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Все про:лечение (663) Оман (4)

 Султан Омана Кабус бин Саид проходит курс лечения, его состояние стабильное, - Reuters (исправлено)

Султан Омана Кабус бин Саид находится в "стабильном состоянии" и продолжает программу лечения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на статью "Reuters" за 31 декабря 2019, об этом сообщает государственное телевидение Омана.

Озабоченность состоянием здоровья султана появилась после того, как он провел неделю в Бельгии, проходив курс лечения в этом месяце. Оманские власти ничего не сказали о его здоровье после его возвращения.

79-летний Кабус, союзник Запада, правил арабским государством Персидского залива с тех пор, как в 1970 году совершил бескровный переворот с помощью Британии.

У Кабуса нет детей, и он публично не назвал преемника. Закон 1996 года гласит, что правящая семья выберет преемника в течение трех дней после освобождения престола.

Если они не согласятся, совет военнослужащих и должностных лиц безопасности, глав Верховного суда и глав двух собраний возьмет к власти человека, чье имя было тайно написано султаном в запечатанном письме.

Напомним, Президент Владимир Зеленский находится в Омане, куда он отбыл вместе с семьей рейсовым самолетом.

Подробнее читайте в статье Юрий Бутусова "Ещё никто не исправлял провал в коммуникации новым враньем".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пусть год будет щедрым на осуществленные надежды и чудеса, - Зеленский поздравил украинцев с Рождеством

Источник: https://censor.net.ua/n3168543
 
 
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Після візитів ************* згорів собор, на Меркель трясучка напала, а в Омані мабуть скоро капустняк готуватимуть.
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Або капустнік. Підзаробить треба ж якось.
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79-летний Кабус, союзник Запада, правил арабским государством Персидского залива с тех пор, как в 1970 году совершил бескровный переворот с помощью Британии.Источник: https://censor.net.ua/n3168543

Где тут записывают в союзники Запада? Хочу захватить власть и править 50 лет.
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Пьяница - это духовный и физический авантюрист, искатель приключений, человек с эпическим и рефлексирующим взглядом на жизнь, мудро сочетающий гедонизм и стоицизм.

Ну Новый год встречал . А тут ЗЕЛЯ . Ну как то не кстати. Опять эти ЗЕЛЕНЫЕ ЧЕЛОВЕЧИКИ,
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возьмет к власти человека, чье имя было тайно написано султаном в запечатанном письме.
*************
Невже султан призначить Зєлю своїм наступником?
Ето "ж-ж-ж-ж-ж" нєспраста!
Так і уявляю собі, - султан ібн Вован аль-Зєляутдін Первий! Султан Оману Кабус бін Саїд проходить курс лікування, його стан стабільний, - Reuters (виправлено) - Цензор.НЕТ 5847
Источник: https://censor.net.ua/n3168543******
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Как же дальше жить как ? если Султан Омана Кабус бин Саид проходит лечение.. Да он прожил и проживёт такую жизнь нам и не снилось.накуй он мне нужен думать про него ипать его или нам не о ком думать своих проблем валом..
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В тому листі написане таємне ім'я Зе-лох, от воно і поїхало вступати в права султана
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Зная результаты поездок Зе по разным странам можно уже переживать за султана.
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