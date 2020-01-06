 Задержанных по подозрению в убийстве двух девушек на Подоле доставят из Одессы в Киев, - прокуратура

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы прокуратуры Киева в Facebook.

"Действия злоумышленников предварительно квалифицированы по п.1, 6, 12 ч.2 ст. 115, ч. 4 ст.187 УК Украины.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется СУ ГУНП в г.Киеве под процессуальным руководством прокуратуры города Киева", - говорится в обнародованном в понедельник днем сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убийство двух девушек на Подоле: полицейские задержали подозреваемых в Одессе

Как сообщалось, тела двух девушек 2000 и 2003 годов рождения с признаками насильственной смерти обнаружили 4 января 2020г в одной из квартир на улице Кирилловской на столичном Подоле.

Правоохранители задержали подозреваемых в убийстве девушек на вокзале в Одессе.