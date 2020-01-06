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 Восстановление здоровья и документов: в Минветеранов рассказали о первоочередных нуждах освобожденных 29 декабря пленных

Восстановление здоровья и документов - первоочередные потребности освобожденных из плена украинцев, которые сейчас решает Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ведомства в Facebook.

"Сотрудники Минветеранов ежедневно посещают тех, кто 29 декабря был освобожден, доставлен в Киев и размещен в клинической больнице "Феофания", они совместно с привлеченными специалистами, предоставляют необходимые услуги и консультации", - сказано в сообщении.

"Люди нуждаются в юридических консультациях и помощи, в первую очередь им всем необходимо восстановление их документов: паспорт, водительское удостоверение и другие. Это нужно в том числе и для того, чтобы в дальнейшем комиссия могла обработать их обращения по выплате им ста тысяч гривен материальной помощи", - рассказал начальник управления Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Сергей Мокренюк.

Отмечается, что помимо юридической, люди нуждаются и в медицинской помощи. По результатам обследований принимается решение о предоставлении той или иной помощи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Большинству освобожденных в результате обмена некуда идти из "Феофании", - замглавврача

"В первую очередь освобожденным из плена требуется стоматологическое вмешательство, в частности со сложными манипуляциями, имплантацией, которые будут предоставлены им бесплатно. Минветеранов удалось договориться с ассоциацией стоматологов по их содействию. Также, у тех, кто был лишен личной свободы наблюдаются кардиологические проблемы, у некоторых имеются челюстно-лицевые повреждения, в частности из-за понесенных в плену пыток и издевательств", - рассказала Советник Министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц по медицинским вопросам Татьяна Тимошенко.

Также с людьми ежедневно работают психологи, предоставляя им комплексную помощь и поддержку, работу которых координирует руководитель госпиталя ветеранов войны "Лесная Поляна" Ксения Возницына.

Напомним, 29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев.

Вечером 29 декабря освобожденных украинцев доставили самолетом из Харьковской области в киевский аэропорт "Борисполь", где их встретил президент Украины Владимир Зеленский.

Восстановление здоровья и документов: в Минветеранов рассказали о первоочередных нуждах освобожденных 29 декабря пленных 01

Источник: https://censor.net.ua/n3168519
 
 
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ну и напишите шо бубочка пляж для ветеранов в омане высматривает...
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Відновити здоров'я- і знову таксувати в Крим та Донецьк!
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помощь - только для военных!...
остальным - помощь в поиске работы, ищут себе жилье и вперед в светлое будущее, я их содержать не собираюсь!
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А может Зеля их свозит на отдых в Оман в президентский номер за 4к $ в день?
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12 військовослужбовців і оце:

Алоян Эдуард Фарамазович, гражданский. Проживал в оккупированном Алчевске Источник: https://censor.net.ua/n3167969
Буянов Виталий Александрович, гражданский. Жил в оккупированном Алчевске Источник: https://censor.net.ua/n3167969
Горбулич Татьяна Николаевна, гражданская. Переехала из оккупированного Луганска в г. Счастье. Была задержана в марте 2018 года во время прохождения КПП, когда направлялась в Луганск. Источник: https://censor.net.ua/n3167969
Данильченко Александр Александрович, гражданский. Проживал в г. Луганске Источник: https://censor.net.ua/n3167969
Завацкий Вадим Юрьевич, гражданский. Проживал в оккупированном Луганске. Источник: https://censor.net.ua/n3167969
. Коркишко Роман Викторович, гражданский. Проживал в оккупированном м. Алчевске Луганской области. Занимался частными перевозками по маршруту Алчевск - Харьков. Источник: https://censor.net.ua/n3167969
Тарасюк Валерий Александрович, гражданский, 1982 года рождения. Частный предприниматель из Антрацита. Источник: https://censor.net.ua/n3167969
Багненко Лариса Александровна, гражданская, 1978 года рождения. Медсестра областной больницы им. Калинина, проживала в оккупированном Донецке Источник: https://censor.net.ua/n3167969
Ну і т.п.
https://censor.net.ua/news/3167969/predprinimatel_programmist_medsestra_obvinyaemyyi_v_pokushenii_na_zaharchenko_op_rasskazal_kogo_osvobodili
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Не. Ну, ладно, военные, которых там 12 человек
Им надо помочь
Но, а все остальные? Им то за что такие блага?
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Полностью поддерживаю! Единственная помощь гражданским - в поиске работы. Потом живут по своим способностям и возможностям.
Будет работа, будет и жилье - и вперед!
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