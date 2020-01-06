 "Не будьте в омані", - Порошенко призвал украинские власти помочь Австралии

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пятый Президент, лидер "ЕС" Петр Порошенко написал в Facebook.
"Глубокие соболезнования семьям погибших и всему дружественному австралийскому народу. Украине нужно демонстрировать надлежащий уровень солидарности и помощи настоящим партнерам и союзникам. Самое время поднять трубку и набрать премьер-министра Моррисона. Предложить помощь и украинских спасателей!" - подчеркнул он.
Порошенко отметил, что все последние годы Австралия испытывала близость трагедии Украины по противодействию российской агрессии.
"Не заблуждайтесь - события в Австралии угрожают глобальными последствиями!" - резюмировал пятый президент Украины, проилюстрировав свой пост снимком Мэтью Еббота, сделанным на месте трагедии в Австралии.
Отметим, сейчас на территории штата Новый Южный Уэльс зафиксировано 136 лесных пожаров. С огнем борются более 2500 пожарных и 90 пожарных самолетов.
Количество погибших достигло 25 человек.
Экологи из Университета Сиднея заявили, что около 480 миллионов живых существ погибли в пожарах в Австралии. Отмечается, что температура в зоне пожаров достигает сотен градусов по Цельсию, из-за чего люди погибают еще до того, как пламя до них доберется.
По данным местных властей, масштабные лесные пожары, которые продолжаются в Австралии с октября, уничтожили уже много миллионов гектаров лесных площадей. Огнем также уничтожено около 1000 домов. Ситуацию осложняют длительная рекордная жара с температурами выше 40 градусов по Цельсию и порывы ветра.
Але відчуваю що в цій фразі подвійне тлумачення.
Горить ВЕСЬ континент.
Люди, ви хоч уявляєте масштаби лиха ???
Більше 500 млн загиблих тварин ! Унікальних істот !
На Мальдивах он был, теперь отправь его на Ка_ НАРЫ..
галантерейщикашоколадника перепадёт тоже изрядно ...
Какие с ними могут быть сделки? Бабки выводят из страны в офшоры Зеленский, Ермак и Ко??!
ЕС расширили черный список офшоров...Европейская комиссия включила Оман в перечень 15 стран, с которыми Евросоюз отказался вести торговлю из-за непрозрачности налоговой системы.
«Министры финансов ЕС обновили список налоговых юрисдикций, с которыми ЕС не сотрудничает.https://inforesist.org/oman-s-kotorym-zelenskij-dogovorilsya-pro-torgovoe-sotrudnichestvo-nahoditsya-v-chernom-spiske-es/
Моя же ты дорогая, мразь