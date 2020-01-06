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Все про:Иран (518) ядерное оружие (619) Трамп (2720)

 "У Ирана никогда не будет ядерного оружия", - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану никогда не удастся получить ядерное оружие.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в своем Twitter.

"У Ирана никогда не будет ядерного оружия!", - говорится в сообщении.

Что именно этим хотел сказать президент США, пока неизвестно.

Ранее стало известно, что Иран объявил о выходе из ядерной сделки.

Напомним, в ночь на пятницу, 3 января, командующий специальными подразделениями "Эль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты в результате ракетного удара в районе аэродрома Багдада.

В официальном сообщении американское Министерство обороны (Пентагон) заявило о причастности Касема Сулеймани к нападению на американскую военную базу в Ираке 27 декабря и организации штурма посольства США в Багдаде.

Президент США Трамп лично отдал приказ об этом ударе. После операции он заявил, что иранского генерала Касема Сулеймани необходимо было убить значительно раньше.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Палата представителей Конгресса США рассмотрит вопрос ограничения военных полномочий Трампа

У Ирана никогда не будет ядерного оружия, - Трамп 01

Источник: https://censor.net.ua/n3168533
 
 
 Топ комментарии
 
Та ну, хуйло їм її дасть (якщо ще не надало), як і Кіму пузатому.
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Якщо не пройде на другий термін в США, можна відправити президентом в Московію.
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Он со всеми дружит - такой человек.
Про кого не спросят - в ответ "он мой хороший друг"
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Скажи мне , кто его друг, и я скажу, кто он))
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Ти чтото імєєшь протів Зєлі?
Он тоже дружит с ******.
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Это похоже на рекетёрские войны в середине 90 х в росии . " у кого сильнее крыша , тот и будет круче " .
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для начала его не должно быть у кацапов ..
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Якщо не пройде на другий термін в США, можна відправити президентом в Московію.
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Та ну, ***** їм її дасть (якщо ще не надало), як і Кіму пузатому.
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***** пришле гумконвоєм і скаже шо так і було.
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По суті Іран вже має ядерну зброю, тому Трамп запізнився.
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Одним твітом превентивно закрив всі мóцквальскі чорні роти. Ні один жириновський тепер і не пискне. "У Ирана никогда не будет ядерного оружия", - Трамп - Цензор.НЕТ 3792
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уже есть..... а вот со средсвами доставки трудности.....
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а тепер про трактовку будапештського меморандуму хай нам повідає...
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А Будапештський меморандум тут яким боком?
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Барак обманював Дональда.
На підарашкє таких 86%.
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Если американцы что-то решили, то так и будет.
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американцы туда зашли после того..как там французы обосрались..
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То що, таки розхєрачать Іран нахрін, разом з Ізраїлем. Чи то пусті балачки-понти.
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В Ізраїлі протиракетна оборона. Навіть "градини" збиває.
І точно Іран не отримає(свою) ЯЗ.
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Усі знають, що ядерних країн багато? Також відомо про продажних політиків, тому ці технології продають.
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Після розвалу союзу продавали збагачений уран, а мо і боєголовки. Десь була така інфа.
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Президент США Трамп лично отдал приказ об этом ударе. Источник: https://censor.net.ua/n3168533\\\\\\\\\\\

Командование имеет полномочия. А то что Трамп высрал будто это он, то.... кто-то, "кое-кто" в Кремле уже надышался "мукой" от радости.
И вот "кому" это выгодно? ..... хм...... может Биллу Гейтсу?
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Так вот ты какая - страшная месть аятоллы! Неизвестные хакеры от имени Ирана взломали какой-то занюханный сайтик Федеральной программы депозитарных библиотек США и разместили там вот эту картинку. Через несколько часов сайт заработал.

"Іран ніколи не матиме ядерної зброї", - Трамп - Цензор.НЕТ 3885
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Ну-ну...
"Милый,скажи кунилингус...
-Зачем? Ну кунилингус...
-Пацан сказал - пацан сделал!"
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Здоровий глузд в планетарному масштабі підказує, що Ірану ядерна зброя не потрібна. Немає чогось такого позитивного для планети, що Іран може досягти лише через наявність ядерної зброї.
Сподіваюсь, що здоровий глузд переможе.
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, дверного швидше за все не буде. А ядрьоне - є. Це ватаги зазомбовпних фанатиків, які можуть наробити не менше лиха, ніж ядерний вибух середньої потужності.
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