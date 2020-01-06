 Зеленский - заключенный, и нигде на планете он не вырвется из плена, - экс-нардеп Игорь Луценко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook собщил экс-нардеп Игорь Луценко.
"Власть оборачивается страшной каторгой, когда не по какой-то причине не радуешься результатам своих возможностей - из-за фактического отсутствия возможностей или из-за отсутствия результатов. Тогда ты - хуже, чем в тюрьме, потому что сумма тех ограничений, которые и извне, и (если у тебя есть совесть) изнутри отделяют тебя от удовольствий и развлечений. Ты не можешь их себе позволить прежде всего, потому что ты обязался соединить свою судьбу с судьбами самых обездоленных. Ты - их защитник, им принадлежит твое время, если ты его тратишь на себя, ты воруешь его у них; так, по крайней мере подумают, а может, так оно и есть", - говорится в сообщении.
"Президент, кажется, еще не понял, что он - наиболее заключен из всех украинских заключенных, что нигде на планете ему не вырваться из его плена, и чем дальше он будет лететь, тем больше будет пленным", - подчеркнул Луценко.
Напомним, Президент Владимир Зеленский находится в Омане, куда он отбыл вместе с семьей рейсовым самолетом.
Подробнее читайте в статье Юрий Бутусова "Ещё никто не исправлял провал в коммуникации новым враньем".
Тут оно всі від ********** до «патріотів», кричать, що це зробив Порошенко.
Сдєлав - Тє.
Бурхливе політичне життя Оману!
То фахові політики.
А цей - клоун.
І за те, шо цей Віслюк сів на трон президента України, треба ДЯКУВАТИ запухшій шоколадній РИГО-УБЛЮДІНИ, яка пішла шляхом позороного Дрища і яка все проїбала! Так що, підіймай свою протухшу сраку від дівана, та ай-да, під охфіс зеленої шмарклі!
ЭТО уже десятый раз за полгода прогуливает неделями и все уставший. Что оно дальше собирается делать?
нєто сина, нєто дочь,
нєто спіч, нєто басьонку,
нєто йод, нєто зєльонку,
нєто чєлядь, нєто босса -
нєхохла, нємалоросса,
нєто свєрху, нєто снізу,
(как нємєцкую актрису)...
нєто ложку, нєто сіто,
нєто палку с ********,
нєто хаза - нє маліна,
нєто хрєн по піаніно,
нєто лох - нєто растяпа,
в етот раз одін, бєз папи.
нє рєйтузи, нє пальто...
тєлік показал НЄ ТО!..
нє пєрьод, нє задніца -
да какая разніца??
Тетяна МАЛАХОВА
Коллєги, мусі і сірожі вже по 900 штук зарплат, - а цей як не радной)
Ваш зевіслюк оманський..король зевіслюків..
ондо чечетов давно вырвался из плена...
Ща почнеться!
На цій темі всі СМУфіки відпишуться))
До сьогоднішнього дня Моніка робить все навпаки - пряцює на своїх лялководів, пропихує де тільки можна потрібних його ляльководам людей, регулярно порушує закон, вештається в робочий час зі своєю сворою по всьому світові за державні кошти, заробляє на війні, сдає території України, оточив себе портнови з медведчуками, робиться все, щоб зняти санкції з рашки, тощо.
Зеленьский то фуйня. Проблема в тому, що від цього організму залежить життя багатьох людей в країні. Цій істоті потрібно про це постійно нагадувати.
Я в лыжи обутый
толь лыжи не едут
толь кокс перенюхал?