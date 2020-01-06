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Все про:импичмент (457) Трамп (2720) Болтон (87)

 Болтон заявил, что готов дать показания в Сенате в деле импичмента Трампу

Бывший советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон заявил в понедельник, что готов дать показания в рамках процедуры импичмента Трампа в Сенате.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Европейскую правду", об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте Болтона в понедельник, 6 января.

"Я пришел к выводу, что если Сенат вызовет меня для дачи показаний, я готов дать показания", - заявил Джон Болтон.
Ранее лидер демократов в Сенате США Чак Шумер предложил вызвать для дачи показаний по делу об импичменте президента Дональда Трампа четырех действующих и бывших чиновников Белого дома, среди них - и Джона Болтона.

Как известно, 19 декабря Палата представителей объявила импичмент Трампу на основе обвинений в давлении на Украину.

Читайте также: Болтона вызвали в Конгресс США для дачи показаний, - "Politico"

Источник: https://censor.net.ua/n3168542
 
 
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Круто. Болтон, пожалуй, единственный, кто может, если не "потопить" Трампа своими показаниями, то проделать самую большую пробоину ниже ватерлинии.
Свистать всех наверх !
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Болтон даст показания за Трампа. Речь идет о республиканском сенате, а не в нижней палате конгресса, где большинство у "демократов"
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То есть, если его показания будут выгодны Трампу, то республиканское большинство его обязательно вызовет, но если он знает что-то, что может причинить Трампу вред - значит его не вызовут. Следим за руками "позовут/не позовут".
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Вот только так называемые "демократы" боятся передать дело об импичменте в Сенат. Знают, что обосрутся. В том числе и после показаний Болтона
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Вчера вечером советник президента Ирана Хасан Рухани подал леденящий намек на нападение на нападение на империю недвижимости Трампа, чтобы отомстить. В списке Мар-а-Лаго и отели. Красивая месть Донни.
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Как мы верили в ... непогрешимость сша, так и Манафорт обломил наши верцунствования.
Это как за УНР - "антанта" запретила Румынии поставлять медпрепараты, а солдат от этого запрета умерло масса... Англия всегда поддерживала совок/Рашку/Москву, а страдали преим. рабы Рашки.... ну, понятно кто.
"спасиб*" королевка....
так и было, я не лгу. эти твари уничтожали Украину разными путями. хотя.... мы им как аборигены Индии были - их не волновало и не волнует сколько погибнет коренных жителей - интересы королевства - прежде всего.
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А что Манафорт сделал против Украины? Его нанял януковощ, но пиар - его работа. Могла и Юля нанять. Манафорт работал ещё на Рейгана.
А вот Байден вор не "обломил наши верцунствования.?
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