 Пусть год будет щедрым на осуществленные надежды и чудеса, - Зеленский поздравил украинцев с Рождеством

Как передает Цензор.НЕТ, поздравление опубликовано в Фейсбуке Зеленского.

В тексте отмечается: ""Колядку колоколов", написанную на мелодию Николая Леонтовича, перепевают более чем 150 вариациях. Так украинский "Щедрик" дарит рождественский дух по всему миру.

Это дух надежды, добра, ожидание чуда и невероятного единения, которое царит за столом, когда семья собирается на Святую ужин.

Пусть год будет щедрым на осуществленные надежды и чудеса, пусть воцарится согласие и наступит мир в каждой семье!

Всем вкусной кути! Христос рождается! Славим его!"

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