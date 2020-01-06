 "У Ирана никогда не будет ядерного оружия", - Трамп

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в своем Twitter.
"У Ирана никогда не будет ядерного оружия!", - говорится в сообщении.
Что именно этим хотел сказать президент США, пока неизвестно.
Ранее стало известно, что Иран объявил о выходе из ядерной сделки.
Напомним, в ночь на пятницу, 3 января, командующий специальными подразделениями "Эль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты в результате ракетного удара в районе аэродрома Багдада.
В официальном сообщении американское Министерство обороны (Пентагон) заявило о причастности Касема Сулеймани к нападению на американскую военную базу в Ираке 27 декабря и организации штурма посольства США в Багдаде.
Президент США Трамп лично отдал приказ об этом ударе. После операции он заявил, что иранского генерала Касема Сулеймани необходимо было убить значительно раньше.
Про кого не спросят - в ответ "он мой хороший друг"
Он тоже дружит с ******.
На підарашкє таких 86%.
І точно Іран не отримає(свою) ЯЗ.
Командование имеет полномочия. А то что Трамп высрал будто это он, то.... кто-то, "кое-кто" в Кремле уже надышался "мукой" от радости.
И вот "кому" это выгодно? ..... хм...... может Биллу Гейтсу?
"Милый,скажи кунилингус...
-Зачем? Ну кунилингус...
-Пацан сказал - пацан сделал!"
Сподіваюсь, що здоровий глузд переможе.