 Гривня будет укрепляться в 2020, но все зависит от развития экономики, - Милованов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.
"Когда курс доллара падает, страдают экспортеры и бюджет. А выигрывают потребители. Экспортеры получают меньше гривен за проданную продукцию, а их расходы в гривне остаются такими же. Бюджет страдает оттого что НДС и другие налоги на импорт уменьшаются в гривневом эквиваленте. Потребители выиграют том, что рост цен (инфляция) замедляется. Особенно на импортные товары. И наоборот, когда курс доллара растет, страдают потребители, а экспортеры и бюджет выигрывают. При любом изменении курса будут те, кто выигрывают и те, кто проигрывают. Это нормально", - отметил он.
По его словам зафиксировать курс невозможно.
"Будет ли укрепляться курс в следующем году? Скорее всего да. Но все зависит от развития экономики и ситуации на мировых рынках", - подчеркнул Милованов.
Вместо развития экономики имеем отрицательное падение.
Зрада зрадна!!!
Ну, скажи, як от їм, от таким поганим людям, дісталася, така квітуча країна як США?
Скорее министр "отрицательного развития экономики"
Чому мовчать гівномети?
Бігусе, де твої гроші?
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль,спички и сахар.
На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.
Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.
- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.
- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!...- пискнуло население и начало копать землянки.
- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!
- Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое.
М.М.Ж.
кайлом вильный час заполонить,блеать...
Але якщо ти на роботі, то пиши!
А то Абу (твій куратор) лишить тебе зарплатні
Впрочем ваша "церковь" без Томоса и созданная НКВД с ВЕРОЙ ни чего общего не имеют.
Цю кашу к голові вже не вилікувати...
а от кого-то другого. они там такие вопросы не решают.
да и кто ж дебилам даст такие вопросы решать
цыгане на вокзале по увереннее
и скорее всего говорят более правду)))
До речі, вітаю з третім ніком за добу, magic SOM 2020-magic SOM
все зависит от того насколько мы захотим ******* население...
От у вас є мільярд баксів. Крім того є карманний през і уряд. Ваш уряд випускає ОВДП під 18 відсотків. Ви заводите свій мільярд, продаєте по курсу 27 на 27 мільярдів і купуєте ОВДП. Потім штучно занижуєте курс до 23 і через півроку отримуєте 29,7 мілярда гривень які конвертуєте взад в бакс по курсу ще 23 і у вас вже 1,25 мільярда баксів.
А країна де такий фортель проходить летить в жопу.
ОВДП було продано на 4 мільярди...