 Болтон заявил, что готов дать показания в Сенате в деле импичмента Трампу

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Европейскую правду", об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте Болтона в понедельник, 6 января.
"Я пришел к выводу, что если Сенат вызовет меня для дачи показаний, я готов дать показания", - заявил Джон Болтон.
Ранее лидер демократов в Сенате США Чак Шумер предложил вызвать для дачи показаний по делу об импичменте президента Дональда Трампа четырех действующих и бывших чиновников Белого дома, среди них - и Джона Болтона.
Как известно, 19 декабря Палата представителей объявила импичмент Трампу на основе обвинений в давлении на Украину.
Свистать всех наверх !
руками"позовут/не позовут".
Это как за УНР - "антанта" запретила Румынии поставлять медпрепараты, а солдат от этого запрета умерло масса... Англия всегда поддерживала совок/Рашку/Москву, а страдали преим. рабы Рашки.... ну, понятно кто.
"спасиб*" королевка....
так и было, я не лгу. эти твари уничтожали Украину разными путями. хотя.... мы им как аборигены Индии были - их не волновало и не волнует сколько погибнет коренных жителей - интересы королевства - прежде всего.
А вот Байден вор не "обломил наши верцунствования.?