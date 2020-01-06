 Визит Меркель в Москву побудит Кремль выполнить договоренности, достигнутые на встрече в "нормандском формате", - МИД

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко, комментируя предстоящий визит канцлера ФРГ в Москву.
"Мы ценим поддержку правительством ФРГ и лично канцлером нашего государства в отстаивании территориальной целостности и государственного суверенитета", - отметила Зеленко.
Она подчеркнула, что украинская сторона находится в тесном контакте с немецкими коллегами и координирует шаги по реализации Минских договоренностей. В частности, в последний раз это произошло в рамках недавнего визита министра иностранных дел Украины в Берлин.
"Мы исходим из того, что визит канцлера в Москву станет важным в контексте побуждения России к выполнению ее обязательств в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Париже", - подчеркнула Зеленко.
Напомним, ранее стало известно, что канцлер Германии Ангела Меркель 11 января посетит Россию с рабочим визитом. Ее пригласил президент РФ Владимир Путин.
Вот идиотка.
И да. Не забываем втирать росу.
уберите бездарей из мид...
МРКПНХ.
Это ссущество вместе с Олландом уже домиротворилось - Миша вон, даже боится поткнуться покушаь шашлык в Гори(или как там - Грузия, курорт)
Ціну продажу оголошено Клопомойським - 100млрд. баксів.
Зєєєля у Парижі зустрівся з Пуйлом, перетерли, і мабуть "зійшлися десь посередині", узгодили графік продажу та проплат. Продаж не буде одномоментним актом, жабу варитимуть повільно.
Все що Зєєєля здає він здає не просто так, не через невігластво чи недосвідченість, а за гроші. Він і іже з ним стануть мультимільйонерами і мільярдерами, а України не стане.
І ви зробили це разом! Всі ви, разом.
Стрєлок Воз борн ту Хєлл
Оце і є Україна зеленського.Українець поставлений мусорами на коліна під улюлюканьє понаїхавших росіян і їх симпатиків.
В реальности Вашингтону удалось невозможное. Россия и Германия оказались по одну сторону баррикад. Завершение "Северного потока - 2" и как противостоять действиям США - причины, заставляющие Меркель лететь к Путину.