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Все про:ДТП (5963) Словакия (430)

 Пятеро украинцев пострадали в масштабном ДТП на горной дороге в Словакии, - СМИ

В Словакии в горной местности Татры в воскресенье, 5 января, в масштабном ДТП с участием 20 транспортных средств пострадали пять украинцев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Громадське ТВ, со ссылкой на  пресс-служба полиции Словакии.

В ДТП близ города Попрад попали 18 легковых автомобилей, один автобус и один грузовик.

Как отмечает портал HNonline, по предварительной информации, в аварии пострадали два человека. На момент ДТП в транспортных средствах была 41 человек.

В то же время сообщество "Специальный контроль" в Facebook сообщает, что в этой аварии пострадали 10 человек, среди них и пятеро украинцев. Отмечается, что двое из них госпитализированы с незначительными травмами.

Микроавтобус с украинцами направлялся из Праги во Львовскую область. Причиной ДТП стала непогода на автотрассе D1.

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Пятеро украинцев пострадали в масштабном ДТП на горной дороге в Словакии, - СМИ 01

Источник: https://censor.net.ua/n3168534
 
 
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а могли бы сопровождать мощиаха в оман...нах им эти горные дороги в словакии?от судьбы не сдрыснешь...
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Вот это погодка! А у меня тут- джунгли горят, да не слабо так горят! Я тут с 28 ноября. За это время был один раз дождь. И фсё. Только бы Супер-Баобаб не сгорел! Есть тут такой красавец! Охрененный! Является национальным достоянием, между прочим. У него ствол метров 10 в диаметре! Представляете, такую махину?! У него и имя есть, только я забыл. Надеюсь, его таки спасут...
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мож о дождях настучать министру коксохима?порешает,нашаманит...
бо таки пострадает,бубочка лично накажет...
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А бубочка в Омані , там такого не може статися ! Хіба що верблюд бодне !
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Не в тему , но факт .В шлепанцах на официальной встрече: Елена Зеленская удивила неоднозначным образом в Омане.Я ж казав що це лєнка шльопнога
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каблуки на босу ногу завжды булы некошерными...
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