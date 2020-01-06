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Все про:Киев (18389) прокуратура (3798) убийство (5460)

 Задержанных по подозрению в убийстве двух девушек на Подоле доставят из Одессы в Киев, - прокуратура

34-летнего ранее неоднократно судимого мужчину и 19-летнюю девушку, которых в понедельник утром задержали на одесском вокзале по подозрению в убийстве двух девушек, планируют доставить в Киев для сообщения о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы прокуратуры Киева в Facebook.

"Действия злоумышленников предварительно квалифицированы по п.1, 6, 12 ч.2 ст. 115, ч. 4 ст.187 УК Украины.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется СУ ГУНП в г.Киеве под процессуальным руководством прокуратуры города Киева", - говорится в обнародованном в понедельник днем сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убийство двух девушек на Подоле: полицейские задержали подозреваемых в Одессе

Как сообщалось, тела двух девушек 2000 и 2003 годов рождения с признаками насильственной смерти обнаружили 4 января 2020г в одной из квартир на улице Кирилловской на столичном Подоле.

Правоохранители задержали подозреваемых в убийстве девушек на вокзале в Одессе.

Задержанных по подозрению в убийстве двух девушек на Подоле доставят из Одессы в Киев, - прокуратура 01

Источник: https://censor.net.ua/n3168517
 
 
 Топ комментарии
 
Успокойся Аваков сейчас в Италии отдыхает ,кумекает как погасить свой промах по делу Шеремета
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четко сработали молодец аваков
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уточните политическое кредо подозреваемых...
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активисты
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Успокойся Аваков сейчас в Италии отдыхает ,кумекает как погасить свой промах по делу Шеремета
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Кири́лівська ву́лиця - вулиця в Подільському, Оболонському і Шевченківському районах міста Києва, місцевості Поділ, Куренівка. Пролягає від Ярославської до Білицької вулиці. Вулицею частково проходить межа між Подільським і Оболонським та між Подільським і Шевченківським районами. Вікіпедія
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Причем Подол до Подольского района?
Может и Бабий Яр на Подоле?
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Так напиши, що Вікіпедія не права. Хоча я народився і живу в Києві та чудово знаю, що різниця є. При цьому мешканці усіх районів (окрім Подільського) асоціюють Поділ і район одним цілим. Про Бабин Яр можемо окремо поговорити.
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Не кизди.
Я учился ы школе на Куреневке, буквально рядом с местом преступления (Кириловская, 137).
Если бы ты кому то из старожилов сказал, что они живут на Подоле, тебе бы элементарно надавали по морде.
Потому как Куреневка рабочий район, где жили украинцы, а на Подоле - одни евреи.
Даже песню евреи пели - Киев без Подола не возможен...
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Пісню знаю, її і зараз співають. Щодо "не кізді", то перевір екпериментом. Щодо Подола, то там жили не тільки євреї. У мене зараз сусід і товариш, який народився на Подолі та він не єврей.
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На Подолі жили і євреї, і українці, і татари. І не лише на межі власне Подолу і Татарки. І не лише двірники.
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Татары не жили на Подоле, а на горе над Подолом.
Историческая местность так и называется Татарка.
Это улицы Шмидта, Татарская, Печенежская.
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Там теж жили, а ще є там десь будинок фольксдойчів - Шмідтів🧐
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Этот дом давно развалили и построили столовую института автоматики ( потом там была телекомпания Гравис, теперь там тк центр и еще несколько).
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Тоді як називалася ЕВМ в Інституті Автоматики?
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Знов за рибу гроші... Я ще школярем заходив додому до хлопця-татарина, який жив на вул. Житньоторзькій. І його батько (як не дивно, теж татарин, з в/о) розповів саме те що я написав вище. Де знаходиться Татарка, я теж знаю. У тамтешній ветклініці усіх моїх котів знали на ім'я і по-батькові.
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Ну ты и комик, может там даже китаец жил и что?
Место компактного проживания на горе, там и кладбище имеется.
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Кладовище у Яру, але від нього майже нічого не залишилося.
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Гора Щекавиця - это яр?
Я от вас балдею!
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А ти поцікався тим, що татарське кладовище було також у Бабиному Яру. Бачу, що ти ще багато не знаєш.
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гы-гы-гы.
то было не татарское, а мусульманское кладбище, кроме татар там много кого хоронили, а на щекавице было именно татарское.
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В принципі правильно, але там ховали багато татар.
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Тобі відомо кого, чому і як називали мусульман в Російській імперії?
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Поділ завжди був річковим портом, тому там жили ще інші нації, а не тільки євреї.
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Комік - твій президент. А євреї компактно проживали у коопегатівних будинках, аж поки не виїхали до Ізраїлю.
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Зроби експеримент - вийди на м. Дорогожичі і задай людям запитання: де починається і закінчується Бабин Яр. Який відсоток надасть правильну відповідь?
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Потому, что все такие понаехавшие, как ты и строят из себя знатоков и коренных киевлян.
Если бы кто то сказал, что 18 троллейбус идет на Подол, его бы сразу отвезли на Куреневку по адресу Кириловская, 103.
Районы делили коммуняки под линейку и обзывали как придется.
В Шевченковском районе нет никакого Шевченко, ни его улицы, ни площади, ни метро.
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У мене баба народилася в Киеві у 1911 році, а прабаба жила в Києві з 1885 року, мати народиласв в Києві, я народився в Києві... Так я "понаєхавшій". Чого ти кіздіш?
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Ти будеш мені розповідати про Шевченківський район, де я багато років жив? Не сміши людей.
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Куренёвка (укр. Курені́вка) - исторический район в Киеве, известен с середины XVII века, расположен между Подолом, Приоркой и Сырцом.
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Я що цього не знаю? Тобі що ще розповісти? Я 18 тролейбусом їздив багато разів. Може краще про 16 школу щось розповіси?
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Конечно не знаешь, раз противоречишь википедии и вспоминаешь 16 школу, которая ни к Подолу, ни к Куреневке отношения не имеет. То уже Приорка.
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>>Може краще про 16 школу щось розповіси<<
Це часом не та де перед фасадом стояла скульптура у вигляді глобусу?
Здається наша музбанда у 1973 або 74 році лабала там випускний вечір. Спочатку у школі, а потім і школярів, і нас нас трамваями (!) повезли на Поштову площу і ми продовжили грати на теплоході. Ото був жах! Напруга і частота пароходського генератора нестабільні, плюс прохолода, саксофоніст взагалі замордувався. А якась парочка школярів вкрала два чохли від колонок і прилаштувалася потрахатися у трюмі.
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Це та школа, де було жахливе вбивство, а ще було масове отруєння дітей...
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Не было там глобуса, он был либо около 8-й школы, а может и около станции юных натуралистов напротив.
Не помню.
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Так як вбивав двох учеників учень цієї школи?
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Подо́л (укр. Поділ) - историческая местность Киева в составе Подольского района, низинная часть исторического центра города (Нижний город), древний район ремесленников и купцов.
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Если они убийцы - то их политические предпочтения к жизни убиенных не вернут ... Жаль девчонок.
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а хто не тварі? це не те слово яке прийнятне в даному випадку .
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Одеська область завдяки населенню рузьгємірцям і какаяразніца лідер по тяжким злочинам.
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