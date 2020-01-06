 Восстановление здоровья и документов: в Минветеранов рассказали о первоочередных нуждах освобожденных 29 декабря пленных

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ведомства в Facebook.

"Сотрудники Минветеранов ежедневно посещают тех, кто 29 декабря был освобожден, доставлен в Киев и размещен в клинической больнице "Феофания", они совместно с привлеченными специалистами, предоставляют необходимые услуги и консультации", - сказано в сообщении.

"Люди нуждаются в юридических консультациях и помощи, в первую очередь им всем необходимо восстановление их документов: паспорт, водительское удостоверение и другие. Это нужно в том числе и для того, чтобы в дальнейшем комиссия могла обработать их обращения по выплате им ста тысяч гривен материальной помощи", - рассказал начальник управления Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Сергей Мокренюк.

Отмечается, что помимо юридической, люди нуждаются и в медицинской помощи. По результатам обследований принимается решение о предоставлении той или иной помощи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Большинству освобожденных в результате обмена некуда идти из "Феофании", - замглавврача

"В первую очередь освобожденным из плена требуется стоматологическое вмешательство, в частности со сложными манипуляциями, имплантацией, которые будут предоставлены им бесплатно. Минветеранов удалось договориться с ассоциацией стоматологов по их содействию. Также, у тех, кто был лишен личной свободы наблюдаются кардиологические проблемы, у некоторых имеются челюстно-лицевые повреждения, в частности из-за понесенных в плену пыток и издевательств", - рассказала Советник Министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц по медицинским вопросам Татьяна Тимошенко.

Также с людьми ежедневно работают психологи, предоставляя им комплексную помощь и поддержку, работу которых координирует руководитель госпиталя ветеранов войны "Лесная Поляна" Ксения Возницына.

Напомним, 29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев.

Вечером 29 декабря освобожденных украинцев доставили самолетом из Харьковской области в киевский аэропорт "Борисполь", где их встретил президент Украины Владимир Зеленский.