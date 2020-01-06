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Все про:Зеленский (4181) Луценко Игорь (177) Оман (4)

 Зеленский - заключенный, и нигде на планете он не вырвется из плена, - экс-нардеп Игорь Луценко

Я прекрасно понимаю, почему президент улетел - подальше от Украины, от бремени обязанностей и обязательств. Он хочет на время поставить на паузу тот ужас, в котором он оказался.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook собщил экс-нардеп Игорь Луценко.

"Власть оборачивается страшной каторгой, когда не по какой-то причине не радуешься результатам своих возможностей - из-за фактического отсутствия возможностей или из-за отсутствия результатов. Тогда ты - хуже, чем в тюрьме, потому что сумма тех ограничений, которые и извне, и (если у тебя есть совесть) изнутри отделяют тебя от удовольствий и развлечений. Ты не можешь их себе позволить прежде всего, потому что ты обязался соединить свою судьбу с судьбами самых обездоленных. Ты - их защитник, им принадлежит твое время, если ты его тратишь на себя, ты воруешь его у них; так, по крайней мере подумают, а может, так оно и есть", - говорится в сообщении.

"Президент, кажется, еще не понял, что он - наиболее заключен из всех украинских заключенных, что нигде на планете ему не вырваться из его плена, и чем дальше он будет лететь, тем больше будет пленным", - подчеркнул Луценко.

Напомним, Президент Владимир Зеленский находится в Омане, куда он отбыл вместе с семьей рейсовым самолетом.

Подробнее читайте в статье Юрий Бутусова "Ещё никто не исправлял провал в коммуникации новым враньем".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Есть ли производство по факту нападения на Регора? Это шанс сделать Шария надолго не въездным в Украину, - Игорь Луценко

Зеленский - заключенный, и нигде на планете он не вырвется из плена, - экс-нардеп Игорь Луценко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3168525
 
   
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...намекает,шоб не робив,як барыга-рошенко
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Так уОрганизма свой путь - путь барыги Оманского Зеленский - заключенный, и нигде на планете он не вырвется из плена, - экс-нардеп Игорь Луценко - Цензор.НЕТ 2408
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Осла Османского. Или Вислюка Османського.
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До чого тут османи до арабів оманців?
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намекает шо тоже пригодился б в Оборонпроме как коллєги по баригоборству Зеленський - ув’язнений, і ніде на планеті він не вирветься з полону, - екснардеп Ігор Луценко - Цензор.НЕТ 4888
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Нарика никто не тянул в этот ужас за зеленые рога.
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Великі гроші його потягли. Але треба ж вміти розраховувати сили. Бо може буте дуже погано.
Зеленский - заключенный, и нигде на планете он не вырвется из плена, - экс-нардеп Игорь Луценко - Цензор.НЕТ 3183
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Як то «нікто нє тянул» ?

Тут оно всі від ********** до «патріотів», кричать, що це зробив Порошенко.
Сдєлав - Тє.
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Іспанський диспетчер Карлос щойно підтвердив, що Зеленський відпочиває в Омані саме за власні кошти. Зеленский - заключенный, и нигде на планете он не вырвется из плена, - экс-нардеп Игорь Луценко - Цензор.НЕТ 9524
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Ще вчора та сама людина була "відповідальною.за закордонні справи".
Зеленский - заключенный, и нигде на планете он не вырвется из плена, - экс-нардеп Игорь Луценко - Цензор.НЕТ 5711 Бурхливе політичне життя Оману!
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А при пете как-будто ели черную икру
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При Петi була гiднiсть, при пIдхуйловнику у нас жалюгiднiсть
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Для 73% зелескотов не важно какая у нас страна. Они бы с радостью бы присоединились к братской рассее если бы им сделали больше зарплаты и пенсии
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крім "гідності" ще й культурою спілкування розпирає та "набожністю" в канун Різдва
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та да с гадностью поступили со всеми наобещав то это и? ничего не сделав , попросил прощения - никого не напоминает?
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Порохоботизація еволюціонує в стадію онанізації.Самі пишуть-самі читають-самі коменти виставляютьТака собі секстерапія 8,5 проц
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а шо так пэтя,юлька, бойко так этого ужаса, до ужаса хотели?
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Мова про фаховість.
То фахові політики.
А цей - клоун.
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Віслюк добровільно не відмовиться від цього тягаря, просто тому що віслюк. Тим більше, корона так бавить віслюче серце.
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Звісно не відмовится!!
І за те, шо цей Віслюк сів на трон президента України, треба ДЯКУВАТИ запухшій шоколадній РИГО-УБЛЮДІНИ, яка пішла шляхом позороного Дрища і яка все проїбала! Так що, підіймай свою протухшу сраку від дівана, та ай-да, під охфіс зеленої шмарклі!
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Бедный несчастный... #ятожечеловек #какаяразница #42годаянелох А, на кой хрен было приЗЕдентом становиться, что бы бегать, ныть и жаловаться? Нет, ну этот сюр когда нибудь закончится?
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ипическая сила его на президентство тянула
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А Порох тянул лямку пять лет и ни разу не пожаловался.
ЭТО уже десятый раз за полгода прогуливает неделями и все уставший. Что оно дальше собирается делать?
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Зціпить зуби - і летить на тропічні острови, долаючи біль.
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наркота виснажує організм.... рано, чи пізно, воно впаде в депресняк і буде гаплик
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да. так запутался в лямке - еле выгнали
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показал нам тєлік в ночь
нєто сина, нєто дочь,
нєто спіч, нєто басьонку,
нєто йод, нєто зєльонку,
нєто чєлядь, нєто босса -
нєхохла, нємалоросса,
нєто свєрху, нєто снізу,
(как нємєцкую актрису)...
нєто ложку, нєто сіто,
нєто палку с ********,
нєто хаза - нє маліна,
нєто хрєн по піаніно,
нєто лох - нєто растяпа,
в етот раз одін, бєз папи.
нє рєйтузи, нє пальто...
тєлік показал НЄ ТО!..
нє пєрьод, нє задніца -
да какая разніца??

Тетяна МАЛАХОВА
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"В любой момент может бросить эту фигню": Отец Зеленского высказался о президентстве сына Зеленский - заключенный, и нигде на планете он не вырвется из плена, - экс-нардеп Игорь Луценко - Цензор.НЕТ 2868 Зеленский - заключенный, и нигде на планете он не вырвется из плена, - экс-нардеп Игорь Луценко - Цензор.НЕТ 8815





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Нет ,Беня не позволит ,не для этого он вкладывался в Монику Османскую
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о баригоборця Луценка ше забули пристроїть на тепле місце.
Коллєги, мусі і сірожі вже по 900 штук зарплат, - а цей як не радной)
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Кто ему доктор? Пусть откажется. Так нет. Хрен собачий он откажется! У нас даже при желании ему помочь уйти, нет закона об импичменте
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вспомнилось..... прям как раб на галерах.....
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..це ви "заключенные.."..я на морі..і у мене все зе......сь...
Ваш зевіслюк оманський..король зевіслюків..
Зеленський - ув’язнений, і ніде на планеті він не вирветься з полону, - екснардеп Ігор Луценко - Цензор.НЕТ 4449
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мож то луценко троллит так тонко,шо даже у меня непонятки?
ондо чечетов давно вырвался из плена...
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Да, это похоже на бегство - хотя бы ненадолго. Единственное что меня удивляет - ПОЧЕМУ ОМАН - насколько я понимаю это далеко не лучший вариант. Возможно он пытался верить, что все удастся скрыть от общественности и в Омане это получится, наивно...
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Я так понял, луценко уже начал отмечать, и после некоторого градуса решил поделиться умными мыслями? Зеленський - ув’язнений, і ніде на планеті він не вирветься з полону, - екснардеп Ігор Луценко - Цензор.НЕТ 2421
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Ого)))
Ща почнеться!
На цій темі всі СМУфіки відпишуться))
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Треба бути правдивим до кінця. Зеленський це людина в якої в заручниках всі громадяни України. Якщо цей організм буде вести себе правильно, він може покращити життя людей і це буде найкращий відпочинок для нього на все життя.
До сьогоднішнього дня Моніка робить все навпаки - пряцює на своїх лялководів, пропихує де тільки можна потрібних його ляльководам людей, регулярно порушує закон, вештається в робочий час зі своєю сворою по всьому світові за державні кошти, заробляє на війні, сдає території України, оточив себе портнови з медведчуками, робиться все, щоб зняти санкції з рашки, тощо.
Зеленьский то фуйня. Проблема в тому, що від цього організму залежить життя багатьох людей в країні. Цій істоті потрібно про це постійно нагадувати.
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Стою средь Омана
Я в лыжи обутый
толь лыжи не едут
толь кокс перенюхал?
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Плох то народ, который заставляет своего президента работать на изнеможение.
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Почему немцам,американцам,французам - насрать где отдыхают их президенты ? Да потому,что каждый американец,немец может позволить себе такое же ! Практически в любое время.
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