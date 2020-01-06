 Задержанных по подозрению в убийстве двух девушек на Подоле доставят из Одессы в Киев, - прокуратура

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы прокуратуры Киева в Facebook.
"Действия злоумышленников предварительно квалифицированы по п.1, 6, 12 ч.2 ст. 115, ч. 4 ст.187 УК Украины.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется СУ ГУНП в г.Киеве под процессуальным руководством прокуратуры города Киева", - говорится в обнародованном в понедельник днем сообщении.
Как сообщалось, тела двух девушек 2000 и 2003 годов рождения с признаками насильственной смерти обнаружили 4 января 2020г в одной из квартир на улице Кирилловской на столичном Подоле.
Правоохранители задержали подозреваемых в убийстве девушек на вокзале в Одессе.
Может и Бабий Яр на Подоле?
Я учился ы школе на Куреневке, буквально рядом с местом преступления (Кириловская, 137).
Если бы ты кому то из старожилов сказал, что они живут на Подоле, тебе бы элементарно надавали по морде.
Потому как Куреневка рабочий район, где жили украинцы, а на Подоле - одни евреи.
Даже песню евреи пели - Киев без Подола не возможен...
Историческая местность так и называется Татарка.
Это улицы Шмидта, Татарская, Печенежская.
Место компактного проживания на горе, там и кладбище имеется.
Я от вас балдею!
то было не татарское, а мусульманское кладбище, кроме татар там много кого хоронили, а на щекавице было именно татарское.
Сходи на экскурсию, хай тебя научат!
Экскурсія на цю тему Киевские Горы: Тайны Щекавицы
Тривалість: 2 години 30 хвилин
Індивідуально від
2000 гр
Если бы кто то сказал, что 18 троллейбус идет на Подол, его бы сразу отвезли на Куреневку по адресу Кириловская, 103.
Районы делили коммуняки под линейку и обзывали как придется.
В Шевченковском районе нет никакого Шевченко, ни его улицы, ни площади, ни метро.
Це часом не та де перед фасадом стояла скульптура у вигляді глобусу?
Здається наша музбанда у 1973 або 74 році лабала там випускний вечір. Спочатку у школі, а потім і школярів, і нас нас трамваями (!) повезли на Поштову площу і ми продовжили грати на теплоході. Ото був жах! Напруга і частота пароходського генератора нестабільні, плюс прохолода, саксофоніст взагалі замордувався. А якась парочка школярів вкрала два чохли від колонок і прилаштувалася потрахатися у трюмі.
Не помню.