 Зеленский - заключенный, и нигде на планете он не вырвется из плена, - экс-нардеп Игорь Луценко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook собщил экс-нардеп Игорь Луценко.

"Власть оборачивается страшной каторгой, когда не по какой-то причине не радуешься результатам своих возможностей - из-за фактического отсутствия возможностей или из-за отсутствия результатов. Тогда ты - хуже, чем в тюрьме, потому что сумма тех ограничений, которые и извне, и (если у тебя есть совесть) изнутри отделяют тебя от удовольствий и развлечений. Ты не можешь их себе позволить прежде всего, потому что ты обязался соединить свою судьбу с судьбами самых обездоленных. Ты - их защитник, им принадлежит твое время, если ты его тратишь на себя, ты воруешь его у них; так, по крайней мере подумают, а может, так оно и есть", - говорится в сообщении.

"Президент, кажется, еще не понял, что он - наиболее заключен из всех украинских заключенных, что нигде на планете ему не вырваться из его плена, и чем дальше он будет лететь, тем больше будет пленным", - подчеркнул Луценко.

Напомним, Президент Владимир Зеленский находится в Омане, куда он отбыл вместе с семьей рейсовым самолетом.

Подробнее читайте в статье Юрий Бутусова "Ещё никто не исправлял провал в коммуникации новым враньем".

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