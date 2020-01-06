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Все про:Винница (480) минирование (883) Нацполиция (10679)

 Мужчина ради развлечения грозился заминировать отделение Винницкой полиции

5 января работники полиции задержали правонарушителя, который сообщил о своем намерении заминировать отдел полиции. По факту ложного сообщения полицией начато уголовное производство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Винницкой области.

Около 18.40 поступило сообщение от неизвестного мужчины о том, что он намерен заминировать помещения Винницкого отдела полиции.

Взрывотехники и кинологи обследовали помещение отдела полиции и прилегающую территорию. Опасных предметов они не обнаружили.

Принятыми оперативными и розыскными мероприятиями полицейские установили личность мужчины, который звонил в полицию. Им оказался 45-летний житель Винницы.

Мужчина рассказал, что он сообщил о заминировании ради развлечения.

Злоумышленник задержан в процессуальном порядке и помещен в изолятор временного содержания.

По факту ложного сообщения о заминировании следственным отделом полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины. За такое правонарушение предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы. Проводится расследование.

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Источник: https://censor.net.ua/n3168518
 
   
 Топ комментарии
 
Один из 73% решил развлечься ?
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Работает строго по методичке.
В новости про двойное убийство на Подоле это чмо написало:
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Чоловік заради розваги погрожував замінувати відділення Вінницької поліції - Цензор.НЕТ 2434 New Here
Убийца один из 73% ?
06.01.2020 16:21
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Как ты попал на этот сайт, калоцап?
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Мабуть так, бо це ображений, на яких воду возять. Тобто той, хто повірив зевладі та потім розчарувався.
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А ты, я вижу, очень ненавидишь народ Украины!
Просто интересно, как кацапы попадают на этот сайт?
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Работает строго по методичке.
В новости про двойное убийство на Подоле это чмо написало:
-------------------------------------
New Here
Убийца один из 73% ?
06.01.2020 16:21
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😁 Тепер сидітиме жартівник. Або заплатить великий штраф.
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правильно наказать надо , пацан сказал ,а базар не сдержал Мужчина ради развлечения грозился заминировать отделение Винницкой полиции - Цензор.НЕТ 3724
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Вот в тюрьме теперь, пусть и развлекается. Ха-ха-ха!!!
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