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 Экономика, Общество
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Все про:гривня (1790) доллар (1521) курс (2061) Милованов Тимофей (126)

 Гривня будет укрепляться в 2020, но все зависит от развития экономики, - Милованов

Будет ли укрепляться курс в следующем году? Скорее всего да. Но все зависит от развития экономики и ситуации на мировых рынках.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

"Когда курс доллара падает, страдают экспортеры и бюджет. А выигрывают потребители. Экспортеры получают меньше гривен за проданную продукцию, а их расходы в гривне остаются такими же. Бюджет страдает оттого что НДС и другие налоги на импорт уменьшаются в гривневом эквиваленте. Потребители выиграют том, что рост цен (инфляция) замедляется. Особенно на импортные товары. И наоборот, когда курс доллара растет, страдают потребители, а экспортеры и бюджет выигрывают. При любом изменении курса будут те, кто выигрывают и те, кто проигрывают. Это нормально", - отметил он.

По его словам зафиксировать курс невозможно.

"Будет ли укрепляться курс в следующем году? Скорее всего да. Но все зависит от развития экономики и ситуации на мировых рынках", - подчеркнул Милованов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гривня продолжит укрепление в 2020 году, - Гончарук. ВИДЕО

Гривня будет укрепляться в 2020, но все зависит от развития экономики, - Милованов 01

Источник: https://censor.net.ua/n3168522
 
 
 Топ комментарии
 
Коли долар два по 28,я купував собі імпортні ліки по 380 гривень за упаковку,при доларів по 23 - по 515.Як виграв від зміцнення гривні я,як споживач,хотілося б дізнатися від цього зе-дебіла від економіки Милованова.
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У нас тоже стабильный и даже подсидает. Только топливо,продукты питания и ЖКХ растёт.Хороший способ по выкачиванию ВАЛЮТЫ у населения за цветную бумагу и краски из собственной типографии)
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Все цены на импорт устанавливают исходя из курса 30.
Вместо развития экономики имеем отрицательное падение.
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Видно что ты не понимаешь элементарных основ экономики...
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Безсовістно брешеш, зебіл! Оптовики доляр по 100 грн рахують!!!
Зрада зрадна!!! Гривня буде зміцнюватися в 2020 році, але все залежить від розвитку економіки, - Милованов - Цензор.НЕТ 3015
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есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе - ето науке неизвестно...
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скорее да, чем нет , но всьо завісит от критических дней
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У нас тоже стабильный и даже подсидает. Только топливо,продукты питания и ЖКХ растёт.Хороший способ по выкачиванию ВАЛЮТЫ у населения за цветную бумагу и краски из собственной типографии)
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Так вони ж мєрзавці, крім цвітної бамаги, ще й інтеловські процессори пєчатають, і ракєти, і авіаносці пєчатають...
Ну, скажи, як от їм, от таким поганим людям, дісталася, така квітуча країна як США?
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а шо его графыня думает о продаже чернозёмов?
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Тобто гривня буде зміцнюватись аба не буде зміцнюватись...Ми приречені слухати дебілів...Така вже наша доля,один дебіл міняє іншого і просвіту нема...
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Только не так,как мародёр с леруськой её "укрепили"
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Коли долар два по 28,я купував собі імпортні ліки по 380 гривень за упаковку,при доларів по 23 - по 515.Як виграв від зміцнення гривні я,як споживач,хотілося б дізнатися від цього зе-дебіла від економіки Милованова.
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А до Гройсмана запитань немає, чому після його "вільного ціноутворення на ліки" елементрарний "Фармацитрон", що коштував 15 грн, післі та нині - 27 грн?
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При Гройсману імпортний Вєрошпірон 25 подешевів зі 104 до 36 гривень.Це було.А от фармацитрон я купував ще навесні по 15 гривень.Якщо зараз він коштує 27,то питання до ЗеКоМанди.
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"министр развития экономики"??
Скорее министр "отрицательного развития экономики"
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Несомненно будет '' **********''от отрицательного развития экономики!
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Гривня будет укрепляться в 2020/ Что касается причин невыполнения доходной части госбюджета, то премьер назвал укрепление гривни. -Есть недопоступления в госбюджет, ряд программ до конца года не будет профинансирован, Гончарук . 18.12.19 / А кто укрепляет гривну для недовыполнения доходной части госбюджета? Известно, кто-Порошенко.
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пэдрошенко ее только обрушить может, что он успешно и доказал в 2008 и 2014-15
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Цікаво, як гривня буде "укрепляцца"? Друкуватися на міцнішому папері? Чи карбуватимуться титанові монети?
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Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль,спички и сахар.

На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.

Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.

- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.

- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!...- пискнуло население и начало копать землянки.

- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!

- Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое.

М.М.Ж.
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я бы сажал чиновников за пейсобуки...у рюкзакяна №1...
кайлом вильный час заполонить,блеать...
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Чи є сенс коментувати дописи міністра-дебіла ?
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Нема...
Але якщо ти на роботі, то пиши!
А то Абу (твій куратор) лишить тебе зарплатні Гривня буде зміцнюватися в 2020 році, але все залежить від розвитку економіки, - Милованов - Цензор.НЕТ 3707
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С учётом -7,5% ВВП, в укрепление гривны мне верится с трудом. Как в латынь одного криворожского имитатора игры х..м на рояле и работы в качестве президента.
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Сходи в церковь - может веру приобретешь!
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ВВП и ВЕРА? Московит, не надо смешивать воровство ЗЕкоманды с Верой в Бога. особенно в канун Рождества Христова. Гривня буде зміцнюватися в 2020 році, але все залежить від розвитку економіки, - Милованов - Цензор.НЕТ 8658
Впрочем ваша "церковь" без Томоса и созданная НКВД с ВЕРОЙ ни чего общего не имеют.
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Даремно я запропонував))
Цю кашу к голові вже не вилікувати...
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Так экономика уже месяца три как падает. Какое может быть укрепление гривны при падающей экономике, это что - новый закон Трускавецкой школы экономики.
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короче, милованов говорит,что будет укрепляться гривна или падать не от них зависит.
а от кого-то другого. они там такие вопросы не решают.
да и кто ж дебилам даст такие вопросы решать
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Свын и Гонтарева решали, мы видели.... с 8 до 28! Дебилы тогда дорвались....
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это же просто прогноз от гуру экономики)))
цыгане на вокзале по увереннее
и скорее всего говорят более правду)))
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Занижений курс долара- чудовий спосіб залізти в кишеню заробітчан.
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Не только к ним, а еще и в долги, тк бюджет не выполняется, его пополняют заимствованиями. Потом возвращать будет каждый. Пром производство падает. Ура!
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Ні. Знизити зарплатню ботам Коломойського.
До речі, вітаю з третім ніком за добу, magic SOM 2020-magic SOM
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Та не соромся. У італійки з вашої бригади 26 ніків.
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а завышенный - прекрасный способ залезть в карман остальному народу
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за гривны. А ты когда нибудь спрашивал у торгующих - почему цены выросли? Ответ - доллар поднялся. Или для тебя секрет, что цены ориентируются на импортные аналоги(не говоря уже о самом импорте), а бензин и дизель - по стоимости в свободно-конвертируемой?
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Дык может гивню стоит держать стабильной? С тем курсом который прописали в бюджет? Или у Милованова на это мозгов не хватает? Падения производства в 7% маловато? Надо больше?
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будет ли гривна укрепляться в 2020?
все зависит от того насколько мы захотим ******* население...
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головне тоді не втратити аутсорсінг...
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На рахунок гривні.
От у вас є мільярд баксів. Крім того є карманний през і уряд. Ваш уряд випускає ОВДП під 18 відсотків. Ви заводите свій мільярд, продаєте по курсу 27 на 27 мільярдів і купуєте ОВДП. Потім штучно занижуєте курс до 23 і через півроку отримуєте 29,7 мілярда гривень які конвертуєте взад в бакс по курсу ще 23 і у вас вже 1,25 мільярда баксів.
А країна де такий фортель проходить летить в жопу.
ОВДП було продано на 4 мільярди...
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Гривна будет укрепляться,но это не точно. Гривня буде зміцнюватися в 2020 році, але все залежить від розвитку економіки, - Милованов - Цензор.НЕТ 1189 Понабірали на вокзалі економістів.
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