 Ещё никто не исправлял провал в коммуникации новым враньем, - Бутусов об отдыхе Зеленского в Омане

Об этом пишет на своей странице в Facebook главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Остановитесь! Конечно, это неловко, когда Верховный Главнокомандующий во время войны находит время для отдыха на берегу Индийского океана, пока подчиненная ему армия мерзнет в окопах на Донбассе. Тем более неловко, если победа на выборах достигается с лозунгом "президент должен жить как простой учитель, а простой учитель - как президент". Этой неловкости дадут оценку те, кто живет защитой страны", - написал журналист.

Вместе с тем, Бутусов называет глупостью сокрытие информации о поездке Зеленского в Оман от украинцев: "Конечно, это глупость, скрывать такую информацию от своих граждан, тем более если сам Зеленский высмеивал точно такую же глупость прошлого президента в номере про "Петра Инкогнито" на Мальдивах в 2018-м. Ведь все равно узнают, заметят. Ведь можно было поступить по-людски, сказать, еду на отдых на несколько дней с семьей, вот отель, вот чек, да дорого, но декларация позволяет, все законно, извините, отработаю. Эту глупость можно было оправдать так: извините, по соображениям безопасности решили опубликовать информацию об отдыхе после его завершения, поездка запланирована на несколько дней, без охраны, мы действуем честно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский улетел с семьей в Оман за собственные средства, - Офис Президента

"Но глупость и неловкость решили еще унизить враньем. Офисом президента опубликован набор разъяснений - "официальный визит", о котором "забыли" заранее сообщить, фотографии с каким-то дядей в арабской одежде, при отсутствии самого главы Омана, и при отсутствии на встрече даже посла Украины.

Фарс продолжается второй день - снова публикация Офиса президента, абсурдный текст про товарооборот - а каким образом визит Зеленского повлияет на товарооборот, если рядом с ним нет ни одного члена правительства, не определен порядок и повестка визита?" - пишет журналист.

"Остановитесь! Еще никто и никогда не исправлял провал в коммуникациях новым враньем. Продолжая врать в такой ерунде, вы подрываете доверие к своим дальнейшим серьезным инициативам, ведь теперь общество будет знать, что вранье даже в самых очевидных случаях признается допустимым. "Барон Мюнхгаузен славен не тем, что он летал на Луну. Он славен тем, что никогда не врет"", - резюмировал Бутусов.

Напомним, Президент Владимир Зеленский находится в Омане, куда он отбыл вместе с семьей рейсовым самолетом.