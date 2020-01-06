 Хватит придираться, это все ради инвестиций, - Саакашвили о визите Зеленского в Оман

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Как я понимаю Зеленского - будучи президентом, я тоже любил летать в страны залива и не скрою, мне нравилось греться на солнышке. Но в результате этих "согреваний", хорошо нагрела руки экономика моей страны, так как после этого мы получили более 400 миллионов долларов инвестиций из Эмиратов и Катара. Эти инвестиции строили аэропорты, порты и десятки отелей, которые дали работу многим тысячам моих сограждан", - говорится в сообщении.

Кроме того, он отметил, что в отличие от Зеленского - не летал рейсовым самолетом за свой счет, а ездил президентским бортом.

"Хватит придираться и сравнивать с Мальдивами. В этих странах личные поездки и контакты имеют решающее значение и очень надеюсь, что Украина увидит такую же пользу, как в свое время увидела Грузия", - подчеркнул Саакашвили.

Напомним, Президент Владимир Зеленский находится в Омане, куда он отбыл вместе с семьей рейсовым самолетом.

Подробнее читайте в статье Юрий Бутусова "Ещё никто не исправлял провал в коммуникации новым враньем".

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