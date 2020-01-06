 Митрополит Епифаний поблагодарил Порошенко и всех причастных политиков за помощь и поддержку в получении ПЦУ автокефалии

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
"Осуществилась мечта многих поколений и миллионов верующих - Украинская православная церковь была включена в Диптих как равноправная автокефальная Церковь-сестра. Это событие - плод труда очень многих, в том числе и тогдашнего главы государства Петра Порошенко. Долгое время, фактически три десятилетия, украинские иерархи, духовенство и верующие обращались к государству с просьбой поддержать движение за духовную независимость, защитив довершение дела от помех со стороны внешних противников", - написал предстоятель ПЦУ.
Он отметил, что пятый президент Украины услышал эти обращения и вместе с парламентариями, членами украинского правительства, дипломатами сделал очень много для того, чтобы 6 января, в Навечерие Рождества Христова, Томос прибыл в Украину.
"Благодарю Вас, Петр Алексеевич (Порошенко) и всех государственных деятелей, которые помогли Церкви утвердить навсегда свое историческое и каноническое право на автокефалию", - написал Митрополит Епифаний.
А, Дубінскому пожмі. Ви з ним харашо работаєтє:
А такі як ти, кушайте:
Єдине, що їх об'єднує: «Кто угодно (*****, бойко, шарій....) только нє Порошенко !».
Одні, ненавидть втихаря Порошенка, за те що: «Он поссоріл Україну с Россієй.»
Другі, що він «Зупинив наступ на Москву !»
Ну, а треті, за те, що він насрав їм в штани.
Є ще журналісти, но тє просто зарабативают дєньгі
Детотак.
Терпи мовчки, не-нелох.
Бабьему Яру
Рождеству
"Впервые Украина выбрала президента-еврея и, впервые за годы независимости, сюда в этот день не пришел президент Украины. Он же еврей, ему не надо"
Послє получєнія от Всєлєнского Патріарха Православних ТОМОСА, Українская Православная Церковь стала 15 - й РАВНОЙ І НЄЗАВІСІМОЙ ЦЕРКВОЙ МІРА.
І в первую очєрєдь, нєзавісімой от русско-гундяєвського сатаната.
Пєрєчітай 15 раз, а я помолюсь Господу, чтоб он добавил тєбє к твоім 15 IQ єщо 15.
Удачі.
ну юноша,шо зробиш.
першим треба вітати філарета,гундяйкіна....
Потому как наш нанонаполеон - такая же мелкая и закомплексованная скотина, как и его тёзка из-за поребрика.
Пока мы тут веселились по поводу отмены проката "Слуги народа" в россии из-за хубла в эфире, у нас отменили классный детский мультик - "Король Осёл". Уж я не знаю, что сподвигло Ваву посмотреть этот шедевр, вероятно даже название, но параллели он провёл чётко и сразу.
12 декабря мульт должен был пойти в прокат, местами даже успел выйти. Но в большинстве кинотеатров его запретили. А, нет. У нас жи демократия. Сняли с проката неизвестно по чьей рекомендации.
Теперь его нигде нет. И в пиратке тоже нет. Вот, остался один трейлер.
Клоун без чувства юмора, не умеющий посмеяться над собой, не терпящий малейшей критики, болезненно реагирующий на насмешки, мстительный и злопамятный.
Повезло нам, короче.
Уж лучше бы просто осёл. Но нам достался с джек-потовым набором.
Вот, наслаждайтесь тем, что ещё осталось.
Якщо Бубочка така тупа скотина, то варто йому щодня вiдсилати вiдео де воно х... на роялi грае - оце таки справжне мистецтво.
Зелений Сцикун вважае себе чiмось особливим, коли вже мультик бачiть загрозою своеi кар'ери...