет тихо почмокивая посасывать княпу без денег США Це було рішення США, без участі НАТО, - Столтенберг про ліквідацію Сулеймані - Цензор.НЕТ 3948
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понятно было, шо без нато,
но показательно как быстро нато сьехало, без мыла так - раз и их нет))))
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Вы за нас конечно вооружением закупитесь и мы за мир, но нет в этом случае...
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И Столтенберг считает, что ещё пары грузовиков по Нице не проедут, если он извинится?
Трусливое существо из эры серых мышей.
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-НАТО останавливает миссию в Ираке, кто бы сомневался, по кустам
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