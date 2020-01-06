EN|RU|UK
Темы дня: Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Общество
  764  58
Материалы по теме:
Все про:Епифаний (227) ПЦУ (526)

 Митрополит Епифаний поблагодарил Порошенко и всех причастных политиков за помощь и поддержку в получении ПЦУ автокефалии

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ/УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в годовщину вручения Церкви Томоса об автокефалии вселенским патриархом Варфоломеем поблагодарил пятого президента Украины Петра Порошенко и всех государственных деятелей, которые помогали в обретении автокефалии, за помощь в защите от вражеских препон на этом пути.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке. 

"Осуществилась мечта многих поколений и миллионов верующих - Украинская православная церковь была включена в Диптих как равноправная автокефальная Церковь-сестра. Это событие - плод труда очень многих, в том числе и тогдашнего главы государства Петра Порошенко. Долгое время, фактически три десятилетия, украинские иерархи, духовенство и верующие обращались к государству с просьбой поддержать движение за духовную независимость, защитив довершение дела от помех со стороны внешних противников", - написал предстоятель ПЦУ.

Он отметил, что пятый президент Украины услышал эти обращения и вместе с парламентариями, членами украинского правительства, дипломатами сделал очень много для того, чтобы 6 января, в Навечерие Рождества Христова, Томос прибыл в Украину.

"Благодарю Вас, Петр Алексеевич (Порошенко) и всех государственных деятелей, которые помогли Церкви утвердить навсегда свое историческое и каноническое право на автокефалию", - написал Митрополит Епифаний.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Получение Томоса можно сравнить с Актом провозглашения независимости Украины, - Епифаний

Источник: https://censor.net.ua/n3168544
 
   
 Топ комментарии
 
Кацапские попы тоже срут кирпичами от получения ПЦУ Томоса.
 показать весь комментарий
 
Порошенко погидує тиснути тобі руку

А, Дубінскому пожмі. Ви з ним харашо работаєтє:
Митрополит Епіфаній подякував Порошенку і всім причетним політикам за допомогу і підтримку в отриманні ПЦУ автокефалії - Цензор.НЕТ 2796
 показать весь комментарий
 
Методичку смени кремлядь!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
то за шо пэце можно пожать руку а не горло.
 показать весь комментарий
 
Порошенко погидує тиснути тобі руку

А, Дубінскому пожмі. Ви з ним харашо работаєтє:
Митрополит Епіфаній подякував Порошенку і всім причетним політикам за допомогу і підтримку в отриманні ПЦУ автокефалії - Цензор.НЕТ 2796
 показать весь комментарий
 
 
Нє, нє, ми такого не їмо.
А такі як ти, кушайте:

 показать весь комментарий
 
 
мон - ще один кремлядський провокатор високого рівня. Можливо, ольгінсько-пригожинський бот. Спамити цю нечисть - і крапка.
 показать весь комментарий
 
 
Та не обовязково що кремлядський. І тут такого багато сортів.

Єдине, що їх об'єднує: «Кто угодно (*****, бойко, шарій....) только нє Порошенко !».
Одні, ненавидть втихаря Порошенка, за те що: «Он поссоріл Україну с Россієй.»

Другі, що він «Зупинив наступ на Москву !»

Ну, а треті, за те, що він насрав їм в штани.
Є ще журналісти, но тє просто зарабативают дєньгі

Детотак.
 показать весь комментарий
 
 
"Поздно, шура, пить боржоми когда печень отвалилась". (С)
Терпи мовчки, не-нелох.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
можно и горло
 показать весь комментарий
 
Моня, це не твоє свято. Посидь у спамі, "жабоїде".
 показать весь комментарий
 
 
Главный раввин Украины Яков Блайх об отношении Зеленского к

Бабьему Яру
Рождеству

"Впервые Украина выбрала президента-еврея и, впервые за годы независимости, сюда в этот день не пришел президент Украины. Он же еврей, ему не надо" Митрополит Епіфаній подякував Порошенку і всім причетним політикам за допомогу і підтримку в отриманні ПЦУ автокефалії - Цензор.НЕТ 9381
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
в рєзультатє прєодолєнія церковного раскола в Україні стало ше на дві православні церкви більше
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
а шо не так?
 показать весь комментарий
 
Кацапские попы тоже срут кирпичами от получения ПЦУ Томоса.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
нам тра Єдина помісна автокефальна - потрібна вкрай! Як запорука державного суверинітету!!! Томос - харашо, але церковний розкол не подолано! Навіть хуже стало
 показать весь комментарий
 
 
так от - топи проти тих, хто сприяє розколам УКРАЇНСЬКИХ церков! (тому що християнських церков - вистачає в усьому світі; не лише греко-католицької, чи течій католицьких і православних). Нафіга топиш за касапські?
 показать весь комментарий
 
 
Програму мінімум - послаблення впливу РПЦ МП в Україні - виконано. Послаблення впливу РПЦ МП в правосав'ї вже приємний бонус. А подолання розколу церков то справа часу.
 показать весь комментарий
 
 
Ти нє понял.
Послє получєнія от Всєлєнского Патріарха Православних ТОМОСА, Українская Православная Церковь стала 15 - й РАВНОЙ І НЄЗАВІСІМОЙ ЦЕРКВОЙ МІРА.
І в первую очєрєдь, нєзавісімой от русско-гундяєвського сатаната.
Пєрєчітай 15 раз, а я помолюсь Господу, чтоб он добавил тєбє к твоім 15 IQ єщо 15.
Удачі.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
у тебе,хоть ікона є в хаті,молініст?
 показать весь комментарий
 
Дякую святому Епіфанію та усім причетним!!!З Різдвом Христовим українці!
 показать весь комментарий
 
 
Господи благослови нашу церковь. Подари мир и умиротворение в душах всем небезразличным за судьбу страны и народа. С рождеством украинцы , Слава Украине ☝️☝️☝️
 показать весь комментарий
 
 
оп'ять же про мисьтецтво троллить...
ну юноша,шо зробиш.
першим треба вітати філарета,гундяйкіна....
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Коли мародери влазять у церковні справи , то маїмо те що маїмо ! Ще й старця філарета обфілонив отець нації 🐷 !
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
а за бандюгана Нарика, який біля Петі стояв, ніхто не згадував?
 показать весь комментарий
 
 
А біля твого віслюка постійно богдан або єрмак. Чим шахрай та фсб-шник кращі від наріка?
 показать весь комментарий
 
 
то Петя - борець з корупцією, просто в церкві бандита зловив і арештував )))
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Зараз преподобний Нарік , допомагає праведнику Пеці , гасить пожежу в Австралії ! Він при праведному ділі ! Цікаво коли вже буде їхня канонізація ! Такі праведники і без канонізації ! Просто кричуща несправедливість !😈
 показать весь комментарий
 
 
Нарік теж згадувався? Як же можна забути таку яскраву особу,друга і партнера мальдівської шлюхи? Митрополит Епіфаній подякував Порошенку і всім причетним політикам за допомогу і підтримку в отриманні ПЦУ автокефалії - Цензор.НЕТ 2042
 показать весь комментарий
 
 
Ви маєте на увазі наріка зельку? Нє, воно тікі про термос шось хрипіло, бо воно не знає хто воно і де воно. Стоїть собі посеред Оману в лижі взуте. А ми гадаємо, чому воно таке звіздануте!
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Славік, а ти де на фото?
 показать весь комментарий
 
Славік, та всі вже зрозуміли, що ти навчився картинки вставляти. Переходь на вищий рівень - навчись писати слова. )))
 показать весь комментарий
 
А тем временем мы всё больше превращаемся в балалайню. И вот по таким негромким мелочам это ещё более заметно, чем по остальным признакам.
Потому как наш нанонаполеон - такая же мелкая и закомплексованная скотина, как и его тёзка из-за поребрика.
Пока мы тут веселились по поводу отмены проката "Слуги народа" в россии из-за хубла в эфире, у нас отменили классный детский мультик - "Король Осёл". Уж я не знаю, что сподвигло Ваву посмотреть этот шедевр, вероятно даже название, но параллели он провёл чётко и сразу.
12 декабря мульт должен был пойти в прокат, местами даже успел выйти. Но в большинстве кинотеатров его запретили. А, нет. У нас жи демократия. Сняли с проката неизвестно по чьей рекомендации.
Теперь его нигде нет. И в пиратке тоже нет. Вот, остался один трейлер.
Клоун без чувства юмора, не умеющий посмеяться над собой, не терпящий малейшей критики, болезненно реагирующий на насмешки, мстительный и злопамятный.
Повезло нам, короче.
Уж лучше бы просто осёл. Но нам достался с джек-потовым набором.
Вот, наслаждайтесь тем, что ещё осталось.
 показать весь комментарий
 
Хочу нагадати, що в 2013 роцi клятi Ри-Ги теж намагалися гайки закручувати - в Радi були прийнятi драконiвськi закони, якi й стали iндикатором початку спершу Авто-майдана, а потiм й самого Майдана.
Якщо Бубочка така тупа скотина, то варто йому щодня вiдсилати вiдео де воно х... на роялi грае - оце таки справжне мистецтво.
Зелений Сцикун вважае себе чiмось особливим, коли вже мультик бачiть загрозою своеi кар'ери...
 показать весь комментарий
 
Зе вже сц..ться, тобто боїться киян. Правильно боїться. Яник теж боявся, цілим кортежем їздив по київських пробках. Але не це його добило.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх