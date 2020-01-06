 Мужчина ради развлечения грозился заминировать отделение Винницкой полиции

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Винницкой области.
Около 18.40 поступило сообщение от неизвестного мужчины о том, что он намерен заминировать помещения Винницкого отдела полиции.
Взрывотехники и кинологи обследовали помещение отдела полиции и прилегающую территорию. Опасных предметов они не обнаружили.
Принятыми оперативными и розыскными мероприятиями полицейские установили личность мужчины, который звонил в полицию. Им оказался 45-летний житель Винницы.
Мужчина рассказал, что он сообщил о заминировании ради развлечения.
Злоумышленник задержан в процессуальном порядке и помещен в изолятор временного содержания.
По факту ложного сообщения о заминировании следственным отделом полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины. За такое правонарушение предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы. Проводится расследование.
Просто интересно, как кацапы попадают на этот сайт?
В новости про двойное убийство на Подоле это чмо написало:
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Убийца один из 73% ?
06.01.2020 16:21
Или не уточняется?