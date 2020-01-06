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 Политика Украины
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Все про:Германия (3500) Меркель (1741) МИД (5246) Путин (25355) Россия (74694) Зеленко (52)

 Визит Меркель в Москву побудит Кремль выполнить договоренности, достигнутые на встрече в "нормандском формате", - МИД

Украина ценит поддержку правительства ФРГ и лично канцлером Ангелой Меркель нашего государства и надеется, что ее визит в Москву побудит Кремль выполнить достигнутые 9 декабря в Париже договоренности в нормандском формате.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко, комментируя предстоящий визит канцлера ФРГ в Москву.

"Мы ценим поддержку правительством ФРГ и лично канцлером нашего государства в отстаивании территориальной целостности и государственного суверенитета", - отметила Зеленко.

Она подчеркнула, что украинская сторона находится в тесном контакте с немецкими коллегами и координирует шаги по реализации Минских договоренностей. В частности, в последний раз это произошло в рамках недавнего визита министра иностранных дел Украины в Берлин.

"Мы исходим из того, что визит канцлера в Москву станет важным в контексте побуждения России к выполнению ее обязательств в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Париже", - подчеркнула Зеленко.

Напомним, ранее стало известно, что канцлер Германии Ангела Меркель 11 января посетит Россию с рабочим визитом. Ее пригласил президент РФ Владимир Путин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Макрон, Меркель и Джонсон призвали избегать эскалации конфликта в Ираке, - заявление

Источник: https://censor.net.ua/n3168532
 
   
 Топ комментарии
 
Вони там в МІДі нюхають,курять чи коляться?Краще вигадайте чергову відмазку для Зеленського щодо Оману.
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«Плавучая резиденция Путина» не смогла пришвартоваться к пирсу в Стамбуле - Росбалт
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Вони там в МІДі нюхають,курять чи коляться?Краще вигадайте чергову відмазку для Зеленського щодо Оману.
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кто кого пробудит?МИД такое тупое? пуйло с меркель в одной лодке наоборот кацапы акцентируют -"Будет также рассмотрена проблематика урегулирования внутриукраинского конфликта в контексте реализации минского "Комплекса мер" от 2015 года и договоренностей, достигнутых на саммите в "нормандском формате" 9 декабря 2019 года в Париже".
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Ну, не надо так, Меркель друг Пэтрухи, а ты так. Или он не в СЛИДАРНОСТИ с Европой.
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чтото по делам видно что она больше друг пуйла и поток 2 одобряет и защищала когда американцы санкции включили
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Єто плохо, Меркель не друг Пєтрухе, Трамп тоже, Макрон совсем чужой, Зе враг, за Х...... ла молчу и шо делать Пєтрухе,,? 8 процентам хоть вешайся. Друзей то НЭМА.
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чувак при чем здесь Петя сейчас 2020 год кто президент?клоун обдолбанный так с его и спрашивай
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у тебя и 8% петя все еще пепесдент,так шо не надаляля
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интересно, ей уже подготовили отдельныый кабинет в грязьпроме за лоббирование интересов куйла по миру...
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Мы исходим из того, что визит канцлера в Москву станет важным в контексте побуждения России к выполнению ее обязательств в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Париже", - подчеркнула Зеленко. Зеленко видать обитает в каком то параллельном мире где визит немецкого канцлера побуждает параллельную рассию выполнять обязательства в соответствии с договоренностями.
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Вони всі не хочуть вчити історію. А мені не пам'ять приходить візит Чемберлена в Берклі, ручкчння з Гітлером, тріумфальне повернення до Лондона і пафосні слова одразу ж по виході з літака: "Я привіз вам мир!". Мир ціною Чехословаччини... До початку Другої світової залишалося рівно два роки. До бомбардування Лондона Люфтваффе - близько року.
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Вибачте, побачив дві помилки: "візит Чемберлена в БЕРЛІН" і "до бомбардування Лондона Люфтваффе ЩЕ близько року".
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зеопарыш-"а мне никакой разницы,мы отдыхаемс,так как сильно устали"
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Аххххахахаха ). Так вот оказывается что не давало Х№йлу выполнять свои обязательства! То просто Меркель к нему не ехала и он расстроен был. А щас всё наладится )).
Вот идиотка.
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Это я не про Меркель.
И да. Не забываем втирать росу.
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Значит ты согласен, Пэтруху кинули, как последнего, а ОН надеялся, Партия Европейская Солидарность, а теперь шо получается? ПЕС у будке, но лаять можно,, на всех.
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какая чушь...даже если растяжка у катэрыны лучше чем у волочковой...
уберите бездарей из мид...
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Меркель едет в Мацкву для получения очередного транша на свои похороны.
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Путин Германию так опускает и "фрау" его еще не угостила ударом каблука по тому чего у него нету? Бабушка Путин бабушку Меркель или подкупил, или..... завербовал.(ну, КГБ, поскольку она из т.н. "гдр" родом то)
МРКПНХ.
Это ссущество вместе с Олландом уже домиротворилось - Миша вон, даже боится поткнуться покушаь шашлык в Гори(или как там - Грузия, курорт)
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порохоботы не знают как реагировать
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Некоторые писатели и дня не могут прожить без строчки, а МИД Украины и дня не может прожить без брехни.
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Меркель їдє у мАцкалію (само по собі дивно) щоб "домовитись" по Ирану. Та к тому часу домовлятись ужє не ма будє про що ...
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Такої совковщини немає навіть на рашці!


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Україну продають по шматочку.
Ціну продажу оголошено Клопомойським - 100млрд. баксів.
Зєєєля у Парижі зустрівся з Пуйлом, перетерли, і мабуть "зійшлися десь посередині", узгодили графік продажу та проплат. Продаж не буде одномоментним актом, жабу варитимуть повільно.
Все що Зєєєля здає він здає не просто так, не через невігластво чи недосвідченість, а за гроші. Він і іже з ним стануть мультимільйонерами і мільярдерами, а України не стане.
І ви зробили це разом! Всі ви, разом.
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Андруша, сам придумал? Или методичка подсказала?
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вы что вместе с зешмарклей курите или колите ?
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Стрєлок Воз борн ту Хєлл



Оце і є Україна зеленського.Українець поставлений мусорами на коліна під улюлюканьє понаїхавших росіян і їх симпатиків.
Візит Меркель до Москви спонукає Кремль виконати домовленості, досягнуті на зустрічі в "нормандському форматі", - МЗС - Цензор.НЕТ 5389
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расшифровую - сладкие шняги для каманды бубочки нэ за горамы...
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Последние новости : по данным ООН население Китая к 2027 году достигнет Калининграда.
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І знову ми чуємо чергову дурню від МЗС.
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які домовленості ? домовились же домовлятись, обміняти всіх на всіх? чи зараз спливе чергове лайно?
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Министерство иностранных дел, - это хороший троллинг Украины.

В реальности Вашингтону удалось невозможное. Россия и Германия оказались по одну сторону баррикад. Завершение "Северного потока - 2" и как противостоять действиям США - причины, заставляющие Меркель лететь к Путину.
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Даже ежели б фрау встрелась с кремлевскими двуглавыми на Марсе, мало бы чего изменилось на отдельно взятой Земле.
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будут решать газовые вопросы.....штаты крепко вставили...
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У Пристайки в министерстве еще дураки или уже предатели?
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выразят с ****** азабоченость по поводу биндеравской Украины...
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Треба туди відправить отця нації Пецю🐷 , щоб дивився на червоні лінії !😈
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Команда Зе минские договоренности выполняет по путинскому сценарию. Эта вся Зе команда должна уйти в отставку потому что они глупы и они предатели вообще!
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