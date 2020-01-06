 Пусть год будет щедрым на осуществленные надежды и чудеса, - Зеленский поздравил украинцев с Рождеством

Как передает Цензор.НЕТ, поздравление опубликовано в Фейсбуке Зеленского.
В тексте отмечается: ""Колядку колоколов", написанную на мелодию Николая Леонтовича, перепевают более чем 150 вариациях. Так украинский "Щедрик" дарит рождественский дух по всему миру.
Это дух надежды, добра, ожидание чуда и невероятного единения, которое царит за столом, когда семья собирается на Святую ужин.
Пусть год будет щедрым на осуществленные надежды и чудеса, пусть воцарится согласие и наступит мир в каждой семье!
Всем вкусной кути! Христос рождается! Славим его!"
https://www.google.com/amp/s/amp.censor.net.ua/ua/news/3168051/zelenskyyi_i_putin_telefonom_obminyalysya_pryvitannyamy_i_domovylysya_pro_uzgodjennya_novyh_spyskiv
Леоніда Овчаренка та Олексія Кальницького відпустили з лап «нової» поліції, що діяла старими добрими кучмівсько-яничарськими методами. За що їх затримали - тут: https://www.facebook.com/175245329209561/posts/2697476016986467/?d=n
Дякуємо всім за онлайн та офлайн підтримку!
В лыжи обутый...
То ли ли лыжи не едут...
То ли я "е.......й...
Президент страны, которая процентов на 70, соблюдает православие, и православными счиатщаюхся 90 % едет праздновать Рождество Христа в государство, являющееся ФУНДАМЕНТОМ ислама!!! Кстати, "Ну оочнь далеко от Иерусалима.... Правда, очень близенько к иному - там "Беня" вертится... А "пацан" приехал "гарантировать!"..."Интересно а "дебилизм" на "классы различается?
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2429737013943327&set=a.1768961800020855&type=3
Активисты хотели спросить у Митрошиной «Чей Крым?» из-за того, что она ездила на оккупированный Россией полуостров. Правоохранителей вызвал сам Овчаренко, вероятно, из-за разгневанных фанатов блогерши. Однако прибывшие полицейские потребовали от него покинуть лекцию.
«А потом взяли его в наручники и поставили на колени перед озверелой толпой поклонниц блогерши. Один из этих фанов перед тем угрожал убийством активисту», - говорится в сообщении «Відсічі».
Во время задержания Овчаренко якобы ударили по голове. Ему стало плохо и у него тряслись руки.
Обоих активистов доставили в отделение на улице Голосеевской. Овчаренко стало хуже и ему вызвали «скорую помощь». Медработники заявили о необходимости госпитализировать Овчаренко, однако полиция не позволила его забрать.
На трансляции, которую ведут активисты, сотрудник полиции сообщил, что Овчаренко и Кальницкий задержаны за «мелкое хулиганство». В тоже время в Нацполиции сказали в комментарии «Крым.Реалии«, что на данный момент информации о задержании у них нет.
Добавим, что Митрошина хвасталась в соцсетях в 2017 году, что посещала оккупированный Крым.
Больше информации на портале Антикор:
https://antikor.com.ua/articles/350644-vidsich_politsija_hestko_zaderhala_dvuh_aktivistov_za_vopros_rossijskoj_blogershe_chej_krym
Серый Кардинал
@slevo4kin
- Отгадайте, что делает президент православной страны на Рождество?
- Наверное посещает различные церкви, встречается с представителями всех конфессий.
- Не-а, отдыхает в исламской стране.
оце так працездатність...
Буду начинать " святую ужин")
оно совсем дурное и наглое )))
Я тоже всех поздравляю!
Пусть в этот святой вечер,
Ангел спустится на Ваши плечи,
И согреет вас своим теплом,
И Христовым Рождеством !Счастливого Рождества Украина, наши Славные Воины и мой любимый Харьков !!!
Всем добра, любви, и мира!
Ігор Гордійчук @e9sMy8PcGUL4FX7 51 мин.51 минуту назад
Найщирі вітання і найкращі побажання!!!
просто диву даюсь насколько ему на нас и страну пофиг.