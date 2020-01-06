 Митрополит Епифаний поблагодарил Порошенко и всех причастных политиков за помощь и поддержку в получении ПЦУ автокефалии

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

"Осуществилась мечта многих поколений и миллионов верующих - Украинская православная церковь была включена в Диптих как равноправная автокефальная Церковь-сестра. Это событие - плод труда очень многих, в том числе и тогдашнего главы государства Петра Порошенко. Долгое время, фактически три десятилетия, украинские иерархи, духовенство и верующие обращались к государству с просьбой поддержать движение за духовную независимость, защитив довершение дела от помех со стороны внешних противников", - написал предстоятель ПЦУ.

Он отметил, что пятый президент Украины услышал эти обращения и вместе с парламентариями, членами украинского правительства, дипломатами сделал очень много для того, чтобы 6 января, в Навечерие Рождества Христова, Томос прибыл в Украину.

"Благодарю Вас, Петр Алексеевич (Порошенко) и всех государственных деятелей, которые помогли Церкви утвердить навсегда свое историческое и каноническое право на автокефалию", - написал Митрополит Епифаний.

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