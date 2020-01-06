 Правительство готово помочь Австралии в борьбе с лесными пожарами, - заявление МИД Украины

Об этом говорится в заявлении МИД Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Наши искренние соболезнования семьям погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим и успеха спасательным службам и пожарным, которые участвуют в ликвидации трагических последствий этого стихийного бедствия. Правительство Австралии принимает все необходимые меры для минимизации последствий пожаров. Со своей стороны, правительство Украины готово в случае необходимости оказать помощь дружественному австралийскому народу", - говорится в заявлении.

В МИД добавили, что посольство Украины в Австралии находится на постоянном контакте с правительственными и местными органами власти, в том числе для выяснения наличия граждан Украины среди пострадавших.

Ранее пятый Президент, лидер "ЕС" Петр Порошенко, призвал украинские власти помочь Австралии.

Напомним, сейчас на территории штата Новый Южный Уэльс зафиксировано 136 лесных пожаров. С огнем борются более 2500 пожарных и 90 пожарных самолетов.

Количество погибших достигло 25 человек.

Экологи из Университета Сиднея заявили, что около 480 миллионов живых существ погибли в пожарах в Австралии. Отмечается, что температура в зоне пожаров достигает сотен градусов по Цельсию, из-за чего люди погибают еще до того, как пламя до них доберется.

По данным местных властей, масштабные лесные пожары, которые продолжаются в Австралии с октября, уничтожили уже много миллионов гектаров лесных площадей. Огнем также уничтожено около 1000 домов. Ситуацию осложняют длительная рекордная жара с температурами выше 40 градусов по Цельсию и порывы ветра.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Пять тысяч долларов за въезд в Украину?", - "Да", - гражданин Австралии предлагает взятку пограничнику в аэропорту "Жуляны". ВИДЕО