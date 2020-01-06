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 Политика Украины, Общество
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Все про:Австралия (271) пожар (3889) помощь (3170) Порошенко (17969)

 "Не будьте в омані", - Порошенко призвал украинские власти помочь Австралии

Лесные пожары в Австралии - не локальная история, а трагедия мирового масштаба, которая требует солидарной поддержки и помощи от Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пятый Президент, лидер "ЕС" Петр Порошенко написал в Facebook.

"Глубокие соболезнования семьям погибших и всему дружественному австралийскому народу. Украине нужно демонстрировать надлежащий уровень солидарности и помощи настоящим партнерам и союзникам. Самое время поднять трубку и набрать премьер-министра Моррисона. Предложить помощь и украинских спасателей!" - подчеркнул он.

Порошенко отметил, что все последние годы Австралия испытывала близость трагедии Украины по противодействию российской агрессии.

"Не заблуждайтесь - события в Австралии угрожают глобальными последствиями!" - резюмировал пятый президент Украины, проилюстрировав свой пост снимком Мэтью Еббота, сделанным на месте трагедии в Австралии. 

Не будьте в омані, - Порошенко призвал украинские власти помочь Австралии 01

Отметим, сейчас на территории штата Новый Южный Уэльс зафиксировано 136 лесных пожаров. С огнем борются более 2500 пожарных и 90 пожарных самолетов.

Количество погибших достигло 25 человек.

Экологи из Университета Сиднея заявили, что около 480 миллионов живых существ погибли в пожарах в Австралии. Отмечается, что температура в зоне пожаров достигает сотен градусов по Цельсию, из-за чего люди погибают еще до того, как пламя до них доберется.

По данным местных властей, масштабные лесные пожары, которые продолжаются в Австралии с октября, уничтожили уже много миллионов гектаров лесных площадей. Огнем также уничтожено около 1000 домов. Ситуацию осложняют длительная рекордная жара с температурами выше 40 градусов по Цельсию и порывы ветра.

Не будьте в омані, - Порошенко призвал украинские власти помочь Австралии 02

Источник: https://censor.net.ua/n3168514
 
   
 Топ комментарии
 
Можно было бы пару наших Ан-32 туда откомандировать. Это реально катастрофа глобального масштаба, тут надо действовать всем вместе.
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"не будьте в омані" - отличный троллинг оманского вазелинового барыги!!!)))))
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Дорогий наш Володимире Олександровичу! Я - громадянка України, мати двох дітей.. Дякуючи Вам, я є президент України.
Дорогий наш Володимире Олександровичу. Зазвичай я не пишу президентам своєї країни , бо ще жоден з них не називав мене президентом і не розділяв зі мною свою ношу. Ви зробили це першим. В Новорічну ніч ви сказали , що більшість українців не знають , що таке ВВП , інфляція, імплемента́ція та інші , на вашу думку , важкі слова. Я розумію, що депутати Слуги Народу трішки не освічені і не знають цих слів, але не треба думати , що більша частина українців така ж неосвічена. Бо коли при падаючому доларі зростать ціни ( вони не зростають тільки у Мосійчук) - то і інфляцію і дефляцію люди вивчають миттєво . А коли саджають за підробними доказами невинних людей , то і слово імплементація стає дуже швидко зрозумілим.
Але давайте я відповім на питання - Хто я ? Я - громадянка України мати двох дітей, маю батьків , в 14 році стала тим , кого пізніше назвуть волонтером, щоб гради не стріляли в мій дім , щоб моя донька не знала війни в моєму місті. Ну і , повторюсь, дякуючи Вам я є президент України. Щоправда номінально - бо ні закони ветувати ні приймати участь в управлінні державою я не можу. А ще я завжди сплачувала податки і мені ( от повірте) не все-одно чи сплачує їх мій сусіда. Бо це основа кожної економіки . І , якщо 73 % їх не хочуть сплачувати , то економіка країни страждає . Ні я не будую висотку у Новосибірську і мені не все-одно що її там будує мій дугий сусіда. Бо працювати на країну -агресора може тільки людина без роду і племені, якому все-одно на свою Україну. І ви нічого за вісім місяців не зробили , щоб цей сусіда повернувся в Україну. Назад повернулась мама куми - живе в розбитому будинку, принциво не отримує грошей з України , не бачила онуків уже шість роки , і лише зі своєї дурі не хоче повернутися назад. Бо визнати , що ти стара ідіотка - це досить важко.
Щодо мови - єдиною державною мовою в Україні - є українська мова . І навіть якщо ти живеш в Гурзуфі чи Берегово- ти зобов"язаний знати мову своєї країни. Бо коли ти їдеш в ту ж Росію - то з тебе таки вимагають знання російської мови. І знати державну мову - це не просто нормально - це обов"язок. Ваш теж до речі. Тому , якщо людина , яка 20 років прожива в Україні і каже - я не вивчила українську , бо в мене ізвіліна не так стоїть - то мені не все-рівно. Хто - я ? Я україномовна . Я хочу , щоб всі в Україні знали мову в обов"язковому порядку . Я хочу , щоб всі знали Конституцію України в обов"язковому порядку. Просто тому, що без цього країни не існує.
Шевченко, якого ви згадали, в гробу перевернувся , бо так любити Україну ще треба вміти , як любив він. А Богдан Ступка був українцем більше за багатьох нас разом взятих. А Корольов пройшовши застінки ГДБ , навряд чи дуже зрадів би вашій маніпуляції. І почитайте ради Бога про Тараса Шевченка , Лесю Українку і Григорія Сковороду щось більше за шкільну автобіографію. Щоб я , як президентка , не червоніла за вас від сорому. До речі Биков любив Україну дуже сильно . І не продавав її ніколи.
Мені важливо як названа вулиця. Бо на сьогодні - 2020 рік- я не знаю в яких застінках КДБ був вбитий мій дядько і де його могила. Тому що країна, яка майже 30 років назад почила в Бозі , катком пройшлась по моїй родині. Вона вбивала мою Україну і продовжує робити це на сході.І пам"ятинки - то ви трішки поспішили. Ленін був в кожному місці. Саме він привів кухарок до влати. Його теж звали Володею. Ви повторюєте його ідею - де кожна кухарка ( тамада, тракторист, безробітний ) може керувати країною.
Дорогий Володимире Олександровичу - мати достаток ми зможемо, якщо ви зупините падіння виробництва. Коли ви подолаєте корупцію - а саме всі будуть сплачувати податки. Коли усі вивчать українську мову і вся церква буде українскою. Коли ви виженете росіянських запроданців із влади, країни і , врешті-решт, посадите тих беркутівців, яких випустили без суду на волю. Коли ви приберете від себе Кучму, Медведчука, Портнова - і почнете думати своєю головою. Коли Аваков буде сидіти за гратами , а реформована поліція перестане бути ручною. Коли ви пересядете на велосипед , а лікарі почнуть отримувати не по дві з половиною тисячі гривень.
Знаєте чого хочу - щоб завтра ви перестали розповідати мені , що я повинна толерантно ставитися до ватніків і тих, хто продає мою країну на сході. Я не хочу закривати очі на тих, хто не платить податки . Я не хочу , щоб президент моєї країни вітав президента тієї країни , солдати якої вбивають наших хлопців на сході. Я не можу поважати вас - бо повагу, зазвичай , заслуговують. На жаль - ви не можете розраховувати на мою повагу. Бо ви робите все , щоб я почала вас зневажати. Навіть оцим виступом ви зробили усе , щоб ще більше роз"єднати Україну.
І про хрести на могилах .. Так хрестам все-одно - вони не вміють думати. А от тим, хто загинув на сході, для того , щоб ви колись сказали , що какая разніца - соромно. Бо ви їх зрадили.
Алла Заможська
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Не зрозумів чому в омані написано з маленької літери...
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Я знаю.
Але відчуваю що в цій фразі подвійне тлумачення.
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пожари - то для евкаліптових лісів циклічне явище, без якого ті евкаліпти не ростуть
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Не знаю...Мені шкода Австралію..
Горить ВЕСЬ континент.
Люди, ви хоч уявляєте масштаби лиха ???
Більше 500 млн загиблих тварин ! Унікальних істот !
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Катмадусскую спасательную операцию уже забыл, Свинопотам? На яхте своей не желаешь спасать?
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Як він вже остогид нормальним людям цей порошенко! Люди добрі, порохоботи, поясніть мародерові , що він вже не президент!!!
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Морду закрой! Это ты и твои зебилы уже достали страну.
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)))Паша, скажи, чим тебе дістав Зеленський? А чому ти восьмивідсотковий покидьок ображаєш людей? Ти кацапська потвора і місце твоє на Московіі! А майочку з написом Росія , як синок Порошенко теж носиш? А піджачок в трусики?)))))
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Що, просто в Німеччині тебе він дістав?
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А ти вважаєш , що в Німеччині немає інтернету? Ти звідки вирвалося?))))))
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А ти сиди на російських сайтах. Зеленського там вихваляють.
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а кто тебя обнадежил,что ты нормальная? "Не будьте в омані", - Порошенко закликав українську владу допомогти Австралії - Цензор.НЕТ 3391
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Я знаю чотири мови, а ти рідну укоаїнську не можеш вивчити, кацапе! То хто з нас нормальний! Йди лісом!))))
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В Австралии тьма животных гибнет и Порох будучи человеком, а не зеленым говном, хотя бы сказал по этому поводу что то. А верхние гвоно посты набирают лайков больше чем смысла в них ибо таких же тупорылых писателей 73%! фу противно! Сами жрите свои зеленые сопли уроды.
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Петя только пиарится, да и всё. Реально помочь он НИЧЕМ не сможет, даже если бы захотел.
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Пиар? Это теперь так называется? То есть, если об этом говорить, то это пиар, у нас же хрен кто жопу поднимет и скажет подобное. Умолчат. А потом скажут молчали, значит все ясно. Да, было бы старнно, если бы о трагедии заявил кучма или кравчук... но эти элементы уже моральной померли и их мнение вообще никому не интересны.
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Типичный пиар! Если другие страны Мира не могут помочь, то чем может помочь Украина?! Почему он не обращается к Штатам, ЕС...итд? Его задача не помочь Австралии, а лишний раз уколоть власть и возвысить себя. Не поможет - его "помощь" шита белыми нитками, и только слепой этого не видит.
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Американці та ЄС і так допомгають, навіщо їх просити?
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может- от своих миллиардов кроху послать
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в ленте рядом пост про жирика который бабки людям раздает. вот это тема им зайдет. А то Австралия какая-то, животные. О чем вы?
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Случайное совпадение: у Жирика и ПоПе примерно одинаковый рейтинг популярности.
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Свинарчуки помогут ! Срочно выделить 2-3 миллиарда Свинарчукам для спасения Австралии !
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Что мозгами мать природа обделила? Давай завязый на пороха говно лить, сам то ты что? Сидишь тут отрабатываешь говно чье то, ка тем временем твой зе пускает в страну всякую шваль и мирит нас с кацапами. Хотя ты же рускогаварящий, ты видать хотел что твою страну не только обворовали, но после этого еще и унизили.
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Кончай говно на Зе не в тему валить и защищать голимого пиарщика По.
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зейло пох,воно дупу підсмажує та груди бреет))
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В Одессе на Привозе говорят, что Зеленский сильно вырос в цене. Раньше он был посмешищем на всю Украину, а теперь на весь мир!
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Когда крендель заявила о его популярности на весь мир? Это да, ржать только начали, скоро будут все хором содрогаться)
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Вірно: після відпочинку на 60-метровій яхті за 360тис. баксів на тиждень, Петро Порошенко закликав допомогти народу Австралії у боротьбі з лісовими пожежами...
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ЗЕ, скажи почему он до сих пор на воле и пи_здит? Доколе это будет продолжаться?
На Мальдивах он был, теперь отправь его на Ка_ НАРЫ..
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может в Оман... вылезло чмо избиратель писюнькового пианиста...
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порохобот, тя в рот...
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На 60-ти метровую яхту... и потопить , а в Омане, где Зе вёл различные переговоры, *****-кондитеру делать нечего. Опоздал и возможность просрал.
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може, тому що весь цей час ти сліпо жереш пі_здьож з зомбрящиків *****, коломийші і ведмечука? ні разу не спадало на думку?
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Порохоботы, спасайте Петра! Ему дым с Австралии мешает на яхте плавать вокруг Мальдивских островов!
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А может своим пенсионерам лучше помочь ? Это вы серьезно собираетесь помагать развитой экономически стране ? ))) Из нищей Украины помогать ? )))
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Прикиньте а шо барыга предложит если Доня начнёт тёрки с Ираном . Прикиньте шо он тоже призовёт не стоять в сторонке как какая то миролюбивая зелень, а стать плечом к плечу с братским народом США в борьбе с уху евшей иранской тиранией ? "Не будьте в омані", - Порошенко закликав українську владу допомогти Австралії - Цензор.НЕТ 4585 И вот соберётся такая коалиция соевый галантерейщик и Рыжий Кардинал бороться с иранскими ведьмами . Не знаю насчёт ведьм , но нам из за придурка галантерейщикашоколадника перепадёт тоже изрядно ...
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запэдротина выставило фотку 30-тилетнией давности, ещё когда инет не существовало. Пусть с натыренных пожертвует. лолка мальдифская.
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Все вцілюється! Просто клавіатура латинська і пишу українською по памяті!
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падла барыжная, от наворованных миллиардов отщипни крошку и помоги, гадина брехливая
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Я почему то начал переживать за США и Доню . Чтоб они по Ирану не лупанули сгоряча .А то ответка сюда прилетит, а не в Тель-Авив . Пэця мальдивский постарается влезть и в эти старые разборки между шиитами и семитами ? Хорошо шо он НЕ Президент страны уже пол года !
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Оман в чёрном списке ЕС. нарушающих критерии прозрачности ведения бизнеса.

Какие с ними могут быть сделки? Бабки выводят из страны в офшоры Зеленский, Ермак и Ко??! "Не будьте в омані", - Порошенко закликав українську владу допомогти Австралії - Цензор.НЕТ 3076

ЕС расширили черный список офшоров...Европейская комиссия включила Оман в перечень 15 стран, с которыми Евросоюз отказался вести торговлю из-за непрозрачности налоговой системы.
«Министры финансов ЕС обновили список налоговых юрисдикций, с которыми ЕС не сотрудничает.https://inforesist.org/oman-s-kotorym-zelenskij-dogovorilsya-pro-torgovoe-sotrudnichestvo-nahoditsya-v-chernom-spiske-es/
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сивочолий хряк пожертвовал все магазины рошен дружественному австралийскому народу
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"Не будьте в омані", - Порошенко

Моя же ты дорогая, мразь
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А, это он скреативил - с самолетика питательные батончики-рошенки разбрасывать (за госсчет)
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Ждём анонсированное видео от Шария с Порошенко на яхте в тёплых странах. Лицемерное шоколадное
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