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Все про:Зеленский (4181) поздравление (794) Рождество (272)

 Пусть год будет щедрым на осуществленные надежды и чудеса, - Зеленский поздравил украинцев с Рождеством

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев, празднующих Рождество по юлианскому календарю, и пожелал им, чтобы весь год был щедрым на осуществление надежд.

Как передает Цензор.НЕТ, поздравление опубликовано в Фейсбуке Зеленского.

В тексте отмечается: ""Колядку колоколов", написанную на мелодию Николая Леонтовича, перепевают более чем 150 вариациях. Так украинский "Щедрик" дарит рождественский дух по всему миру.

Это дух надежды, добра, ожидание чуда и невероятного единения, которое царит за столом, когда семья собирается на Святую ужин.

Пусть год будет щедрым на осуществленные надежды и чудеса, пусть воцарится согласие и наступит мир в каждой семье!

Всем вкусной кути! Христос рождается! Славим его!"

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Новогоднее поздравление президента Украины Владимира Зеленского. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3168531
 
   
 Топ комментарии
 
Нехай 2020 рік буде Щедрим на відсутність зеленського.
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Как же он теперь на пианине играть будет? Концерты ж сорвутся!
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Пока я в Омане, 6 раз гуляя отпуск за 8 месяцев, послушайте и посмотрите меня в записи. Какая вам разница.
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Та вже
https://www.google.com/amp/s/amp.censor.net.ua/ua/news/3168051/zelenskyyi_i_putin_telefonom_obminyalysya_pryvitannyamy_i_domovylysya_pro_uzgodjennya_novyh_spyskiv
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Спасибо но это новость уже была на цензоре две недели тому назад
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Відсіч‏ @Vidsich 25 мин.25 минут назад



Леоніда Овчаренка та Олексія Кальницького відпустили з лап «нової» поліції, що діяла старими добрими кучмівсько-яничарськими методами. За що їх затримали - тут: https://www.facebook.com/175245329209561/posts/2697476016986467/?d=n
Дякуємо всім за онлайн та офлайн підтримку!

Нехай рік буде щедрим на здійснені сподівання й дива, - Зеленський привітав українців з Різдвом - Цензор.НЕТ 9968
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Стою на асфальте...
В лыжи обутый...
То ли ли лыжи не едут...
То ли я "е.......й...
Президент страны, которая процентов на 70, соблюдает православие, и православными счиатщаюхся 90 % едет праздновать Рождество Христа в государство, являющееся ФУНДАМЕНТОМ ислама!!! Кстати, "Ну оочнь далеко от Иерусалима.... Правда, очень близенько к иному - там "Беня" вертится... А "пацан" приехал "гарантировать!"..."Интересно а "дебилизм" на "классы различается?
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Первые четыре строки про тебя очень понравились. РЕСПЕКТ тебе, порадовал старика.
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Вовка в канонах не силен,но положение обязывает...Так что ,то ли сочево то ли кутью, но закусить можно для формы ,а потом омары...
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Пусть год будет щедрый на поездки за счет бюджета
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а що там за блогєрка з кацапщини, в честь якої поліція зелєнскаго поставила українця на коліна ?
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Правоохранители задержали активистов Леонида Овчаренко и Алексея Кальницкого во время лекции российской блогерши, экс-журналистки канала «Россия» Александры Митрошиной, которая посещала оккупированный Крым. Об этом сообщается на странице гражданского движения «Відсіч».

Активисты хотели спросить у Митрошиной «Чей Крым?» из-за того, что она ездила на оккупированный Россией полуостров. Правоохранителей вызвал сам Овчаренко, вероятно, из-за разгневанных фанатов блогерши. Однако прибывшие полицейские потребовали от него покинуть лекцию.

«А потом взяли его в наручники и поставили на колени перед озверелой толпой поклонниц блогерши. Один из этих фанов перед тем угрожал убийством активисту», - говорится в сообщении «Відсічі».
Во время задержания Овчаренко якобы ударили по голове. Ему стало плохо и у него тряслись руки.

Обоих активистов доставили в отделение на улице Голосеевской. Овчаренко стало хуже и ему вызвали «скорую помощь». Медработники заявили о необходимости госпитализировать Овчаренко, однако полиция не позволила его забрать.

На трансляции, которую ведут активисты, сотрудник полиции сообщил, что Овчаренко и Кальницкий задержаны за «мелкое хулиганство». В тоже время в Нацполиции сказали в комментарии «Крым.Реалии«, что на данный момент информации о задержании у них нет.

Добавим, что Митрошина хвасталась в соцсетях в 2017 году, что посещала оккупированный Крым.
Больше информации на портале Антикор:

https://antikor.com.ua/articles/350644-vidsich_politsija_hestko_zaderhala_dvuh_aktivistov_za_vopros_rossijskoj_blogershe_chej_krym
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Но вообще меня радует тенденция. Год назад под любой новостью про бубочку набегали такие толпы его поклонников, что одинокие голоса разума просто тонули в потоке любви и обожания. Если цензорный форум позволяет - было бы интересно отмотать на год назад и посмотреть как народ его обожал. Сейчас не так. Прозревают понемногу. Хотя и далеко не все.
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Серый Кардинал

@slevo4kin


- Отгадайте, что делает президент православной страны на Рождество?
- Наверное посещает различные церкви, встречается с представителями всех конфессий.
- Не-а, отдыхает в исламской стране.
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З фейсбука приніс. Підбірка відпочинків Віслюка Оманського.
Нехай рік буде щедрим на здійснені сподівання й дива, - Зеленський привітав українців з Різдвом - Цензор.НЕТ 1738
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за 8 місяців.
оце так працездатність... Нехай рік буде щедрим на здійснені сподівання й дива, - Зеленський привітав українців з Різдвом - Цензор.НЕТ 8315
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Цікаво, що у них означає висолоплений язик?
Нехай рік буде щедрим на здійснені сподівання й дива, - Зеленський привітав українців з Різдвом - Цензор.НЕТ 1790
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Приналежність до нації з 47 хромосомами
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насправді - виручає офшорне бабло беніне. Навіть кицька Василенкова (який з союзу лівих сил) опосередковано підтверджує.
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Я уже думал, что Зеленский 31-го поздравил и с Новым годом, и с Рождеством, и с 8 марта наверное в одной водолазке, как у героя фильма "Слегким паром", а просто наверное редакция цензора фото подложила новогоднее, в фейсбуке только текст, хотя наверное Ленка писала, т.е. скопировала у Порошенко за прошлые года.
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Ну шо ж!
Буду начинать " святую ужин")
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Тонкий намек на то, что обещания Моники и надежды зедебилов может исполнить только Чудо Господне. Молитесь, скоты))))
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Вислюк оманский из Омана украинцев поздравляет с Рождеством. Фейспалм...
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Лучший подарок который этот ЗЕблазень мог сделать стране это уйти на покой навсегда добровольно, а то кто знает..........
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Даёшь президентом Марусю Зверобой, а премьер министром мамашу Фарион с дочкой (по очереди) и вперёд в Евросоюз!
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Нах они надо во власти? Нам и с Бубочкой весело! Аллаху Акбар!
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Наша надежда в том, что ПАП вернется и будет твои косяки исправлять
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По тонкому льду ходит - за такое Яхве и наказать может.
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там в Омані всі в омані . вони думають що до них українець приїхав ))))
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А что.. У Зели одна мечта уже, наверное, осуществилась..))
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Какой у нас сердобольный президент ! Выдалась свободная минутка в длительных переговорах, и нет бы выпить чашечку кофе, а он решил народ поздравить.)
Я тоже всех поздравляю!

Пусть в этот святой вечер,
Ангел спустится на Ваши плечи,
И согреет вас своим теплом,
И Христовым Рождеством !Счастливого Рождества Украина, наши Славные Воины и мой любимый Харьков !!!
Всем добра, любви, и мира! Нехай рік буде щедрим на здійснені сподівання й дива, - Зеленський привітав українців з Різдвом - Цензор.НЕТ 4581
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норм. я по началу подумал что стоит такой в труселях и в панамке с баночкой пивасика и поздравляет . а тут в водолазке , горькое разочарование .
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Чудотворець Зєлєнскій своїми "чудесами" задовбав навіть власний електорат. Ще рік таких "чудес" і з електорату залишаться лише пару ніків на Цензорі.
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Та пішов той Сцарь Вофка Віслюк Оманський в свинячу дупу разом з своїми вітаннями
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такі да із вами в цьому році будуть одні чудеса люди вже й не сумніваються просрете все...
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Мне было просто интересно, что же порохошавкам будет не так.
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еврей, находясь в исламской стране, поздравляет православных с рождеством, милота!
просто диву даюсь насколько ему на нас и страну пофиг.
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