 Это было решение США, без участия НАТО, - Столтенберг о ликвидации Сулеймани

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил в понедельник генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Это было решение, принятое США без участия коалиции против ИГ и НАТО", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

Столтенберг пояснил, что в понедельник американская сторона предоставила союзникам по НАТО пояснения по поводу того, почему Вашингтон решил ликвидировать Сулеймани. Подробностей этой информации генсек раскрывать не стал.

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Накануне парламент Ирака одобрил резолюцию с требованием к иракскому правительству вывести с территории страны все иностранные войска.

Побудительным мотивом таких действий стала операция американских военных в Ираке, в результате которой погибли командир иранского спецподразделения "Кудс" Касем Сулеймани и заместитель руководителя Сил народной мобилизации (СНМ) Ирака (Аль Хашд аш-Шааби) Абу Махди аль-Мухандис.

В официальном сообщении американское Министерство обороны (Пентагон) заявило о причастности Касема Сулеймани к нападению на американскую военную базу в Ираке 27 декабря и организации штурма посольства США в Багдаде.

Президент США Трамп лично отдал приказ об этом ударе. После операции он заявил, что иранского генерала Касема Сулеймани необходимо было убить значительно раньше.